Ochłodzenie na rynku pracy. Mniej firm zamierza zwiększyć zatrudnienie

Firmy spodziewają się trudnych poszukiwań

Firma doradcza podała, że o wzroście liczby rekrutacji do pracy stałej rdr przekonanych jest 41 proc. pracodawców, a w przypadku zatrudnienia tymczasowego i zewnętrznego, jest to grupa 35 proc. firm. Podobny odsetek (34 proc.) uważa, że zwiększy się zatrudnienie na kontraktach B2B. Jako główny powód planowanych rekrutacji przedsiębiorcy wskazują na rozwój biznesu (49 proc.) i potrzebę znalezienia zastępstwa dla odchodzących pracowników (35 proc.). Badanie wykazało ponad to, że ponad połowa firm (53 proc.) przyznaje, że spodziewa się trudności w poszukiwaniu pracowników. "Mimo że firmy na ogłoszenia o pracę niejednokrotnie otrzymują wiele aplikacji, to nadesłane CV bardzo często nie są dopasowane do ich wyśrubowanych oczekiwań" - wskazali autorzy raportu. Ocenili, że kandydaci, którzy mogliby spełnić wymagania pracodawcy "zazwyczaj nie szukają aktywnie pracy", co przekłada się na ich wysokie oczekiwania finansowe. Mają to potwierdzać wyniki badania, ponieważ ponad połowa pracodawców (58 proc.) zgadza się z twierdzeniem, że kandydaci mają nierealistyczne oczekiwania finansowe. Z kolei 38 proc. uważa, że na rynku występuje niedobór kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menadżerskie. Jednocześnie firmy dostrzegają to, że o pracę ubiega się więcej kandydatów, gdyż odsetek firm tak uważających wzrósł o 13 pp i osiągnął 34 proc.