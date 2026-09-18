Ze świata Saudi Aramco odwołuje dostawy do Europy także na październik Oprac. Wiktor Knowski |

Dawid Czopek o kryzysie paliwowym Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Bloomberg, powołując się na dwa zorientowane w sprawie źródła podał w piątek, że Saudi Aramco poinformowało co najmniej dwóch europejskich odbiorców o odwołaniu zaplanowanych na październik dostawy ropy. Według informacji agencji decyzja dotyczy wszystkich europejskich klientów Saudi Aramco. Jednym z nich jest Orlen.

Kilka dni temu, z powodu uszkodzenia ropociągu Wschód-Zachód przez sprzymierzone z Iranem bojówki, Saudi Aramco odwołało dostawy do Europy zaplanowane na wrzesień. Doniesienia Bloomberga sugerują, że przerwa w obsłudze europejskich klientów potrwa dłużej.

Orlen nie dostanie w październiku saudyjskiej ropy

Wśród odbiorców saudyjskiej ropy jest również Orlen, do którego należy rafineria w Płocku i większościowy pakiet akcji spółki kontrolującej Rafinerię Gdańsk (pakiet mniejszościowy ma Saudi Aramco). Koncern w środę oznajmił, że w miejsce saudyjskich dostaw zawarł kontrakty na 16 dodatkowych dostaw ropy naftowej z innych państw, w tym z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii, Kazachstanu, Azerbejdżanu i z obydwu Ameryk.

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Minister energii Miłosz Motyka zapewnił w piątek, że Polska posiada odpowiednie rezerwy surowca. Relacjonował też rozmowy z saudyjskimi odpowiednikami, według których do ponownego uruchomienia ropociągu dojdzie w ciągu kilkunastu dni.

Według Bloomberga rurociąg częściowo wznowi pracę w ciągu dni, a w pełni w ciągu sześciu tygodni. Jak podkreśla agencja, europejskie rafinerie zazwyczaj transportują saudyjską ropę naftową z egipskiego portu Sidi Kerir nad Morzem Śródziemnym, który jest połączony z Morzem Czerwonym rurociągiem.

Bloomberg zaznacza też, że od piątku Orlen ogłosił ponad dziesięć przetargów w "wyścigu o alternatywne dostawy".