Stopa bezrobocia w Polsce. Najnowsze dane

"Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu marca 2026 kształtowała się w przedziale od 3,9 proc. w województwie wielkopolskim do 10,0 proc. w warmińsko-mazurskim" - napisano w komunikacie.

"W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia rejestrowanego spadła o 0,2 pkt. proc. w woj. kujawsko-pomorskim, o 0,1 pkt. procentowego w 6 województwach, nie zmieniła się w 6 województwach i wzrosła o 0,1 pkt. procentowego w 3 województwach" - dodano.

Według wstępnych danych MRPiPS, na koniec marca 2026 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 950,9 tys. osób bezrobotnych, o 4,1 tys. mniej niż w poprzednim miesiącu i 121,0 tys. więcej niż na koniec marca 2025 r.

Według wstępnych danych w marcu w urzędach pracy zarejestrowało się 99,4 tys. bezrobotnych, czyli o 1,6 tys. (1,6 procent) mniej niż w lutym i o 2,8 tys. (2,7 procent) mniej w porównaniu do marca 2025 r.

Jednocześnie, w marcu 2026 r. wyrejestrowano z urzędów pracy 102,2 tys. bezrobotnych, czyli o 22,1 tys. (27,6 procent) więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 16,6 tys. (13,9 procent) mniej niż w marcu 2025 r.

Resort komentuje sytuację na rynku pracy

"Do spadku liczby wyrejestrowań w ujęciu rok do roku przyczyniło się głównie ograniczenie środków z Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych. Szacujemy, że w marcu 2026 ok. 13,7 tys. osób bezrobotnych rozpoczęło programy aktywizacyjne, czyli ponad dwa razy mniej niż w marcu 2025, kiedy aktywizację rozpoczęło 32,4 tys. osób" - napisano w komunikacie resortu pracy.

"Należy jednak podkreślić, że liczba bezrobotnych podejmujących niesubsydiowaną pracę bądź działalność gospodarczą w marcu 2026 była o ok. 9,9 tys. wyższa niż w marcu poprzedniego roku (ok. 60,7 tys. w marcu 2026 r. wobec 50,8 tys. w marcu 2025 r.), a także wyższa niż w lutym 2026 (o 11,1 tys.). Oznacza to, że gospodarka pozostaje silna" - dodano.

W ocenie MRPiPS, prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce na 2026 r. pozostają korzystne, co powinno przyczynić się do dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy.

"Z drugiej strony, znaczące ograniczenie finansowania z Funduszu Pracy programów aktywizacyjnych, a także niepewność związana z konsekwencjami konfliktu na Bliskim Wschodzie, mogą sprzyjać utrzymywaniu się bezrobocia" - zaznaczono w komunikacie.

Miejsca pracy zgłoszone do urzędów

Według wstępnych danych, pracodawcy zgłosili do urzędów pracy w marcu 2026 r. 43,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 12,2 tys. (38,3 proc.) więcej niż w lutym 2026 r. i o 6,7 tys. (13,2 proc.) mniej niż w marcu 2025 r.

Z danych MRPiPS, najwięcej ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy w marcu 2026 r. (ponad 1.000) przeznaczonych było dla robotników/robotnic gospodarczych, pracowników/pracownic biurowych, robotników/robotnic budowlanych, operatorów/operatorek maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych, monterów/monterek okien, sprzedawców/sprzedawczyń, magazynierów/magazynierek oraz pracowników/pracownic utrzymania czystości.

