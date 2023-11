"Narastające problemy branży zbyt długo pozostawały nierozwiązane"

Skala i długość trwania protestu rodzą coraz poważniejsze konsekwencje dla polsko-ukraińskich relacji politycznych i gospodarczych oraz negatywnie rzutują na międzynarodową pozycję Polski - oceniła Rada Przedsiębiorczości. Wyjaśniła, że problemy transportowe na granicy szkodzą polskiej racji stanu, w centrum której leży zdolność Ukrainy do odpierania rosyjskiej agresji. Zaapelowała do polskich władz o natychmiastowe zaangażowanie się w ich rozwiązanie.

Problemy branży "zbyt długo pozostawały nierozwiązane"

"Apelujemy też do obecnego rządu o przekazanie rzetelnych informacji, co zostało dotychczas zrobione, by rozwiązać problemy zgłaszane przez polską branżę transportową. Domagamy się także, by nowo zaprzysiężony rząd natychmiast podjął prace nad trwałym rozwiązaniem sytuacji na granicy z Ukrainą" - wskazała Rada.