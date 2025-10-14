Duża sieć wycofuje wodę. Apel o zwrot lub wyrzucenie

Paulina Hennig-Kloska o tym, jak się sprawdza system kaucyjny Źródło: TVN24

Chodzi o niegazowaną wodę Primavera, sprzedawaną w butelce o pojemności 1,5 litra, która została wyprodukowana przez San Benedetto Polska.

Auchan wycofuje produkt spożywczy

Jak poinformowała firma, "po otrzymaniu pisma ze strony Inspekcji Sanitarnej, została zobligowana do wycofania produktu, z uwagi na niewłaściwe wyniki mikrobiologiczne".

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Woda Primavera niegazowana 1,5 l Producent: San Benedetto Polska sp. z o.o. Kod kreskowy (EAN): 5903978396562 Data przydatności: 17/01/2027 Numer partii: LP51985

Woda Primavera wycofana z obrotu Źródło: auchan.pl

Apel o zwrot lub wyrzucenie

Jak wyjaśniła w komunikacie sieć, "konsumenci, którzy zakupili wskazaną partię w/w produktu proszeni są o niespożywanie go, wyrzucenie lub zwrot do sklepu, w którym został zakupiony".

Auchan zapewnia, że zwrócony produkt zostanie całkowicie zrefundowany.

