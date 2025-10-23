Logo TVN24
Z kraju

Te pociągi staną na godzinę. Lista połączeń

PKP Intercity
Koniec ze zmianą czasu na letni? Komisja Europejska liczy na polską prezydencję w Radzie
Źródło: Maciej Mazur/Fakty TVN
W nadchodzący weekend, w nocy z 25 na 26 października 2025 roku, ze względu na zmianę czasu z letniego na zimowy, 13 pociągów PKP Intercity zatrzyma się na godzinny postój na wybranych stacjach - poinformował w czwartek przewoźnik kolejowy. Przerwa ta ma na celu zachowanie zgodności przejazdu z obowiązującym rozkładem jazdy.

PKP Intercity przypomina, że procedura zmiany czasu na zimowy tradycyjnie odbywa się w ostatni weekend października w nocy z soboty na niedzielę.

"W bieżącym roku zmiana wpłynie na kursowanie 13 pociągów PKP Intercity, które tej nocy będą kursowały według specjalnego rozkładu jazdy zakładającego godzinny postój. Zmiana nie spowoduje opóźnień, a podróżni dotrą do stacji docelowej zgodnie z planem" - podano w komunikacie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kontrowersje w sprawie zmiany czasu. "Wśród stolic nie zmieniło się nic"

Kontrowersje w sprawie zmiany czasu. "Wśród stolic nie zmieniło się nic"

Prawo
Koniec ze zmianą czasu? Jest projekt

Koniec ze zmianą czasu? Jest projekt

Zmiana czasu na zimowy a podróż pociągiem. Te pociąg

Według PKP Intercity nocna zmiana czasu na zimowy będzie miała bezpośrednie przełożenie na następujące pociągi:

  • IC 56006 Baltic Express rel. Gdynia Gł. – Praha hl. n.; postój na stacji Poznań Gł. od 2.50 czasu letniego, odjazd o 2.55 czasu zimowego;
  • IC 65006 Baltic Express rel. Praha hl. n. - Gdynia Gł.; postój na stacji Inowrocław od 2.40 czasu letniego, odjazd o 2.41 czasu zimowego;
  • IC 16190 Karkonosze rel. Warszawa Wschodnia – Szklarska Poręba Górna; postój na stacji Ostrów Wielkopolski od 2.42 czasu letniego, odjazd o 2.43 czasu zimowego;
  • IC 61190 Karkonosze rel. Szklarska Poręba Górna – Warszawa Wschodnia; postój na stacji Pabianice od 2.52 czasu letniego, odjazd o 2.54 czasu zimowego;
  • TLK 35170 Karpaty rel. Zakopane – Gdynia Gł.; postój na stacji Częstochowa od 1.52 czasu letniego, odjazd o 2.04 czasu zimowego;
  • TLK 53170 Karpaty rel. Gdynia Gł. – Zakopane; postój na stacji Częstochowa od 1.44 czasu letniego, odjazd o 2.18 czasu zimowego.

Ponadto na godzinę zatrzymają się pociągi:

  • IC 38170 Ustronie rel. Kraków Gł. – Kołobrzeg; postój na stacji Nowy Dwór Mazowiecki od 2.56 czasu letniego, odjazd o 2.57 czasu zimowego;
  • IC 83170 Ustronie rel. Kołobrzeg – Kraków Gł.; postój na stacji Nowy Dwór Mazowiecki od 2.56 czasu letniego, odjazd o 2.57 czasu zimowego;
  • IC 83172 Przemyślanin rel. Świnoujście – Przemyśl Gł.; postój na stacji Opole Gł. od 2.11 czasu letniego, odjazd o 2.13 czasu zimowego;
  • IC 38172 Przemyślanin rel. Przemyśl Gł. – Świnoujście; postój na stacji Wrocław Gł. od 2.10 czasu letniego, odjazd o 2.40 czasu zimowego;
  • IC 18170 Uznam rel. Warszawa Wsch. – Świnoujście; postój na stacji Opalenica od 2.37 czasu letniego, odjazd o 2.38 czasu zimowego;
  • IC 81170 Uznam rel. Świnoujście – Warszawa Wsch.; postój na stacji Nowy Tomyśl od 2.28 czasu letniego, odjazd o 2.29 czasu zimowego;
  • IC 85108 Stańczyk rel. Szczecin Gł. – Olsztyn Gł.; postój na stacji Szczecin Gł. od 2.54 czasu letniego, odjazd o 3.00 czasu zimowego.

O PKP Intercity

PKP Intercity to największy międzyregionalny przewoźnik kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022.

Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 84 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.

Codziennie w trasę wyrusza ponad 500 pociągów przewoźnika. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe. 

pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Autorka/Autor: Pkarp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wojciech Wrzesien/Shutterstock

