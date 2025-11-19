Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Jest decyzja sądu w sprawie handlowego giganta

shutterstock_1514808599
Globalna awaria internetu. Kłopoty z Amazon Web Services
Źródło: TVN24
Sąd Unii Europejskiej oddalił w środę skargę Amazona na decyzję Komisji Europejskiej o uznaniu platformy handlowej Amazon Store za "bardzo dużą platformę internetową" w rozumieniu przepisów cyfrowych UE. Amazon zarzucał Brukseli, że naruszyła jego prawo do prowadzenia swobodnej działalności gospodarczej.

Zgodnie z aktem o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA), platformy i wyszukiwarki internetowe, posiadające więcej niż 45 mln aktywnych użytkowników w UE, uznawane są za "bardzo duże platformy/wyszukiwarki internetowe" i jako takie podlegają bardziej wyśrubowanym obowiązkom, w tym dotyczącym usuwania nielegalnych treści.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
serwer serwery praca pracownik inzynier serwerownia S shutterstock_574000213
Bruksela bierze pod lupę Amazon i Microsoft
BIZNES
Zdaniem ekspertów cała sytuacja wynikła z tego, kim jest sam Elon Musk
Grokipedia, czyli encyklopedia AI według Elona Muska
BIZNES
Samotność
Towarzysz AI ma zarabiać. To przyjaźń z wyrachowania
Joanna Kostyła

Skarga Amazona

Amazon, którego platforma e-handlowa Amazon Store, zgodnie z DSA, została zakwalifikowana do tej grupy przez Komisję Europejską, złożył skargę na tę decyzję do Sądu UE.

Spółka uznała, że przepisy UE naruszają jej prawa, zagwarantowane w Karcie Praw Podstawowych UE, w pięciu aspektach: prawa do wolności prowadzenia działalności gospodarczej, prawa własności, zasady równości wobec prawa, wolności wypowiedzi i informacji oraz prawa do poszanowania życia prywatnego i ochrony informacji poufnych. W środę Sąd UE oddalił skargę Amazona. Odniósł się też szczegółowo do każdego z zarzutów spółki, uznając np., że - chociaż obowiązki nałożone przez DSA mogą ograniczać swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, np. przez windowanie kosztów obsługi platformy czy konieczność zainwestowania w dodatkowe technologie - to nie wpływa to na istotę wolności działalności platformy.

Sąd UE podkreślił, że obowiązki nałożone na duże platformy mają na celu ochronę konsumentów, więc są zgodne z interesem społecznym.

Prawo własności i równości

Jeśli chodzi o prawo własności, Sąd uznał, że nie doszło do naruszenia tego prawa, lecz, ewentualnie, do zwiększenia obciążeń administracyjnych spoczywających na dostawcy. Zdaniem Sądu nie doszło również do naruszenia zasady równości, ponieważ prawodawca ma prawo wprowadzić rozróżnienie między poszczególnymi platformami na podstawie liczby ich użytkowników, natomiast bardzo duże platformy są traktowane jednakowo. Sąd oddalił też skargę Amazona na łamanie wolności wypowiedzi i informacji, przyznając, że zakaz przedstawiania użytkownikom produktów w oparciu np. o ich preferencje zakupowe może faktycznie ograniczać sposób, w jaki prezentowane są im oferty, ale nie ma to wpływu na wolność wypowiedzi. W odniesieniu do prawa do poszanowania życia prywatnego i ochrony informacji poufnych Sąd uznał, że nakaz przejrzystości reklamy i umożliwienia naukowcom dostępu do danych firmy może rzeczywiście stanowić ingerencję. Podkreślił jednak, że taka ingerencja jest uzasadniona interesem społecznym.

Stanowisko Amazona

Amazon poinformował, że jest rozczarowany wyrokiem i zamierza złożyć odwołanie. "Status bardzo dużej platformy internetowej został zaprojektowany, aby przeciwdziałać systemowym ryzykom stwarzanym przez bardzo duże firmy, których podstawowym źródłem przychodów jest reklama i które rozpowszechniają treści oraz informacje" – przekazano w oświadczeniu.

"Sklep Amazon, jako internetowe miejsce sprzedaży, nie stwarza żadnych takich systemowych zagrożeń; sprzedaje jedynie towary i nie rozpowszechnia ani nie wzmacnia informacji, poglądów czy opinii" - dodano.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: jjs/dap

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
AmazonKomisja Europejska
Zobacz także:
Elon Musk na obiedzie Donalda Trumpa
Musk i prezesi gigantów na forum z przedstawicielami Arabii Saudyjskiej. Miliardy w grze
BIZNES
MIiR pracuje nad ustawą pozwalającą zarejestrować w banku książeczki mieszkaniowe
Relikt z PRL może nadwyrężyć budżet państwa. "Polityczna rozgrywka"
BIZNES
shutterstock_2655090855
"Niedopuszczalne ryzyko" na popularnej platformie. Jest reakcja
BIZNES
carbonara
Fałszywa "carbonara" w Parlamencie Europejskim. Interweniuje minister rolnictwa
BIZNES
Gustav Klimt - Portret Elisabeth Lederer
Zrabowany przez nazistów, niemal spłonął. Sprzedany za astronomiczną kwotę
BIZNES
shutterstock_2246154537
Europa chce uwolnić się od Chin. "Kosztowne samozadowolenie"
BIZNES
GettyImages-2235448391
Zakup WhatsAppa i Instagrama nie narusza prawa. Meta wygrywa z rządem
BIZNES
shutterstock_2292332745
Import owoców morza wstrzymany. "Wyjątkowo karygodne"
BIZNES
shutterstock_2515380993
Nowa odsłona programu Mój Prąd już wkrótce
BIZNES
Wygląd kominów podpowie urzędnikom, czy w budynku może być kopciuch
Poszkodowani beneficjenci programu "Czyste Powietrze" mają uzyskać pomoc
BIZNES
shutterstock_1263329617
Kumulacja Lotto rośnie
BIZNES
shutterstock_2117281391
Kumulacja w górę. Do wygrania 140 milionów złotych
BIZNES
Open'er Festival - pogoda na koncertowe dni
Zakaz odsprzedaży biletów powyżej ich wartości. Plany rządu
BIZNES
Friedrich Merz
"Europa nie może pozostawić im tej dziedziny". Kanclerz Niemiec alarmuje
BIZNES
shutterstock_2470895313
Inwestorzy patrzą na wyniki giganta. "Ma możliwość kreowania rynku"
BIZNES
zloty zlotowka pln shutterstock_1246227253
Złoty pod presją. Możliwe dalsze osłabienie
BIZNES
shutterstock_2123822069
Drony nad Moskwą. Dwa lotniska wstrzymały ruch
BIZNES
shutterstock_2346147679
Mniejsza od Warszawy. Google chce zbudować tam centrum
BIZNES
Zdaniem ekspertów cała sytuacja wynikła z tego, kim jest sam Elon Musk
Grokipedia, czyli encyklopedia AI według Elona Muska
BIZNES
shutterstock_2378112881
Kilka dni i koniec. Tajlandia wycofuje zakaz
BIZNES
serwer serwery praca pracownik inzynier serwerownia S shutterstock_574000213
Bruksela bierze pod lupę Amazon i Microsoft
BIZNES
pap_20241008_0QS
Ważny termin dla przedsiębiorców. Tylko kilka dni na złożenie wniosku
BIZNES
6. Kioto, Japonia
Turyści rezygnują z Japonii, linie odwołują loty
BIZNES
shutterstock_2548113419
"Bezprecedensowe wyzwanie" dla polskich producentów
BIZNES
laptop, telefon, komputer
Awaria internetu. Spore utrudnienia również w Polsce
BIZNES
shutterstock_2523482173
Gwałtowny wzrost mimo ostrzeżeń. "Są miejsca, do których wyjazd byłby ogromną głupotą"
BIZNES
shutterstock_699411556
"Gotówka jest zła". Inwestorzy przestrzegają
BIZNES
Apple Shanghai
Gigant zaskoczył w Chinach. Ostatni raz tak było kilka lat temu
BIZNES
Ryanair
Spóźniali się regularnie. Jest kara dla Ryanaira
BIZNES
shutterstock_2326465191
Skokowy wzrost opłat. Jest projekt
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica