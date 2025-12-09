Apel premiera do prezydenta. "Chcę, żeby to było bardzo jasne"

Donald Tusk do prezydenta: proszę już nie przeszkadzać i umożliwić przyjęcie ustawy kryptowalutowej

- Dzisiaj przyjmiemy ponownie projekt ustawy o kryptowalutach - zapowiedział premier Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem rządu. Chodzi o ustawę o kryptoaktywach uchwaloną przez Sejm w listopadzie, a zawetowaną przez prezydenta Karola Nawrockiego.

- Chcę, żeby to było bardzo jasne. I jeszcze raz tu zwracam się do wszystkich zainteresowanych. W tym do prezydenta (Karola) Nawrockiego - powiedział premier.

- Proszę nie przeszkadzać i proszę umożliwić przyjęcie tej ustawy, dzięki której uczestnicy rynku kryptowalut w Polsce będą bezpieczni, a przynajmniej bezpieczniejsi - zaapelował premier.

Szef rządu zauważył, rynek kryptowalut nie jest całkowicie bezpieczny, o czym mówią również jego "entuzjaści".

- To, co jest zadaniem, które wykonaliśmy i powtarzamy ten wysiłek, to jest uczynienie rynku kryptowalut w Polsce bezpiecznym z punku widzenia inwestorów, szczególnie tych drobnych i z punktu widzenia interesów państwa. (...) Kryptowaluty często służą jako narzędzie do akcji dywersyjnych ze strony także wrogów państwa polskiego, więc tym bardziej elementarna kontrola jest niezbędna - podkreślił premier.

Weto prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki zawetował uchwaloną 7 listopada tego roku ustawę o rynku kryptoaktywów. W ubiegły piątek w Sejmie odbyła się debata, dotycząca weta prezydenta. W jej trakcie premier Donald Tusk przekonywał, że przepisy ustawy o kryptoaktywach dadzą państwu narzędzia do skontrolowania tej części rynku kryptoaktywów, która jest infiltrowana przez podmioty rosyjskie i białoruskie. Minister finansów Andrzej Domański podkreślał z kolei, że w innych krajach jest cały szereg ustaw, które regulują zasady działania rynku kryptoaktywów, dlatego w Polsce też trzeba było stworzyć definicje, precyzyjne zapisy oraz cały ekosystem i ramy działania tego rynku.

Z kolei szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki bronił decyzji Nawrockiego o wecie, twierdząc, że wynikała ona m.in. z tego, iż ustawa wprowadzała rozwiązania nadmierne, niejednoznaczne i nieproporcjonalne. Odnosząc się do słów szefa rządu oraz niejawnej części obrad, stwierdził, że wybór między "rosyjską mafią" a ustawą o kryptoaktywach to "fałszywy wybór". Proponował też wspólne prace nad nowymi przepisami dotyczącymi tego obszaru.

Sejm w piątkowym głosowaniu nie odrzucił weta prezydenckiego. Po głosowaniu premier Donald Tusk zapowiedział szybkie złożenie nowego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów.

Rynek kryptowalut w Polsce

Rynek kryptowalut w Polsce funkcjonuje obecnie w oparciu o fragmentaryczne regulacje, głównie wynikające z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz o prawo podatkowe. Nie ma organu nadzorczego nad działającymi w Polsce firmami.

We wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Projekt - jak przekazano w piśmie wiceministra finansów Juranda Dropa – jest tożsamy z przepisami ustawy uchwalonej przez Sejm i zawetowanej przez prezydenta.

