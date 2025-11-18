Ważny termin dla przedsiębiorców. Tylko kilka dni na złożenie wniosku

Rzecznik rządu o nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Źródło: TVN24

Według danych ZUS, od 2024 r., czyli od początku wprowadzenia wakacji składkowych, skorzystało z nich blisko 2,4 mln przedsiębiorców, którzy na swój wniosek zostali zwolnieni z obowiązku opłacania składek za wskazany miesiąc.

Ze statystyk wynika, że za grudzień 2024 r. z wakacji składkowych skorzystało blisko 1,3 mln przedsiębiorców, a za okres od stycznia do listopada 2025 roku – ponad 1,1 mln. Łączna kwota, która podlega zwolnieniu, przekroczyła 3,1 mld zł. Za okres od stycznia do listopada 2025 roku jest to ponad 1,5 mld zł.

W grudniu wnioski o ulgi w nowym roku

Zakład wyjaśnia, że mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne w jednym wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym.

Wnioski złożone w grudniu 2025 r. będą dotyczyć zwolnienia za styczeń 2026 r., zatem będą już ulgą przyszłego roku.

Szybkie wypełnienie wniosku popłaci

ZUS rozpatruje wnioski o wakacje składkowe automatycznie. Wszelkie informacje w tej sprawie znajdują się na koncie płatnika na PUE/eZUS. Dodatkowo informację o tym, że pojawiła się nowa wiadomość na ten temat, ZUS wyśle na adres e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie na PUE/eZUS.

W niektórych przypadkach przy rozpatrywaniu sprawy ZUS kontaktuje się z klientem np. w celu usunięcia we wniosku braków formalnych. Takie postępowanie może wydłużyć czas obsługi sprawy. Dlatego im szybciej klient dopełni wszystkich formalności, tym szybciej zakończy się obsługa jego wniosku o wakacje składkowe.

Środki z budżetu państwa

Jeśli przedsiębiorca zostanie częściowo zwolniony z ulgi lub jej nie otrzyma, ZUS wyda w tej sprawie decyzję i przekaże ją na konto płatnika na PUE/eZUS. Od decyzji można się odwołać do sądu za pośrednictwem ZUS.

ZUS podkreślił, że środki przeznaczone na pomoc przedsiębiorcom pochodzą z budżetu państwa i stanowią pomoc publiczną, dlatego ma on obowiązek potwierdzić, że przyznał je zasadnie. Dlatego ZUS sprawdza, czy przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc, spełnili warunki ulgi.

Załatwianie spraw ZUS z domu

Zakład zachęca także do załatwiania spraw bez wychodzenia z domu: podczas e-wizyty, przez PUE/eZUS oraz telefonicznie za pośrednictwem Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numerem (22) 560 16 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–18:00.

