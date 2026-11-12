Ze świata Milionowa kara dla Mety po wyborach prezydenckich Oprac. Natalia Kieszek |

Lula wygrał wybory prezydenckie w Brazylii Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Skorzewiak/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W drugiej turze wyborów prezydenckich 25 października obecny szef państwa Luiz Inacio Lula da Silva pokonał prawicowego senatora Flavia Bolsonaro, który następnie potajemnie wyjechał do USA, łamiąc sądowy zakaz opuszczania kraju.

Najwyższy Trybunał Wyborczy w Brazylii wymierzył amerykańskiej firmie grzywnę, oceniając, że nie wypełniła ona nakazów sądu, dotyczących podjęcia środków na rzecz zapewnienia równego traktowania obu kandydatów na należących do niej platformach społecznościowych. Decyzja została ogłoszona w nocy z wtorku na środę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ucieczka Bolsonaro. Zaskakujące doniesienia mediów

Meta z karą grzywny

Sędzia Marco Aurelio Bellizze wyjaśnił, że grzywna w wysokości 1,3 mln dolarów dla Mety jest karą za niezastosowanie się do nakazów sądu. Nie udowodniono natomiast, aby firma celowo faworyzowała jednego z kandydatów, starając się wpłynąć na wynik wyborów.

Przed drugą turą sztab Luli zaskarżył Metę, do której należy m.in. Facebook, Instagram i Whatsapp, o używanie stronniczych algorytmów faworyzujących Bolsonaro. Zwolennicy Luli protestowali przed biurem Mety w Sao Paulo.

Protest przeciwko Mecie w Brazyli Źródło zdjęcia: Antonio Scorza/Shutterstock

Amerykański koncern zaprzeczał, by celowo faworyzował któregokolwiek z kandydatów.

>>> Jest decyzja sądu w sprawie treści publikowanych przez media. "Historyczna"

Brazylijskie sądy i rząd Luli od dawna wywierają presję na cyfrowych gigantów, co pogłębia napięcia w relacjach władz w Brazylii z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa.

Na początku listopada brazylijski sąd zakazał Mecie gromadzenia treści publikowanych przez brazylijskie media i wykorzystywania ich do trenowania modeli sztucznej inteligencji (AI). W 2024 r. sędzia Sądu Najwyższego na ponad miesiąc zablokował w kraju działanie platformy X w związku z postępowaniami dotyczącymi dezinformacji.