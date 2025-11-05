Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

Adam Glapiński o ryzykach dla inflacji Źródło: TVN24 BiS

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się w środę obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:

- stopa referencyjna 4,25 proc. w skali rocznej; - stopa lombardowa 4,75 proc. w skali rocznej; - stopa depozytowa 3,75 proc. w skali rocznej; - stopa redyskontowa weksli 4,30 proc. w skali rocznej; - stopa dyskontowa weksli 4,35 proc. w skali rocznej.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 6 listopada 2025 r.

Piąta obniżka stóp procentowych

Środowa decyzja RPP jest piątą obniżką stóp procentowych w 2025 roku.

RPP obniżyła wcześniej w 2025 r. stopy w październiku o 25 pb., we wrześniu o 25 pb., w lipcu o 25 pb. oraz maju br. o 50 pb. Łącznie w całym 2025 r. RPP obniżyła koszt pieniądza o 150 pb.

W czwartek, 6 listopada, o godz. 15.00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Komentarze ekonomistów

"To kolejna z serii obniżek stóp, które ułożyły się już w cykl luzowania, z nieprzerwanymi cięciami od lipca aż do listopada, łącznie o 150 pb." - skomentowali ekonomiści ING Banku Śląskiego w serwisie X.

Jak dodali, "obraz inflacyjny okazał się bardziej optymistyczny niż wskazywała komunikacja RPP, a inflacja zbiega do celu w tempie jakie zakładaliśmy. Nie zrealizowało się teoretyczne ryzyko skoku cen energii w 4kw25 (czwartym kwartale - red.), które zakładał NBP (...). Również inne czynniki ryzyka nie przeszkodziły w spadku inflacji, tj. powrócił trend hamowania tempa płac, po ich przejściowym przyspieszeniu w wyborczym 2kw25".

Ocenili także, że "wysoki deficyt budżetowy, które oczywiście jest przedmiotem słusznej krytyki z wielu powodów, nie przeszkodził w spadku inflacji. Podobnie jak struktura PKB, oparta na konsumpcji, ponieważ gospodarka rozwija się blisko potencjału, a dodatkowo mamy silny import niskiej inflacji m.in. z Chin. Inflacja już w tym roku może dotknąć celu NBP i utrzymywać się na tym poziomie w 2026 roku".

RPP obniżyła stopy o 25pb, do 4,25%. To kolejna z serii obniżek stóp, które ułożyły się już w cykl luzowania, z nieprzerwanymi cięciami od lipca aż do listopada, łącznie o 150pb.

— ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) November 5, 2025

Ekonomiści z banku PKO BP wyjaśnili, że "na listopadowym posiedzeniu RPP zapoznała się z nową projekcją", a "główne liczby zostaną podane w komunikacie, który będzie opublikowany o 16:00".

— PKO Research (@PKO_Research) November 5, 2025

