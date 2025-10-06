Sojusz handlowych potentatów. Jest wniosek

Rewolucja dla klientów. Rusza system kaucyjny Źródło: TVN24

UOKiK poinformował w informacji na swojej stronie, że planowana koncentracja polega na utworzeniu przez Eurocash, Netto, Grupę Chorten, Polskie Supermarkety oraz Partnerski Serwis Detaliczny wspólnego przedsiębiorcy.

"Wspólny przedsiębiorca będzie pełnił funkcje grupy zakupowej. Działalność wspólnego przedsiębiorcy będzie polegała na uzgadnianiu zasad współpracy z producentami i dostawcami na poziomie globalnym, w ramach European Marketing Distribution, oraz lokalnym" - czytamy na stronie UOKiK.

European Marketing Distribution (EMD) to międzynarodowa grupa zakupowa dla niezależnych detalistów i dystrybutorów, działająca w sektorze handlu spożywczego FMCG. Zrzesza ona członków z ponad 15 krajów, umożliwiając im wspólne negocjacje z globalnymi producentami, co wzmacnia ich pozycję negocjacyjną dzięki skali działania i współpracy.

Wniosek w sprawie koncentracji wpłynął do urzędu 1 października 2025 roku. Sprawa jest w toku.

Pięć podmiotów

Eurocash jest spółką holdingową kontrolującą firmy działające w hurtowej dystrybucji m.in. wyrobów tytoniowych, mrożonek i chemii gospodarczej, prowadzące salony prasowe oraz sklepy detaliczne (w tym e-grocery) z asortymentem AKCU tj. artykułami konsumpcyjnymi codziennego użytku. Działalność Eurocash koncentruje się na hurtowej sprzedaży AKCU.

Netto prowadzi działalność w zakresie handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w sieci sklepów funkcjonujących na terenie całej Polski. Netto oferuje szeroki asortyment produktów spożywczych. Stanowi sieć supermarketów będących częścią Grupy Salling.

Grupa Chorten jest organizatorem sieci sklepów spożywczych działających na terenie całej Polski. Oferuje detalistom model partnerskiej współpracy, umożliwiający prowadzenie sklepów ogólnospożywczych, mięsnych i alkoholowych pod wspólną marką.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka Polskie Supermarkety nabywa towary od dostawców i producentów z branży AKCU, a następnie odsprzedaje te towary spółkom prowadzącym sprzedaż detaliczną w sklepach Sieci POLOmarket (tzw. spółkom operacyjnym).

Partnerski Serwis Detaliczny prowadzi działalność w zakresie organizacji i rozwoju programu partnerskiego skierowanego do spółdzielni spożywców w całej Polsce. W ramach programu Partnerski Serwis Detaliczny rozwija również sieć sklepów Gama.

We wrześniu 2024 roku UOKiK zgodził się, aby Auchan i Intermarché utworzyły długoterminowy sojusz zakupowy, który obejmuje wspólne negocjowanie dostaw i tworzenie nowego podmiotu reprezentującego obie sieci.

