Tyle zarabiają ludzie prezydenta

Chodzi o wtorkowy artykuł "Dziennika Gazety Prawnej", w którym napisano, że Kancelaria Prezydenta RP (KPRP) odmówiła udostępnienia informacji na temat wysokości zarobków jej najważniejszych pracowników.

Oświadczenie Kancelarii Prezydenta RP

W oświadczeniu z tego samego dnia, opublikowanym w odpowiedzi na m.in. te doniesienia, KPRP zaznaczyła, że "prezydenccy ministrowie w kancelarii zarabiają tyle samo, co ministrowie rządowi" i tak samo jest w przypadku sekretarzy i podsekretarzy stanu.

"Zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, w tym szefa kancelarii prezydenta (…), są analogiczne jak w przypadku tożsamych stanowisk w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministerstwach. (…) Prezydenccy ministrowie na stanowiskach sekretarzy i podsekretarzy stanu otrzymują wynagrodzenia w takiej samej wysokości, co ministrowie piastujący swoje funkcje w rządzie" - czytamy.

Kancelaria Prezydenta dodała, że jej szef zarabia "podobnie" do szefów kancelarii premiera, Sejmu czy Senatu.

Wysokość wynagrodzenia współpracowników prezydenta

Według informacji KPRP na miesięczną pensję brutto szefa Kancelarii Prezydenta składa się: kwota bazowa – która w tym roku według KPRP wynosi 1878,89 zł brutto – pomnożona razy 7,84, dodatek funkcyjny w wysokości kwoty bazowej pomnożonej razy 2,10. Łącznie daje to 18 676,15 zł brutto.

Dla zastępcy szefa kancelarii prezydenta mnożnik kwoty bazowej wynosi 7,46, a sekretarzy i podsekretarzy stanu 7,04. Do tego dochodzi dodatek w wysokości dwukrotnego mnożnika dla wiceszefa kancelarii oraz 1,92 dla sekretarzy i podsekretarzy. KPRP podkreśliła, że pracownicy kancelarii nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki - red.) dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Jak zaznaczono, zarobki pracowników Kancelarii Prezydenta są oparte na ustawie o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz "wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Prezydenta RP z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe".

KPRP dodała, że "wydatki na wynagrodzenia rosną poniżej ogólnego wzrostu budżetu, a projekt budżetu KPRP na 2026 r. nie obejmuje żadnych podwyżek dla ministrów".

Planowany budżet KPRP na 2026 rok

W oświadczeniu KPRP też czytamy, że planowany budżet Kancelarii Prezydenta na 2026 rok ma wynieść 325,5 mln zł; w stosunku do obecnego roku ma być wyższy o 26,6 mln zł, czyli wzrośnie o 8,9 proc.

KPRP jednocześnie zaznaczyła, że Kancelaria Sejmu planuje w przyszłym roku zwiększyć swój budżet o 6,2 proc., a Kancelaria Senatu o 15,32 proc.; łącznie budżety Kancelarii Sejmu i Senatu w 2026 roku mają wynieść ponad 1 mld zł.

Kancelaria Prezydenta poinformowała też, że budżet kancelarii premiera w przyszłym roku ma wynieść 648 mln zł, ale nie przekazała, jaki wzrost zanotuje.

