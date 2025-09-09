43,7 miliarda euro trafi do Polski

Komisja Europejska poinformowała, że 43,7 miliarda euro, czyli około 185 miliardów złotych, z programu SAFE trafi do Polski - przekazał we wtorek wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "Polski udział większy niż Francji, Włoch i Hiszpanii razem wziętych" - dodał premier Donald Tusk.

"Mamy to! Komisja Europejska poinformowała, że 43,7 miliarda euro z programu SAFE trafi do Polski! Wnioski do KE złożyło 19 państw członkowskich na łączną kwotę 150 mld euro. Ta decyzja to wielki sukces Polski i gwarancja dalszych inwestycji w bezpieczeństwo i rozwój naszego przemysłu zbrojeniowego" - napisał we wtorek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X.

Jak zaznaczył, rząd chce, by pieniądze z tego funduszu wzmocniły kluczowe zdolności Wojska Polskiego, obronę powietrzną i przeciwrakietową, systemy artyleryjskie, zakupy amunicji, dronów i systemów antydronowych. "To będzie także wsparcie zdolności strategicznych, ochrona infrastruktury krytycznej, mobilności wojsk oraz cyberprzestrzeni" - dodał Kosiniak-Kamysz.

Jak zapowiedział we wtorek przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk, "Polska będzie zdecydowanie największym beneficjentem tego imponującego przedsięwzięcia".

- Nie chcę zapeszyć, ale z całą pewnością będziemy mogli mówić o absolutnie dominującej pozycji Polski, jeśli chodzi o możliwość korzystania z tych środków - stwierdził premier.

O pożyczkach w ramach SAFE

Pożyczki w ramach SAFE, udzielane krajom członkowskim UE, a zaciągane przez KE, będą gwarantowane unijnym budżetem.

Środki będzie można przeznaczać zarówno na sprzęt wojskowy, jak i amunicję. Pieniądze zostaną przyznane chętnym krajom członkowskim na podstawie ich planów obronnych.

W ramach programu SAFE w kolejnym kroku kraje członkowskie będą składać formalne wnioski, na co mają czas do końca listopada. Zgłoszenie wstępnego zainteresowania przez 19 państw pozwoli KE ocenić popyt i przygotować się do pozyskania funduszy na rynkach kapitałowych.

