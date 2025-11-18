Logo TVN24
Ważny termin dla przedsiębiorców. Tylko kilka dni na złożenie wniosku

pap_20241008_0QS
Rzecznik rządu o nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Źródło: TVN24
Listopad to ostatni miesiąc, by zawnioskować o wakacje składkowe za 2025 rok - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcom, którzy złożą wniosek w tym miesiącu, będzie przysługiwało zwolnienie ze składek w grudniu tego roku.

Według danych ZUS, od 2024 r., czyli od początku wprowadzenia wakacji składkowych, skorzystało z nich blisko 2,4 mln przedsiębiorców, którzy na swój wniosek zostali zwolnieni z obowiązku opłacania składek za wskazany miesiąc.

Ze statystyk wynika, że za grudzień 2024 r. z wakacji składkowych skorzystało blisko 1,3 mln przedsiębiorców, a za okres od stycznia do listopada 2025 roku – ponad 1,1 mln. Łączna kwota, która podlega zwolnieniu, przekroczyła 3,1 mld zł. Za okres od stycznia do listopada 2025 roku jest to ponad 1,5 mld zł.

W grudniu wnioski o ulgi w nowym roku

Zakład wyjaśnia, że mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne w jednym wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym.

Wnioski złożone w grudniu 2025 r. będą dotyczyć zwolnienia za styczeń 2026 r., zatem będą już ulgą przyszłego roku.

Szybkie wypełnienie wniosku popłaci

ZUS rozpatruje wnioski o wakacje składkowe automatycznie. Wszelkie informacje w tej sprawie znajdują się na koncie płatnika na PUE/eZUS. Dodatkowo informację o tym, że pojawiła się nowa wiadomość na ten temat, ZUS wyśle na adres e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie na PUE/eZUS.

W niektórych przypadkach przy rozpatrywaniu sprawy ZUS kontaktuje się z klientem np. w celu usunięcia we wniosku braków formalnych. Takie postępowanie może wydłużyć czas obsługi sprawy. Dlatego im szybciej klient dopełni wszystkich formalności, tym szybciej zakończy się obsługa jego wniosku o wakacje składkowe.

ZUS
Podstępy oszustów. ZUS ostrzega
Dla pracownika
mid-25b01011
Świadczenie wzrośnie po raz pierwszy od kilkunastu lat
Pieniądze
lekarz doktor mezczyzna shutterstock_181677458
L4 na nowych zasadach. Szefowie boją się nadużyć
Dla firm

Środki z budżetu państwa

Jeśli przedsiębiorca zostanie częściowo zwolniony z ulgi lub jej nie otrzyma, ZUS wyda w tej sprawie decyzję i przekaże ją na konto płatnika na PUE/eZUS. Od decyzji można się odwołać do sądu za pośrednictwem ZUS.

ZUS podkreślił, że środki przeznaczone na pomoc przedsiębiorcom pochodzą z budżetu państwa i stanowią pomoc publiczną, dlatego ma on obowiązek potwierdzić, że przyznał je zasadnie. Dlatego ZUS sprawdza, czy przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc, spełnili warunki ulgi.

Załatwianie spraw ZUS z domu

Zakład zachęca także do załatwiania spraw bez wychodzenia z domu: podczas e-wizyty, przez PUE/eZUS oraz telefonicznie za pośrednictwem Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numerem (22) 560 16 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–18:00.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: skib/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica