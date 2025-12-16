"Bliski przyjaciel" Trumpa i wyścig o kluczowe stanowisko

Logo TVN24
Ze świata

Kevin Hassett, szef doradców ekonomicznych Białego Domu, podkreślał we wtorek znaczenie niezależności banku centralnego. W jego ocenie bliskie relacje z prezydentem Donaldem Trumpem nie powinny go dyskwalifikować jako kandydata na nowego szefa Rezerwy Federalnej.

Kevin Hassett, dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej, wymieniany wśród głównych kandydatów na następcę obecnego szefa Fed Jerome’a Powella, stwierdził w rozmowie z CNBC, że niezależność Rezerwy Federalnej jest kluczowa dla jej funkcjonowania. Podkreślił także rolę współpracy w ramach Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), który decyduje w USA o stopach procentowych.

- Niezależność Rezerwy Federalnej jest naprawdę, naprawdę ważna. Istotne są także głosy innych członków (FOMC) – powiedział.

- Kształtowanie stóp procentowych powinno być wynikiem konsensusu opartego na faktach i danych - dodał.

Relacje z Donaldem Trumpem

CNBC przekazało jednocześnie, powołując się na swoje źródła, że doradcy prezydenta obawiają się, że Hassett jest za blisko związany z Donaldem Trumpem i w konsekwencji może być bardziej bardziej skłonny do realizowania jego oczekiwań niż do prowadzenia polityki zgodnej z mandatem Fedu.

Hassett odniósł się do tego w rozmowie z CNBC.

- Pomysł, że ktoś nie kwalifikuje się do tej pracy dlatego, że jest bliskim przyjacielem prezydenta i dobrze z nim współpracował, to coś, co - jak sądzę - prezydent odrzuca – stwierdził.

Decyzja w sprawie nowego szefa Fed

Prezydent Donald Trump jest w końcowej fazie wyboru następcy Jerome’a Powella, którego druga kadencja dobiega końca.

Choć wcześniej Hassett był uznawany za faworyta, Trump wskazał, że były gubernator Fed Kevin Warsh również znalazł się w ścisłej czołówce.

Sekretarz skarbu Scott Bessent poinformował, że decyzja w sprawie nowego przewodniczącego Rezerwy Federalnej prawdopodobnie zapadnie na początku stycznia.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

