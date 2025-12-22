Praca w Wigilię? Ministra "niezwłocznie zareagowała"

Ceny na święta. "Zaskoczenie" Źródło: TVN24

"Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk niezwłocznie zareagowała na doniesienia medialne dotyczące planów spółki DPD Polska w zakresie wykonywania pracy przez kurierów w Wigilię, która od bieżącego roku jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Sprawa ta została potraktowana jako istotny sygnał wskazujący na możliwe próby obchodzenia przepisów prawa pracy kosztem ochrony pracowników oraz ich prawa do odpoczynku" - przekazał tvn24.pl wydział prasowy w MRPiPS.

Resort zwrócił się do PIP

Dodał, że ministra "zwróciła się do Państwowej Inspekcji Pracy z prośbą o rozważenie przeprowadzenia kontroli w DPD Polska Sp. z o.o. oraz w innych podmiotach branży kurierskiej".

"Celem wystąpienia do PIP jest zbadanie, czy w opisanych przypadkach nie dochodzi do naruszenia przepisów prawa pracy, w szczególności art. 22 Kodeksu pracy, poprzez zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy" - wyjaśniło ministerstwo.

Resort zaznaczył również, że jeśli praca kurierów zatrudnionych w formule B2B nosi cechy stosunku pracy, konieczne jest zweryfikowanie, czy nie dochodzi do naruszeń dotyczących czasu pracy w dni ustawowo wolne. Wystąpienie do PIP zostało skierowane w trybie art. 24 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, który umożliwia podjęcie kontroli ad hoc w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów.

"Musimy być przygotowani na wszelkie możliwe scenariusze"

"Jako jedna z największych firm kurierskich na polskim rynku musimy być przygotowani na wszelkie możliwe scenariusze związane ze szczytem przedświątecznym" - przekazało redakcji biznesowej tvn24.pl biuro prasowe DPD Polska.

Dodało, że "przygotowania operacyjne do ostatniego kwartału" rozpoczyna "już w sierpniu, z odpowiednim wyprzedzeniem kontraktując kurierów i przewoźników". Zdaniem spółki pozwala "to zapewnić w grudniu właściwe zasoby i zachować równowagę między potrzebami odbiorców, którzy chcą otrzymać paczki na czas, a dobrostanem naszych pracowników, współpracowników i partnerów biznesowych".

"24 grudnia działalność operacyjna DPD Polska oraz naszych współpracowników, w tym kurierów, będzie uruchomiona tylko w niezbędnym i bardzo ograniczonym zakresie. Dostawy będą realizowane wyłącznie do automatów paczkowych DPD Pickup, a czas wykonywania usług przez kurierów w naszej ocenie nie powinien przekroczyć godziny 12:00-13:00. Pragniemy podkreślić, że współpraca z kurierami jest oparta na relacji firma-firma i jako taka pozostawia im swobodę działania. Oferujemy specjalne warunki współpracy w tym okresie, a kurierzy świadczący usługi zgłosili się na zasadach dobrowolności" - napisało biuro prasowe DPD Polska.

Dodało, że firma realizuje "zadania wynikające z zawartych kontraktów, zawsze działa zgodnie z przepisami prawa, w tym kodeksu pracy, zapewniając przestrzeganie wszelkich praw pracowniczych".

"Nasze podejście podkreśla pełne zrozumienie specyfiki tego okresu oraz poszanowanie potrzeb i praw zarówno naszych pracowników, partnerów biznesowych jak i klientów. Działalność operacyjna DPD wynika bezpośrednio ze specyfiki branży logistyczno-kurierskiej, w której ciągłość kluczowych procesów jest warunkiem terminowej obsługi klientów. Warto zauważyć, że wiele sektorów odpowiedzialnych za usługi użyteczne społecznie i gospodarczo nie może w tym dniu całkowicie wstrzymać działalności, a firmy kurierskie nie są pod tym względem wyjątkiem" - napisało biuro prasowe spółki.

PIP o kontrolach

- Biorąc pod uwagę, że w tym roku Wigilia ma być po raz pierwszy dniem świątecznym, dla większości zatrudnionych całkowicie wolnym od pracy, będziemy zwracać szczególną uwagę na to, czy te zmiany zostały wdrożone na naszym rynku pracy - przekazał redakcji biznesowej tvn24.pl Marcin Stanecki, Główny Inspektor Pracy.

PIP zapowiedziała, że w 2025 roku planuje przeprowadzić łącznie 55 tys. kontroli, obejmujących m.in. przestrzeganie przepisów o dniach wolnych od pracy. Inspektorzy będą reagować zarówno na skargi pracowników, jak i na doniesienia medialne.

- Duża część naszych kontroli wynika ze zgłoszeń napływających do naszego urzędu i takie działania nie podlegają żadnym ograniczeniom. Dotyczy to rozpatrywania zarówno skarg od samych zainteresowanych, informacji o nieprawidłowościach pojawiających się w przekazach medialnych, czy napływających do nas głosów pojawiających się w debacie publicznej. Zapewniam, że wszyscy zatrudnieni, którzy czują się pokrzywdzeni działaniami ich pracodawców mogą liczyć na pomoc i wsparcie Państwowej Inspekcji Pracy - dodał Stanecki.

Branża kurierska o pracy w Wigilię

DHL poinformował, że 24 grudnia dostawy będą realizowane w "znacząco ograniczonym składzie". "Część kurierów będzie dostarczać ostatnie prezenty świąteczne, a część z nich będzie miała wolne" - przekazała firma redakcji biznesowej tvn24.pl.

Allegro podkreśliło, że praca operacyjna w Wigilię dotyczy zewnętrznych współpracowników zatrudnionych przez dostawców usług kurierskich. "Spółka nie ingeruje w relacje istniejące pomiędzy kurierami a dostawcami usług" – poinformowała nas firma, dodając, że organizacja pracy została dostosowana do obowiązujących przepisów.

FedEx przekazał, że 24 grudnia nie będzie realizować odbiorów ani dostaw przesyłek. Tego dnia usług nie będzie także świadczyć UPS.

Poczta Polska poinformowała, że nie pracuje w Wigilię, a ostatnie dostawy będą realizowane do 23 grudnia włącznie.

GLS Poland potwierdził, że 24 grudnia jest dniem wolnym od pracy. "Tego dnia nie dostarczamy i nie odbieramy przesyłek" – przekazała redakcji biznesowej tvn24.pl Anna Franke, Human Capital Director GLS Poland. Firma podkreśliła, że współpraca z partnerami transportowymi odbywa się w oparciu o relacje biznesowe i zgodnie z obowiązującym prawem.

"Jednocześnie chcę podkreślić, że GLS Poland pracuje pełną operacyjną mocą w dniach poprzedzających Święta. Doręczenia i odbiory realizujemy do 23 grudnia włącznie. Przesyłki nadane 22 grudnia zostaną doręczone 23 grudnia, pod warunkiem przekazania ich do filii GLS Poland w poniedziałek 22 grudnia. Największe natężenie wysyłek przypada na okres do 20 grudnia. Jesteśmy na ten wolumen odpowiednio przygotowani organizacyjnie" - dodała Franke.

