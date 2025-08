"Zaskoczenie". Tyle wyniosła stopa bezrobocia w Polsce

czytaj dalej

Na co dzień o tym nie myślimy, ale każde wygenerowanie odpowiedzi sztucznej inteligencji na zadane przez użytkownika pytanie zużywa energię. Do obsługi centrów danych związanych z AI potrzeba jej ogromnych ilości i zapotrzebowanie to będzie stale rosnąć. Jeden z założycieli Tesli przedstawił swój pomysł na to, jak do ich zasilania wykorzystać... stare baterie.