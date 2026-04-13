Stopa bezrobocia w Polsce. Najnowsze dane

Przez kryzys związany z koronawirusem może wzrosnąć bezrobocie
Bezrobocie w Polsce
Według najnowszych danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu 2026 roku wyniosła 6,1 procent. To tyle samo, ile w lutym.

"Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu marca 2026 kształtowała się w przedziale od 3,9 proc. w województwie wielkopolskim do 10,0 proc. w warmińsko-mazurskim" - napisano w komunikacie.

Szacowana stopa bezrobocia w Polsce

"W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia rejestrowanego spadła o 0,2 pkt. proc. w woj. kujawsko-pomorskim, o 0,1 pkt. procentowego w 6 województwach, nie zmieniła się w 6 województwach i wzrosła o 0,1 pkt. procentowego w 3 województwach" - dodano.

Według wstępnych danych MRPiPS, na koniec marca 2026 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 950,9 tys. osób bezrobotnych, o 4,1 tys. mniej niż w poprzednim miesiącu i 121,0 tys. więcej niż na koniec marca 2025 r.

Maciej Michałek

Według wstępnych danych w marcu w urzędach pracy zarejestrowało się 99,4 tys. bezrobotnych, czyli o 1,6 tys. (1,6 procent) mniej niż w lutym i o 2,8 tys. (2,7 procent) mniej w porównaniu do marca 2025 r.

Jednocześnie, w marcu 2026 r. wyrejestrowano z urzędów pracy 102,2 tys. bezrobotnych, czyli o 22,1 tys. (27,6 procent) więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 16,6 tys. (13,9 procent) mniej niż w marcu 2025 r.

Resort komentuje sytuację na rynku pracy

"Do spadku liczby wyrejestrowań w ujęciu rok do roku przyczyniło się głównie ograniczenie środków z Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych. Szacujemy, że w marcu 2026 ok. 13,7 tys. osób bezrobotnych rozpoczęło programy aktywizacyjne, czyli ponad dwa razy mniej niż w marcu 2025, kiedy aktywizację rozpoczęło 32,4 tys. osób" - napisano w komunikacie resortu pracy.

"Należy jednak podkreślić, że liczba bezrobotnych podejmujących niesubsydiowaną pracę bądź działalność gospodarczą w marcu 2026 była o ok. 9,9 tys. wyższa niż w marcu poprzedniego roku (ok. 60,7 tys. w marcu 2026 r. wobec 50,8 tys. w marcu 2025 r.), a także wyższa niż w lutym 2026 (o 11,1 tys.). Oznacza to, że gospodarka pozostaje silna" - dodano.

W ocenie MRPiPS, prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce na 2026 r. pozostają korzystne, co powinno przyczynić się do dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy.

"Z drugiej strony, znaczące ograniczenie finansowania z Funduszu Pracy programów aktywizacyjnych, a także niepewność związana z konsekwencjami konfliktu na Bliskim Wschodzie, mogą sprzyjać utrzymywaniu się bezrobocia" - zaznaczono w komunikacie.

Miejsca pracy zgłoszone do urzędów

Według wstępnych danych, pracodawcy zgłosili do urzędów pracy w marcu 2026 r. 43,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 12,2 tys. (38,3 proc.) więcej niż w lutym 2026 r. i o 6,7 tys. (13,2 proc.) mniej niż w marcu 2025 r.

Z danych MRPiPS, najwięcej ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy w marcu 2026 r. (ponad 1.000) przeznaczonych było dla robotników/robotnic gospodarczych, pracowników/pracownic biurowych, robotników/robotnic budowlanych, operatorów/operatorek maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych, monterów/monterek okien, sprzedawców/sprzedawczyń, magazynierów/magazynierek oraz pracowników/pracownic utrzymania czystości.

Bezrobocie w Polsce marzec 2026
BezrobociePracaMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica