Zaskakujące dane z polskiego przemysłu

W stosunku do października produkcja przemysłowa spadła w listopadzie o 9,3 proc. Tymczasem prognozy ekonomistów zakładały spadek o 6,1 proc.
GUS: efekt bazy i liczby dni roboczych
"Znaczny spadek produkcji sprzedanej w porównaniu z październikiem spowodowany był mniejszą liczbą dni roboczych oraz efektem bazy" - napisał GUS.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w listopadzie produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,8 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,6 proc. niższym niż w październiku br.
