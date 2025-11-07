Logo TVN24
Biznes
Ze świata

Jest decyzja sądu. "To nigdy nie powinno się zdarzyć w Ameryce"

Donald Trump
Sprzedaje hot dogi, by zarobić na życie. Prawnik o shutdownie
Źródło: TVN24
Sędzia federalny orzekł w czwartek, że administracja Donalda Trumpa musi w pełni sfinansować program bonów żywnościowych dla około 42 milionów Amerykanów o niskich dochodach. Decyzja zapadła po zarzutach, że rząd celowo opóźniał wypłatę pomocy w czasie trwania shutdownu. Departament Sprawiedliwości (DOJ) zapowiedział złożenie apelacji od tej decyzji.

Sędzia Sądu Okręgowego USA dla Rhode Island, John J. McConnell Jr., wydał już drugi nakaz w tej sprawie.

Skrytykował urzędników federalnych za zignorowanie jego wcześniejszego polecenia wznowienia wypłat w ramach programu uzupełniającej pomocy żywnościowej (SNAP). Sugerował, że opóźnienie wynikało częściowo z działań prezydenta Trumpa i jego współpracowników, mających na celu zakłócenie programu "z przyczyn politycznych".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się zwolnienia pracowników federalnych
Najdłuższy shutdown w historii kraju
American Airlines Airbus A321 Dallas Fort Worth lotnisko - Markus Mainka AdobeStock_626810222_Editorial_Use_Only
Tysiące lotów będą znikać każdego dnia. "Zobaczycie masowy chaos"
Wylot do Egiptu opóźniony (zdjęcie ilustracyjne)
Minister ostrzega przed "masowym chaosem" w podróżowaniu

"To nigdy nie powinno się zdarzyć w Ameryce"

Prezydent zapowiadał wstrzymanie finansowania bonów żywnościowych do czasu, aż demokraci zgodzą się na zakończenie trwającego już szósty tydzień shutdownu. Demokraci uzależniali zgodę na wznowienie działalności od zapewnienia środków na ubezpieczenia zdrowotne dla ubogich oraz od wycofania z planów ograniczenia dostępu do opieki medycznej.

– To nigdy nie powinno się zdarzyć w Ameryce. Stając przed wyborem między przyspieszeniem pomocy a utrwaleniem opóźnień, rząd wybrał to drugie. W rezultacie administracja potęguje szkody i podważa sam cel programu, którym zarządza – podkreślił sędzia, który wyznaczył rządowi termin do piątku na dokonanie wypłat na rzecz stanów.

Jak zauważył "New York Times", decyzja ta stanowił tymczasowe zwycięstwo dla miast, organizacji non-profit i grup religijnych, które pozwały administrację za odmowę finansowania programu SNAP podczas wstrzymania finansowania działalności agencji rządowych.

"Problem, którego można było i należało uniknąć"

Lokalni urzędnicy zwrócili się do sądu o natychmiastowy nakaz przywrócenia pełnych wypłat, wskazując na fundusze rezerwowe dostępne w resorcie rolnictwa. Sędzia McConnell zażądał od rządu wykorzystania tych pieniędzy.

Skrytykował urzędników za stworzenie "problemu, którego można było i należało uniknąć".

Mecenas Kristin Bateman, reprezentująca powodów, oskarżyła administrację Trumpa o próbę "wykorzystania głodu ludzi do uzyskania partyjnej przewagi politycznej". Skye Perryman z Democracy Forward, organizacji non-profit zajmującej się obroną praw obywatelskich i kontrolą działań rządu, wskazała na fakt, że nikt nie powinien "zmuszać prezydenta do troski o swoich obywateli"..

pc

Autorka/Autor: jjs

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Francis Chung / POOL

Donald TrumpKongres USA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica