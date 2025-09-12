Wydawanie dowodów i paszportów było niemożliwe
Przed godziną 10. wystąpiła krótka przerwa w dostępie do Systemu Rejestrów Państwowych, związana z pracami technicznymi - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Uniemożliwiała ona między innymi wydawanie dowodów osobistych i paszportów. Resort poinformował, że "system działa już bez zakłóceń".
Jak wyjaśniły Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Cyfryzacji w informacjach na platformie X, przerwa w dostępie do Rejestru Systemów Państwowych uniemożliwiała wykonywanie zadań na podstawie tych rejestrów - takich jak dowody osobiste, paszporty, akty stanu cywilnego.
"Około godziny 9:45 wystąpiła krótka przerwa w dostępie do Systemu Rejestrów Państwowych związana z pracami technicznymi, uniemożliwiając wykonywanie zadań na podstawie tych rejestrów, takich jak dowody osobiste, paszporty, akty stanu cywilnego" - poinformował resort cyfryzacji na platformie X.
"Centralny Ośrodek Informatyki przywrócił już funkcjonalność systemu i działa on bez zakłóceń" - dodano.
Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała, że przyczyny zdarzenia są analizowane.
Informacje z urzędu
Po godz. 10.30 otrzymaliśmy informację z urzędu warszawskiej dzielnicy Bielany o awarii systemu rejestrów państwowych.
"12 września 2025 r. wystąpiła awaria Systemu Rejestrów Państwowych Ministra Cyfryzacji, co powoduje poważne ograniczenia w obsłudze spraw realizowanych przez Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich z zakresu: rejestracji pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami, meldunków i nr PESEL, dowodów osobistych" - czytamy.
"Podjęto czynności zmierzające do usunięcia awarii. Usterka ma charakter masowy i jest monitorowana" - dodano.
Źródło: PAP
