Milionowa kara dla Mety po wyborach prezydenckich
W drugiej turze wyborów prezydenckich 25 października obecny szef państwa Luiz Inacio Lula da Silva pokonał prawicowego senatora Flavia Bolsonaro, który następnie potajemnie wyjechał do USA, łamiąc sądowy zakaz opuszczania kraju.
Najwyższy Trybunał Wyborczy w Brazylii wymierzył amerykańskiej firmie grzywnę, oceniając, że nie wypełniła ona nakazów sądu, dotyczących podjęcia środków na rzecz zapewnienia równego traktowania obu kandydatów na należących do niej platformach społecznościowych. Decyzja została ogłoszona w nocy z wtorku na środę.
Meta z karą grzywny
Sędzia Marco Aurelio Bellizze wyjaśnił, że grzywna w wysokości 1,3 mln dolarów dla Mety jest karą za niezastosowanie się do nakazów sądu. Nie udowodniono natomiast, aby firma celowo faworyzowała jednego z kandydatów, starając się wpłynąć na wynik wyborów.
Przed drugą turą sztab Luli zaskarżył Metę, do której należy m.in. Facebook, Instagram i Whatsapp, o używanie stronniczych algorytmów faworyzujących Bolsonaro. Zwolennicy Luli protestowali przed biurem Mety w Sao Paulo.
Amerykański koncern zaprzeczał, by celowo faworyzował któregokolwiek z kandydatów.
>>> Jest decyzja sądu w sprawie treści publikowanych przez media. "Historyczna"
Brazylijskie sądy i rząd Luli od dawna wywierają presję na cyfrowych gigantów, co pogłębia napięcia w relacjach władz w Brazylii z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa.
Na początku listopada brazylijski sąd zakazał Mecie gromadzenia treści publikowanych przez brazylijskie media i wykorzystywania ich do trenowania modeli sztucznej inteligencji (AI). W 2024 r. sędzia Sądu Najwyższego na ponad miesiąc zablokował w kraju działanie platformy X w związku z postępowaniami dotyczącymi dezinformacji.