Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się w środę obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:
- stopa referencyjna 4,25 proc. w skali rocznej; - stopa lombardowa 4,75 proc. w skali rocznej; - stopa depozytowa 3,75 proc. w skali rocznej; - stopa redyskontowa weksli 4,30 proc. w skali rocznej; - stopa dyskontowa weksli 4,35 proc. w skali rocznej.
Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 6 listopada 2025 r.
Piąta obniżka stóp procentowych
Środowa decyzja RPP jest piątą obniżką stóp procentowych w 2025 roku.
RPP obniżyła wcześniej w 2025 r. stopy w październiku o 25 pb., we wrześniu o 25 pb., w lipcu o 25 pb. oraz maju br. o 50 pb. Łącznie w całym 2025 r. RPP obniżyła koszt pieniądza o 150 pb.
W czwartek, 6 listopada, o godz. 15.00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego.
Komentarze ekonomistów
"To kolejna z serii obniżek stóp, które ułożyły się już w cykl luzowania, z nieprzerwanymi cięciami od lipca aż do listopada, łącznie o 150 pb." - skomentowali ekonomiści ING Banku Śląskiego w serwisie X.
Jak dodali, "obraz inflacyjny okazał się bardziej optymistyczny niż wskazywała komunikacja RPP, a inflacja zbiega do celu w tempie jakie zakładaliśmy. Nie zrealizowało się teoretyczne ryzyko skoku cen energii w 4kw25 (czwartym kwartale - red.), które zakładał NBP (...). Również inne czynniki ryzyka nie przeszkodziły w spadku inflacji, tj. powrócił trend hamowania tempa płac, po ich przejściowym przyspieszeniu w wyborczym 2kw25".
Ocenili także, że "wysoki deficyt budżetowy, które oczywiście jest przedmiotem słusznej krytyki z wielu powodów, nie przeszkodził w spadku inflacji. Podobnie jak struktura PKB, oparta na konsumpcji, ponieważ gospodarka rozwija się blisko potencjału, a dodatkowo mamy silny import niskiej inflacji m.in. z Chin. Inflacja już w tym roku może dotknąć celu NBP i utrzymywać się na tym poziomie w 2026 roku".
Ekonomiści z banku PKO BP wyjaśnili, że "na listopadowym posiedzeniu RPP zapoznała się z nową projekcją", a "główne liczby zostaną podane w komunikacie, który będzie opublikowany o 16:00".
