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Agencja ONZ sprzeciwia się pomysłowi Trumpa

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Donald Trump
USA przeprowadziły atak odwetowy na irańskie cele w Cieśninie Ormuz
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) skrytykowała zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie cieśniny Ormuz.

- Nasze stanowisko wobec opłat pozostaje konsekwentne - powiedział rzecznik oenzetowskiej agencji, cytowany przez agencję Reuters.

Podkreślił, że "Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) stanowczo sprzeciwia się pobieraniu opłat za przechodzenie przez cieśniny wykorzystywane do żeglugi międzynarodowej".

- Nie ma podstaw prawnych do wprowadzenia takich obowiązkowych opłat tylko za tranzyt przez cieśninę - dodał.

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Trump: będziemy pobierać opłaty w cieśninie Ormuz

Wcześniej w poniedziałek prezydent USA Donald Trump ogłosił, że przywraca blokadę morską irańskich portów. Zapowiedział też natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez Ormuz w wysokości 20 proc. wartości przewożonego towaru.

Oświadczył, że USA będą pobierać tę opłatę jako "strażnik cieśniny Ormuz".

>>> Trump: będziemy pobierać opłaty w cieśninie Ormuz

Cieśnina Ormuz

Ormuz jest kluczowym szlakiem dla eksportu ropy i gazu ziemnego z państw regionu Zatoki Perskiej.

Po tym, gdy USA i Izrael zaatakowały pod koniec lutego Iran, państwo to niemal całkowicie wstrzymało ruch przez cieśninę. Władze w Teheranie zapowiadały też, że przejmą kontrolę nad żeglugą przez Ormuz i będą pobierały opłaty za przejście tym szlakiem wodnym.

Podpisana 17 czerwca wstępna umowa rozejmowa zakłada odblokowanie cieśniny. Iran dąży jednak do utrzymania kontroli nad Ormuzem, czemu sprzeciwiają się USA.

Eskalacja napięć w Zatoce Perskiej
Eskalacja napięć w Zatoce Perskiej
Źródło zdjęcia: PAP/ Adam Ziemienowicz

Wymiana ognia pomiędzy USA i Iranem

W ostatnich dniach doszło do kolejnych irańskich ataków na statki, które przepływały cieśninę bez zezwolenia władz w Teheranie. USA przeprowadziły w odwecie naloty na cele militarne w Iranie. Wojska tego kraju odpowiedziały z kolei uderzeniami na amerykańskie bazy w państwach Bliskiego Wschodu.

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Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła, że cieśnina jest zamknięta do odwołania. Amerykańskie siły zbrojne temu zaprzeczyły, informując, że szlak jest otwarty, a wojska USA są gotowe bronić przepływających nim statków.

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Tagi:
Konflikt na Bliskim WschodzieCieśnina OrmuzIranUSADonald Trump
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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