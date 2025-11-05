Logo TVN24
PILNE

Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Adam Glapiński o ryzykach dla inflacji
Źródło: TVN24 BiS
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych - wynika z komunikatu banku centralnego. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami analityków. Główna stopa referencyjna będzie wynosiła od czwartku 4,25 procent.

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się w środę obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:

- stopa referencyjna 4,25 proc. w skali rocznej; - stopa lombardowa 4,75 proc. w skali rocznej; - stopa depozytowa 3,75 proc. w skali rocznej; - stopa redyskontowa weksli 4,30 proc. w skali rocznej; - stopa dyskontowa weksli 4,35 proc. w skali rocznej.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 6 listopada 2025 r.

Piąta obniżka stóp procentowych

Środowa decyzja RPP jest piątą obniżką stóp procentowych w 2025 roku.

RPP obniżyła wcześniej w 2025 r. stopy w październiku o 25 pb., we wrześniu o 25 pb., w lipcu o 25 pb. oraz maju br. o 50 pb. Łącznie w całym 2025 r. RPP obniżyła koszt pieniądza o 150 pb.

W czwartek, 6 listopada, o godz. 15.00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Komentarze ekonomistów

"To kolejna z serii obniżek stóp, które ułożyły się już w cykl luzowania, z nieprzerwanymi cięciami od lipca aż do listopada, łącznie o 150 pb." - skomentowali ekonomiści ING Banku Śląskiego w serwisie X.

Jak dodali, "obraz inflacyjny okazał się bardziej optymistyczny niż wskazywała komunikacja RPP, a inflacja zbiega do celu w tempie jakie zakładaliśmy. Nie zrealizowało się teoretyczne ryzyko skoku cen energii w 4kw25 (czwartym kwartale - red.), które zakładał NBP (...). Również inne czynniki ryzyka nie przeszkodziły w spadku inflacji, tj. powrócił trend hamowania tempa płac, po ich przejściowym przyspieszeniu w wyborczym 2kw25".

Ocenili także, że "wysoki deficyt budżetowy, które oczywiście jest przedmiotem słusznej krytyki z wielu powodów, nie przeszkodził w spadku inflacji. Podobnie jak struktura PKB, oparta na konsumpcji, ponieważ gospodarka rozwija się blisko potencjału, a dodatkowo mamy silny import niskiej inflacji m.in. z Chin. Inflacja już w tym roku może dotknąć celu NBP i utrzymywać się na tym poziomie w 2026 roku".

Ekonomiści z banku PKO BP wyjaśnili, że "na listopadowym posiedzeniu RPP zapoznała się z nową projekcją", a "główne liczby zostaną podane w komunikacie, który będzie opublikowany o 16:00".

pc

Autorka/Autor: mp/pkarp/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Stopy procentowe
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica