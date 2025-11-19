Jest decyzja sądu w sprawie handlowego giganta

Globalna awaria internetu. Kłopoty z Amazon Web Services Źródło: TVN24

Zgodnie z aktem o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA), platformy i wyszukiwarki internetowe, posiadające więcej niż 45 mln aktywnych użytkowników w UE, uznawane są za "bardzo duże platformy/wyszukiwarki internetowe" i jako takie podlegają bardziej wyśrubowanym obowiązkom, w tym dotyczącym usuwania nielegalnych treści.

Skarga Amazona

Amazon, którego platforma e-handlowa Amazon Store, zgodnie z DSA, została zakwalifikowana do tej grupy przez Komisję Europejską, złożył skargę na tę decyzję do Sądu UE.

Spółka uznała, że przepisy UE naruszają jej prawa, zagwarantowane w Karcie Praw Podstawowych UE, w pięciu aspektach: prawa do wolności prowadzenia działalności gospodarczej, prawa własności, zasady równości wobec prawa, wolności wypowiedzi i informacji oraz prawa do poszanowania życia prywatnego i ochrony informacji poufnych. W środę Sąd UE oddalił skargę Amazona. Odniósł się też szczegółowo do każdego z zarzutów spółki, uznając np., że - chociaż obowiązki nałożone przez DSA mogą ograniczać swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, np. przez windowanie kosztów obsługi platformy czy konieczność zainwestowania w dodatkowe technologie - to nie wpływa to na istotę wolności działalności platformy.

Sąd UE podkreślił, że obowiązki nałożone na duże platformy mają na celu ochronę konsumentów, więc są zgodne z interesem społecznym.

Prawo własności i równości

Jeśli chodzi o prawo własności, Sąd uznał, że nie doszło do naruszenia tego prawa, lecz, ewentualnie, do zwiększenia obciążeń administracyjnych spoczywających na dostawcy. Zdaniem Sądu nie doszło również do naruszenia zasady równości, ponieważ prawodawca ma prawo wprowadzić rozróżnienie między poszczególnymi platformami na podstawie liczby ich użytkowników, natomiast bardzo duże platformy są traktowane jednakowo. Sąd oddalił też skargę Amazona na łamanie wolności wypowiedzi i informacji, przyznając, że zakaz przedstawiania użytkownikom produktów w oparciu np. o ich preferencje zakupowe może faktycznie ograniczać sposób, w jaki prezentowane są im oferty, ale nie ma to wpływu na wolność wypowiedzi. W odniesieniu do prawa do poszanowania życia prywatnego i ochrony informacji poufnych Sąd uznał, że nakaz przejrzystości reklamy i umożliwienia naukowcom dostępu do danych firmy może rzeczywiście stanowić ingerencję. Podkreślił jednak, że taka ingerencja jest uzasadniona interesem społecznym.

Stanowisko Amazona

Amazon poinformował, że jest rozczarowany wyrokiem i zamierza złożyć odwołanie. "Status bardzo dużej platformy internetowej został zaprojektowany, aby przeciwdziałać systemowym ryzykom stwarzanym przez bardzo duże firmy, których podstawowym źródłem przychodów jest reklama i które rozpowszechniają treści oraz informacje" – przekazano w oświadczeniu.

"Sklep Amazon, jako internetowe miejsce sprzedaży, nie stwarza żadnych takich systemowych zagrożeń; sprzedaje jedynie towary i nie rozpowszechnia ani nie wzmacnia informacji, poglądów czy opinii" - dodano.

