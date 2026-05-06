Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

|
Adam Glapiński
Rosati: Glapiński powinien pilnować tego, co jest w ustawie o NBP
Źródło: TVN24
Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie - poinformował w środę bank centralny. Decyzja była zgodna z przewidywaniami rynku.

W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Narodowy Bank Polski w komunikacie podał, że stopa referencyjna została utrzymana na poziomie 3,75 proc. Stopa depozytowa wynosi 3,25 proc., stopa lombardowa - 4,25 proc. Stopa redyskontowa weksli została utrzymana na poziomie 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli wynosi nadal 3,85 proc.

RPP obniżyła ostatnim razem stopy procentowe w marcu 2026 r., wówczas spadły one o 25 punktów bazowych.

Decyzja zgodna z prognozami

Utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie było zgodne z oczekiwaniami rynku. Inwestorzy i analitycy zakładali, że RPP nie zdecyduje się na zmianę parametrów polityki pieniężnej w maju.

Wśród czynników branych pod uwagę przez Radę znalazła się m.in. polityka głównych banków centralnych. W ubiegłym tygodniu Europejski Bank Centralny również pozostawił stopy bez zmian, sygnalizując jednocześnie możliwość ich podwyżki w czerwcu.

"Reszta świata gra w tę samą grę. Amerykański Fed 29 kwietnia zostawił stopy na poziomie 3,5-3,75%. Europejski Bank Centralny tydzień temu utrzymał stopę depozytową na poziomie 2%, a szefowa banku Christine Lagarde przyznała, że dyskutowano czerwcową podwyżkę. Wszyscy czekają, aż okaże się, czy szok naftowy jest przejściowy. Wtedy będzie wiadomo, co robić ze stopami" - skomentował Mariusz Zielonka, główny ekonomista Lewiatana.

Na czwartek, 7 maja, została zaplanowana konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Stopy procentoweNBPRPPPrezes NBP Adam Glapiński
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Anhtropic Claude AI
Anthropic łączy siły z Alphabet. Nvidia może zostać w tyle
Tech
Zondacrypto
Monako uderza w Zondacrypto. Prokurator wszczyna śledztwo
Ze świata
Władysław Kosniak-Kamysz
Umowa z Mercosur trafi do TSUE. "Dotrzymujemy słowa"
Ze świata
Elon Musk
Astronomiczne żądania Muska. Spór z OpenAI
Tech
Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana
Wyższe kary za przestępstwa kryptowalutowe. Już znamy rządowy projekt
Karol Nawrocki
Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
Problemy sąsiada Polski. "Ponury nastrój się pogłębił"
Ze świata
Rośnie liczba przypadków oszustwa na Blika
Płatności na ponad 110 miliardów złotych. Jak korzystamy z Blika?
Automat do zwrotu butelek i puszek
Do automatu zamiast do kosza. Polacy polubili system kaucyjny
Gliwice, Polska. Stacja benzynowa Circle K
Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy na stacjach?
Moto
Lotnisko we Frankfurcie
Lufthansa ogranicza stratę mimo wzrostu cen paliwa. Wyniki lepsze od prognoz
Ze świata
warszawa ludzie ulica
Zarobki Polaków. Odnotowano spadek
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Gdańsku. Elewacja domu mieszkalnego z balkonami. Budynek apartamentowy. Hipoteka w nieruchomości
Rynek wtórny w Polsce. "Trójmiasto liderem wzrostów"
Nieruchomości
tokio japonia gielda shutterstock_2422461199
Kapitalizacja Samsunga przekroczyła rekordową barierę
Tech
shutterstock_2189312875
Znany serwis pod lupą UOKiK. Urząd bada zasady naliczania opłat
Nieruchomości
departament-stanu
USA sprzeda systemy bojowe Ukrainie. Koszt będzie wysoki
Ze świata
Ormuz – cieśnina
Atak na statek towarowy. Krytyczny poziom zagrożenia
Ze świata
Adam Szłapka
Rzecznik rządu: prezydent miał osobisty interes, by blokować ustawę o kryptowalutach
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Ceny paliw, tankowanie, stacja benzynowa
Tankowanie w środę. Ile zapłacimy za paliwo?
Moto
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Podwójna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
shutterstock_2318800287
"Wstydliwy dzień". Musk z ugodą i grzywną
Ze świata
Ormuz – cieśnina
Otwarcie Ormuzu to dopiero początek. Kryzys może trwać miesiącami
Ze świata
Michael Burry
Legendarny inwestor sprzedaje akcje firmy po zuchwałej próbie przejęcia
Pieniądze
Oslo, Norwegia
Norwegowie mają dość. Strajk objął cały kraj
Ze świata
tesla shutterstock_2592566341
Kiedy puścisz kierownicę Tesli w Europie? Firma walczy o zgodę
Moto
shutterstock_2594879757
Sprawdzą modele przed ich premierą. Rząd USA ma nową umowę
Tech
Kalkulator kredyt pieniądze rachunki opłaty
Co z inflacją? Tak Polacy widzą najbliższy rok
Coinbase
Giełda kryptowalut tnie etaty. Zwolnienia obejmą kilkaset osób
Pieniądze
Linie lotnicze reagują na koronawirusa
Mniej połączeń, droższe bilety. Przewoźnicy zaciskają pasa
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica