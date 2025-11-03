Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Bezpodstawne podwyżki i opłaty. Duży operator z zarzutami

Telefon komórkowy
Ekonomistka o ryzyku wzrostu inflacji po październikowej obniżce stóp procentowych
Źródło: TVN24
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzuca spółce Polkomtel, operatorowi sieci Plus, naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. Według urzędu, firma miała bezpodstawnie wprowadzać podwyżki i pobierać nieuprawnione opłaty za utrzymanie numeru w sieci.

Poprosiliśmy przedstawicieli sieci Plus o komentarz w tej sprawie. Do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Arkadiusz Majewski z działu komunikacji korporacyjnej Polkomtel przekazał PAP, że spółka nie komentuje postępowania UOKiK.

Zarzuty UOKiK

Jak przekazał urząd w poniedziałkowym komunikacie, Polkomtel, czyli operator sieci Plus, miał też przekazywać na starterze niepełną informację o warunkach usług.

- Oferty telefonii na kartę z założenia mają zapewniać swobodę korzystania z usługi i wybór kwot zasilenia. Jest to tzw. system przedpłacony (pre-paid) - konsumenci kupują określoną wartość doładowania i dysponują tymi środkami według potrzeb. Tymczasem, klienci Polkomtel są obciążani dodatkowymi opłatami, które wpływają na możliwość korzystania z usług oraz podwyższonymi cenami wprowadzonymi jednostronnie podczas trwających zobowiązań. Prezes UOKiK postawił spółce zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i stosowania niedozwolonych postanowień umownych - ocenił cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Polkomtel - jak wynika z relacji Urzędu - w ofercie telefonii na kartę miał początkowo pobierać opłatę za brak aktywności na koncie w wysokości 3 zł, a następnie zastąpić ją opłatą za utrzymanie numeru w sieci - w kwocie 5 zł. By jej uniknąć konsument powinien wykonać jakąś aktywność zdefiniowaną przez spółkę, np. wykonać taką liczbę połączeń głosowych, wysłać tyle SMSów/MMSów lub skorzystać z takiej transmisji danych, żeby jego łączna aktywność wyniosła 5 zł.

Płacą za utrzymanie numeru w sieci

Klauzule dotyczące opłaty za utrzymanie numeru budzą zastrzeżenia Urzędu. "Konsumenci zmuszani są do płacenia za utrzymanie numeru w sieci. Tymczasem utrzymanie numeru jest obowiązkiem przedsiębiorcy, wynikającym z zawartej umowy. Opłata przypomina karę umowną za, według spółki, niepełne korzystanie z usług? - ocenił UOKiK.

Ponadto, analiza Urzędu wskazuje, że klienci, którzy do 6 lutego 2023 r. zawarli ze spółką umowy w modelu przedpłaconym, nie otrzymali treści zmian, np. wprowadzenie opłaty za utrzymanie numeru w sieci. Jednocześnie firma miała nie posiadać podstawy do jednostronnej modyfikacji cenników lub regulaminów. "Mimo to pobierała od nich tę opłatę" - spuentował UOKiK.

Urząd antymonopolowy stwierdził też, że Polkomtel miał jednostronnie zmieniać warunki trwających umów, podwyższając opłatę za minutę połączenia oraz krajową wysyłkę SMS i MMS w większości taryf na kartę. "Zmiany objęły również środki wcześniej zgromadzone na kontach klientów. To kolejna praktyka, którą spółka może naruszać zbiorowe interesy konsumentów" - przekonuje urząd. Zakwestionowano też sposób informowania przez firmę o opłacie za utrzymanie numeru na opakowaniach starterów w taryfach "Plus Elastyczna na Kartę", "Prosto na Kartę" oraz "Giga Plus". "Konsumenci mogą nie wiedzieć, że taka opłata ich obowiązuje, ponieważ nie jest uwzględniona w warunkach przedstawionych na opakowaniu startera, które konsument widzi przed podjęciem decyzji o jego zakupie. Na zewnętrznej części starterów spółka nie podaje informacji o tej opłacie" - poinformował UOKiK.

Jak dodał, przed zakupem konsument miał otrzymywać jedynie informację, że podsumowanie warunków umowy znajduje się na wewnętrznej stronie startera. Tym samym, żeby poznać wysokość i częstotliwość pobierania opłaty za utrzymanie numeru, trzeba było najpierw kupić starter i go rozpakować.

Możliwa duża kara

"W ocenie Prezesa UOKiK informacje o opłacie za utrzymanie numeru, którą spółka może co miesiąc pobierać w określonych sytuacjach, w tym o jej wysokości, częstotliwości pobierania i okolicznościach uprawniających do jej pobierania, należy traktować jako istotną dla podjęcia decyzji dotyczącej umowy. Zaniechanie jej podania nie pozwala konsumentowi realnie oszacować opłacalności oferty i porównać ją z warunkami konkurencji" - uważa UOKiK. Za każdą kwestionowaną praktykę oraz stosowanie niedozwolonych postanowień umownych spółce Polkomtel grozi kara do 10 proc. obrotu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
UOKiK
Zobacz także:
Telefon, aplikacja, smartfon
"Wszystkie te serwisy stoją otworem dla przestępców"
Tech
shutterstock_1546838294
Ważne dane z przemysłu. "Pogłębiła się skala redukcji zatrudnienia"
Z kraju
shutterstock_2453408987
USA tworzą międzynarodowy klub. "Zapraszamy do dołączenia"
Ze świata
Prezydent złoży projekt ustawy w sprawie waloryzacji emerytur
"Godna emerytura". Projekt z podpisem prezydenta
Pieniądze
shutterstock_2232643143
Można otrzymać nawet 1750 złotych. Ruszył nabór wniosków
Z kraju
shutterstock_2661873519
Nielegalny złom z Niemiec. Zatrzymano tony odpadów
Z kraju
Donald Trump
Największa bitwa w wojnie handlowej Donalda Trumpa
Ze świata
Warszawa wieżowce, biurowce, warszawska Wola, biznes, warszawski widok, skyline
Stopy procentowe, dane z przemysłu, rating Polski
Z kraju
parmezan shutterstock_27914728
Zuchwała kradzież sera. "Wiedzieli dokładnie, co robią"
Ze świata
gion kioto japonia - Mirko Kuzmanovic shutterstock_2689429133
Tłumy turystów, chaos i pijaństwo. "Sytuacja wymknęła się spod kontroli"
Turystyka
trump_wh
Trump sięga po AI i memy. "Artystyczny komentarz polityczny"
Tech
lizbona portugalia - Intrepix shutterstock_1273072615
Sklepy zamykane po stu latach. "Łzy napływają do oczu"
Ze świata
Garaż
Taka sama funkcja, inny podatek. Są kontrowersje
Nieruchomości
Haker Pegasus
Kolejny atak hakerów, mają dane klientów. "Sytuacja bardzo poważna"
Tech
hong kong shutterstock_2445844219
"Nawiedzone" mieszkania na sprzedaż. "Zniżki są znaczne"
Ze świata
Berlin, Niemcy
Niemcy patrzą z zazdrością. "Potrzebujemy więcej Warszawy w Berlinie"
Ze świata
lotto-16.jpg
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze
mid-25b01011
Świadczenie wzrośnie po raz pierwszy od kilkunastu lat
Pieniądze
shutterstock_2577151519
"Zaginione" testamenty, rodzinne konflikty i zaskakujące decyzje
Maja Piotrowska
biuro
Dodatkowy dzień wolny od pracy
Dla pracownika
Oszuści korespondowali w internecie z kobietami (zdjęcie ilustracyjne)
Wykradziono dane tysięcy klientów. Ostrzeżenie
Tech
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Były duże kłopoty z płatnościami. "Atak typu DDoS"
Tech
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Czołowe polskie biuro podróży na celowniku hakerów. "Ważna informacja"
Tech
Cmentarze
Ich popularność rośnie. "Najlepszym rozwiązaniem byłoby wycofanie ze sprzedaży"
Handel
Donald Trump
Zwrot Trumpa. "Na szczęście prezydent zakończył tę wojnę"
Ze świata
shutterstock_2239909941
Czwarte takie losowanie Eurojackpot z rzędu
Z kraju
Wojciech Balczun
Od kiedy objął resort, "zajmuje się gaszeniem pożarów" po PiS
"#BezKitu"
Pegasus
Nowa kampania. "Przestępcy zmienili sposób działania"
Tech
shutterstock_2531729027
Źródło energii i zagrożenie dla klimatu. "Pozornie niewinna tradycja"
Z kraju
Donald Trump
Trump o prośbie Orbana. "Nie przyznaliśmy"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica