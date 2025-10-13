Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła wygrana

Kumulacja w loterii Powerball rozbita. Wygrana to 1,8 miliarda dolarów Źródło: TVN24

W sobotę, 11 października, w Lotto padły następujące liczby: 10, 32, 34, 36, 43 i 45. Jeden z graczy trafił szóstkę, dzięki czemu wzbogacił się o 3 082 270,50 zł.

"Tym razem szczęśliwy okazał się punkt Lotto zlokalizowany przy ul. Kaliskiej 5 w Sycowie (woj. dolnośląskie). Grający przy zawieraniu zakładu wybrał metodę chybił trafił" - poinformował Totalizator Sportowy w komunikacie.

Jak dodano, nie jest to pierwsza wysoka wygrana w grach Lotto w tej miejscowości, niemal pięć lat temu w pobliskiej kolekturze przy ul. Kaliskiej 7 ktoś trafił szóstkę, wartą 7 388 214,40 zł.

Lotto - zasady

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Autorka/Autor: /ToL Źródło: tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: TVN24