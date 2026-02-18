Tusk: 2026 będzie rokiem przyspieszenia

Tusk: Polska stała się oazą stabilności i wzrostu Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Dzisiaj z dużo większą pewnością mogę powiedzieć, że rok 2026 będzie rokiem przyspieszenia. I to przyspieszenia naprawdę turbo - powiedział premier Donald Tusk w trakcie środowej konferencji prasowej na Giełdzie Papierów Wartościowych, pt. Polska. Rok przyspieszenia.

Jak dodał, "wbrew okolicznościom, wbrew geostrategicznej niepewności". -Wbrew dramatycznym zdarzeniom nieopodal od naszych granic - podkreślał.

- Polska gospodarka, polskie państwo, stało się - świadczą i o tym i liczby i wrażenia, impresje - oazą stabilności i wzrostu - stwierdził Tusk.

"Bezczelny optymizm"

Premier Donald Tusk wyjaśnił dalej, że "kluczem oczywiście są bezwzględne fakty. Dane. - To na ich podstawię prezentuję - niektórzy powiedzieliby - bezczelny optymizm. Ale ja na prawdę głęboko wierzę w to, że to nie jest nasze ostatnie słowo. I, ze Polska pokaże także w tym roku - 2026 - przyspieszenie bezprecedensowe - powiedział, dodając, że dzisiaj szczycimy tym, że "Polska jest niekwestionowanym liderem wzrostu w Europie.

- Te dane są zupełnie jednoznaczne - zaznaczył Tusk. - Ja wiem, że statystyki na nikim już dzisiaj nie robią wrażenia. Że w obecnej dobie inne sprawy budują emocje. Inne rzeczy wpływają na bieg polityki - i globalnej i naszej, krajowej. Ale kiedy jesteśmy tu, w siedzibie Giełdy (Papierów Wartościowych – red.), kiedy rozmawiamy o gospodarce, o przyszłości polskiego państwa w kontekście finansów, o stabilności, wzroście, to te dane są jednak kluczowe – stwierdził Tusk.

Tusk: inwestycje w 2026 r. wzrosną o 10 proc.

- W to też mało kto wierzył, że wzrost gospodarczy Polski za 2025 rok to będzie 3, 6 procent – powiedział premier. Dodają, że to wynik "jeden z najwyższych w Unii Europejskiej". - Z tych dużych i średnich gospodarek najwyższy - zaznaczył.

Dodał, że inwestycje za 2025 rok wyniosły 4 procent. - Wystarczająco, żeby powiedzieć: tak, udało się. I o wiele za mało, żeby się cieszyć - powiedział dalej, informując, że prognozy na 2026 rok wynoszą blisko 10 procent.

Podkreślił także, że ostatni odczyt inflacji wyniósł 2,2 procent. - To pokazuje jak ważne dla nas było, aby rok przełomu oznaczał dla nas, a może przede wszystkim odczuwalną poprawę warunków życia każdej polskiej rodziny - powiedział premier. - Fakt, że dzisiaj jesteśmy na tak niskich poziomach inflacji - i tutaj też jesteśmy jednymi z liderów Europy - to przede wszystkim wielka rzecz - stwierdził Tusk.

"Bardzo czytelny dowód zaufania"

Tusk powiedział także, że nie brakuje chętnych do zakupu polskich obligacji, co jest miernikiem zaufania. - Czyż jest lepsza recenzja? - stwierdził dalej.

Premier mówił też o mocnym złotym. - Może dla eksporterów to nie jest najlepsza wiadomość. Ale wiadomo - to także jest bardzo czytelny dowód zaufania w stabilnej polskiej gospodarki. - A przy tym wszystkim mamy do czynienia z wyraźnym, odczuwalnym wzrostem wynagrodzeń. Też w każdym polskim domu - stwierdził premier.

Odniósł się także do obecnego poziomu bezrobocia w kraju – Mamy drugie najniższe bezrobocie w Europie – stwierdził. – Ten wzrost o 0,1 być może zapowiada jakiś trend, ale tak naprawdę nie widzę tutaj żadnego poważnego powodu, aby się niepokoić – zaznaczył.

Tusk: polska giełda miała w tym roku rekordowy wzrost

- Giełda (...) jest najlepszym przykładem tego, jak inwestorzy krajowi i zagraniczni poważnie traktują nasze dane, źródła naszego optymizmu. Giełda osiągnęła rekordowy w tym stuleciu wzrost (...) blisko 50 proc. - zauważył także szef rządu. Jak dodał, dane płynące z polskiej gospodarki znane są każdemu, kto inwestuje, i wskazują, że "Polska cieszy się wielkim zaufaniem".

- Polska staje się (...) najlepszym miejscem do życia, do zamieszkania. Przed nami ciągle jest masa wyzwań, ja tu nie mam wątpliwości ani jakichś złudzeń - powiedział Tusk. Zwrócił uwagę, że Polska pod względem gospodarki dogania inne państwa, np. Japonię, Nową Zelandię, Izrael, czy Hiszpanię. - Nie widzę żadnego powodu, by nie sięgać jeszcze ambitniej, po jeszcze wyższe cele. Jesteśmy w G20 - wskazał premier. Poinformował też, że minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przygotował pięcioletni plan „dogonienia” Wielkiej Brytanii, choć nie zdradził szczegółów.

Premier zaznaczył, że Polacy mieszkający za granicami państwa, zaczęli wracać do kraju. - Ludzie siadają przy stole i sobie liczą gdzie życie jest lepsze, gdzie życie jest bezpieczniejsze, gdzie przyszłość jest bardziej obiecująca. To są główne kryteria, które budują te decyzje o masowych powrotach do Polski - ocenił Tusk.

Dodał, że odnotowano też coraz więcej Brytyjczyków, Niemców i Holendrów decydujących się zamieszkać na stałe w Polsce, bo, jak wskazał, "wierzą, że właśnie Polska staje się tym sercem Europy, już nie tylko wschodniej, ale całej Europy".

Domański o nowych narzędziach inwestycyjnych

Minister finansów na konferencji mówił na konferencji o nowych narzędziach inwestycyjnych. - Rok temu mówiliśmy o funduszu PFR Deeptech. Ten fundusz już działa. Mówiliśmy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych - tutaj pracujemy, trwają konsultacje społeczne. Ruszył Fundusz Innovate Poland. Niedługo ruszą ETF-y, dzięki którym inwestowanie na giełdzie będzie jeszcze bardziej dostępne. (...) Szacujemy, że do 2040 r. wdrożenie wszystkich narzędzi, o których tutaj rozmawialiśmy, może przynieść nawet 100 miliardów złotych nowego kapitału inwestycyjnego - powiedział Domański.

Dodał, że rząd pracuje także nad strategią rozwoju ekosystemu start-upów w Polsce.

Szef resortu finansów zapowiedział także, że za 5-6 lat Polska dogoni Wielką Brytanię. - Przyjmuję to wyzwanie: 5-6 lat na dogonienie UK w PKB per capita skorygowanym o poziom cen, czyli w tym wskaźniku, w którym w zeszłym roku wyprzedziliśmy Japonię. Cały świat patrzy na Polskę, na polskie firmy i polskich przedsiębiorców. Za pięć lat dogonimy Wielką Brytanię - mówił.

Przypomniał, że w 2025 r. indeks giełdowy WIG wzrósł o 47 proc., co jest najlepszym wynikiem w XXI w. - Liderem tego wzrostu były spółki kontrolowane przez Skarb Państwa. To dowód na poprawę jakości zarządzania w tych podmiotach - stwierdził minister. Zauważył też, że w zeszłym roku zanotowano na rynkach europejskich rekordową liczbę fuzji i przejęć z udziałem polskich podmiotów.

- W ciągu dwóch lat odbudowaliśmy stabilność gospodarczą, wzrost PKB pracował dla polskich rodzin. Polska wróciła na ścieżkę rozwoju i odzyskała miejsce w gospodarczej ekstraklasie - oświadczył Domański.

- Wiemy, że przez wiele wiele kwartałów wzrost PKB w Polsce oparty był przede wszystkim na konsumpcji. Ale IV kwartał zeszłego roku w końcu przyniósł prawdziwy przełom - dodał Domański. Jak wyjaśnił produkcja przemysłowa wzrosła o 7 procent, a polski eksport ruszył z dynamiką niemal 10 procent.

Odnosząc się do powołanej niedawno Rady Przyszłości, minister stwierdził, że w pierwszych miesiącach działania skupi się na sektorze kosmicznym i AI, oraz na skróceniu czasu od pomysłu do wdrożenia rynkowego. Jak dodał, głównym zadaniem Rady jest budowanie suwerenności technologicznej Polski.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Paulina Karpińska/ams