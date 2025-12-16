"Bliski przyjaciel" Trumpa i wyścig o kluczowe stanowisko

Trump o relacjach gospodarczych z Chinami Źródło: TVN24

Kevin Hassett, dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej, wymieniany wśród głównych kandydatów na następcę obecnego szefa Fed Jerome’a Powella, stwierdził w rozmowie z CNBC, że niezależność Rezerwy Federalnej jest kluczowa dla jej funkcjonowania. Podkreślił także rolę współpracy w ramach Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), który decyduje w USA o stopach procentowych.

- Niezależność Rezerwy Federalnej jest naprawdę, naprawdę ważna. Istotne są także głosy innych członków (FOMC) – powiedział.

- Kształtowanie stóp procentowych powinno być wynikiem konsensusu opartego na faktach i danych - dodał.

Relacje z Donaldem Trumpem

CNBC przekazało jednocześnie, powołując się na swoje źródła, że doradcy prezydenta obawiają się, że Hassett jest za blisko związany z Donaldem Trumpem i w konsekwencji może być bardziej bardziej skłonny do realizowania jego oczekiwań niż do prowadzenia polityki zgodnej z mandatem Fedu.

Hassett odniósł się do tego w rozmowie z CNBC.

- Pomysł, że ktoś nie kwalifikuje się do tej pracy dlatego, że jest bliskim przyjacielem prezydenta i dobrze z nim współpracował, to coś, co - jak sądzę - prezydent odrzuca – stwierdził.

Decyzja w sprawie nowego szefa Fed

Prezydent Donald Trump jest w końcowej fazie wyboru następcy Jerome’a Powella, którego druga kadencja dobiega końca.

Choć wcześniej Hassett był uznawany za faworyta, Trump wskazał, że były gubernator Fed Kevin Warsh również znalazł się w ścisłej czołówce.

Sekretarz skarbu Scott Bessent poinformował, że decyzja w sprawie nowego przewodniczącego Rezerwy Federalnej prawdopodobnie zapadnie na początku stycznia.

