Z kraju Jest decyzja w sprawie stóp procentowych Bartłomiej Ciepielewski |

Rosati: Glapiński powinien pilnować tego, co jest w ustawie o NBP Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Narodowy Bank Polski w komunikacie podał, że stopa referencyjna została utrzymana na poziomie 3,75 proc. Stopa depozytowa wynosi 3,25 proc., stopa lombardowa - 4,25 proc. Stopa redyskontowa weksli została utrzymana na poziomie 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli wynosi nadal 3,85 proc.

RPP obniżyła ostatnim razem stopy procentowe w marcu 2026 r., wówczas spadły one o 25 punktów bazowych.

Decyzja zgodna z prognozami

Utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie było zgodne z oczekiwaniami rynku. Inwestorzy i analitycy zakładali, że RPP nie zdecyduje się na zmianę parametrów polityki pieniężnej w maju.

🇵🇱 Stopy w Polsce bez zmian.



Zgodnie z oczekiwaniami na majowym posiedzeniu #RPP nie zmieniał stóp proc. w Polsce, pozostawiając główną z nich na poziomie 3,75%.



Ekonomiści prognozują, że stopy w Polsce nie zmienią się aż do III kwartału 2027 roku. — macroNEXT (@Macronextcom) May 6, 2026 Rozwiń

Wśród czynników branych pod uwagę przez Radę znalazła się m.in. polityka głównych banków centralnych. W ubiegłym tygodniu Europejski Bank Centralny również pozostawił stopy bez zmian, sygnalizując jednocześnie możliwość ich podwyżki w czerwcu.

"Reszta świata gra w tę samą grę. Amerykański Fed 29 kwietnia zostawił stopy na poziomie 3,5-3,75%. Europejski Bank Centralny tydzień temu utrzymał stopę depozytową na poziomie 2%, a szefowa banku Christine Lagarde przyznała, że dyskutowano czerwcową podwyżkę. Wszyscy czekają, aż okaże się, czy szok naftowy jest przejściowy. Wtedy będzie wiadomo, co robić ze stopami" - skomentował Mariusz Zielonka, główny ekonomista Lewiatana.

Na czwartek, 7 maja, została zaplanowana konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.

OGLĄDAJ: TVN24