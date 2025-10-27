Logo TVN24
Z kraju

Strategiczna działka sprzedana. Wiceminister: sprawa trafiła do prokuratury

cpk2
Maciej Lasek o sprzedaży kluczowej działki dla CPK spółce Dawtona
Sprawa nabycia przez spółkę Dawtona działki znajdującej się w pobliżu powstającego Centralnego Portu Komunikacyjnego, została przekazana do prokuratury - poinformował w poniedziałek wiceminister infrastruktury Maciej Lasek.

- Od zeszłego roku próbowaliśmy odzyskać ten teren w ramach negocjacji, polubownego załatwienia sprawy. Zimą tego roku zebrane materiały zostały przekazane zewnętrznej kancelarii w celu oceny, czy stanowią podstawę złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i prokuratura podjęła postępowanie w sprawie - powiedział Lasek.

Czytaj też: Kluczowa działka dla CPK sprzedana w ostatnich dniach rządów PiS

Kluczowa działka sprzedana

Jak napisała w poniedziałek Wirtualna Polska, niedługo przed oddaniem władzy przez PiS ministerstwo rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż wiceprezesowi Dawtony działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Właściciele Dawtony dzierżawili działkę od 2008 r., i bezskutecznie wcześniej ubiegali się o jej wykup. WP przypomniała, że w 2023 r., ale jeszcze przed transakcją sprzedaży, firmę odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus.

Według portalu, o całej sytuacji wcześniej alarmowała spółka Centralny Port Komunikacyjny, a kiedy w końcu CPK wystąpiło do KOWR o potrzebną jej działkę, usłyszała, że Ośrodek już jej nie posiada.

"Pomiędzy sześć a kilkanaście milionów złotych"

Spółka Centralny Port Komunikacyjny szacuje na kilkanaście milionów złotych koszt odzyskania przez Skarb Państwa terenu pod kolej dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK - poinformował jej prezes Filip Czernicki.

- Nasze szacunki wskazują na pomiędzy sześć a kilkanaście milionów złotych. Ponieważ są to środki, które z pewnością spółka w ramach odszkodowania za wywłaszczenie będzie musiała ponieść na rzecz prywatnego właściciela - oświadczył Czernicki.

Jak zaznaczył, gdyby CPK uzyskała nieruchomość od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieodpłatanie do swojego zasobu, takich wydatków Skarb Państwa nie ponosiłby.

Czernicki zaznaczył, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie bada sprawę zakupu przez spółkę Dawtona od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki, położonej w pobliżu budowanego lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego.

cpk3
Kluczowa działka dla CPK sprzedana w ostatnich dniach rządów PiS
Umowa na projekt nowej linii kolejowej Zegrze – Przasnysz podpisana
To ma być polskie TGV. Zapowiadają superszybką kolej
TVN24
CPK
CPK bez gwarancji oddania do użytku w planowanym terminie

"Tych zawiadomień w sumie jest sześć"

Pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek przekazał, że to nie jest pierwsze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożone przez spółkę i Krajową Administrację Skarbową, która w maju tego roku zakończyła postepowania sprawdzające prowadzone w spółce CPK.

- Tych zawiadomień w sumie jest sześć. Dotyczą różnych obszarów, natomiast to jest pierwsze postępowanie, które zostało wszczęte przez prokuraturę i jesteśmy w trakcie procesu rozpoznawania sprawy przez prokuraturę - powiedział Lasek.

Jak tłumaczył pełnomocnik, z dokumentów spółki wynika, że wielokrotnie informowała ona KOWR, że ziemia w miejscowości Zabłotnia jest w zainteresowaniu spółki i że powinna zostać przekazana do zasobu CPK. Lasek stwierdził, że zgodnie z ustawą o CPK spółka ma prawo występować o przekazanie potrzebnych jej gruntów, ale w 2023 r. KOWR działki nie przekazał.

- Dzisiaj na światło dzienne wychodzą informacje, które mówią, dlaczego tak się stało, że to nie było prawdopodobnie zwykłe przeoczenie, tylko był to - niewykluczone, że polityczny - deal, który doprowadził do tego, że spółka Skarbu Państwa poniosła, czy poniesie konkretne straty - powiedział Lasek.

Dodał, że spółka CPK, również za poprzedniego zarządu, informację o potrzebie pozyskania tego gruntu przekazała. Natomiast z niezrozumiałych przyczyn, być może dlatego, że nadzór sprawowany nad spółką był niewłaściwy, nie było to skuteczne i ten grunt został sprzedany przez KOWR prywatnemu właścicielowi - podkreślił.

Autorka/Autor: BC/ToL,kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Centralny Port Komunikacyjny

CPK
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica