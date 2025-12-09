Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Apel premiera do prezydenta. "Chcę, żeby to było bardzo jasne"

Karol Nawrocki
Donald Tusk do prezydenta: proszę już nie przeszkadzać i umożliwić przyjęcie ustawy kryptowalutowej
Premier Donald Tusk zapowiedział we wtorek ponowne przyjęcie przez Radę Ministrów ustawy o rynku kryptoaktywów. Przed posiedzeniem szef rządu zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego. - Proszę już nie przeszkadzać i proszę umożliwić przyjęcie tej ustawy - powiedział Tusk.

- Dzisiaj przyjmiemy ponownie projekt ustawy o kryptowalutach - zapowiedział premier Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem rządu. Chodzi o ustawę o kryptoaktywach uchwaloną przez Sejm w listopadzie, a zawetowaną przez prezydenta Karola Nawrockiego.

- Chcę, żeby to było bardzo jasne. I jeszcze raz tu zwracam się do wszystkich zainteresowanych. W tym do prezydenta (Karola) Nawrockiego - powiedział premier.

- Proszę nie przeszkadzać i proszę umożliwić przyjęcie tej ustawy, dzięki której uczestnicy rynku kryptowalut w Polsce będą bezpieczni, a przynajmniej bezpieczniejsi - zaapelował premier.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Karol Nawrocki
"Nie dowiedziałem się nic o zagrożeniach". Nawrocki o kryptowalutach
TVN24
Sejm
"Fatalny spektakl" w Sejmie. "Wygrali ci, którzy z ciemnych interesów czerpią zyski"
TVN24
Głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o kryptowaktywach
Decyzja w sprawie weta Nawrockiego

Szef rządu zauważył, rynek kryptowalut nie jest całkowicie bezpieczny, o czym mówią również jego "entuzjaści".

- To, co jest zadaniem, które wykonaliśmy i powtarzamy ten wysiłek, to jest uczynienie rynku kryptowalut w Polsce bezpiecznym z punku widzenia inwestorów, szczególnie tych drobnych i z punktu widzenia interesów państwa. (...) Kryptowaluty często służą jako narzędzie do akcji dywersyjnych ze strony także wrogów państwa polskiego, więc tym bardziej elementarna kontrola jest niezbędna - podkreślił premier. 

"Zanim się wejdzie na rynek, dobrze jest mieć podstawową wiedzę"
Dowiedz się więcej:

"Zanim się wejdzie na rynek, dobrze jest mieć podstawową wiedzę"

Tech

Weto prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki zawetował uchwaloną 7 listopada tego roku ustawę o rynku kryptoaktywów. W ubiegły piątek w Sejmie odbyła się debata, dotycząca weta prezydenta. W jej trakcie premier Donald Tusk przekonywał, że przepisy ustawy o kryptoaktywach dadzą państwu narzędzia do skontrolowania tej części rynku kryptoaktywów, która jest infiltrowana przez podmioty rosyjskie i białoruskie. Minister finansów Andrzej Domański podkreślał z kolei, że w innych krajach jest cały szereg ustaw, które regulują zasady działania rynku kryptoaktywów, dlatego w Polsce też trzeba było stworzyć definicje, precyzyjne zapisy oraz cały ekosystem i ramy działania tego rynku.

Krypto w kłopocie, rynek podzielony, Komisja Nadzoru Finansowego oburzona
Dowiedz się więcej:

Krypto w kłopocie, rynek podzielony, Komisja Nadzoru Finansowego oburzona

Pieniądze

Z kolei szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki bronił decyzji Nawrockiego o wecie, twierdząc, że wynikała ona m.in. z tego, iż ustawa wprowadzała rozwiązania nadmierne, niejednoznaczne i nieproporcjonalne. Odnosząc się do słów szefa rządu oraz niejawnej części obrad, stwierdził, że wybór między "rosyjską mafią" a ustawą o kryptoaktywach to "fałszywy wybór". Proponował też wspólne prace nad nowymi przepisami dotyczącymi tego obszaru.

Sejm w piątkowym głosowaniu nie odrzucił weta prezydenckiego. Po głosowaniu premier Donald Tusk zapowiedział szybkie złożenie nowego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów.

Rynek kryptowalut w Polsce

Rynek kryptowalut w Polsce funkcjonuje obecnie w oparciu o fragmentaryczne regulacje, głównie wynikające z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz o prawo podatkowe. Nie ma organu nadzorczego nad działającymi w Polsce firmami.

Pięć rodzajów przestępstw kryptowalutowych. Prokuratura ostrzega
Dowiedz się więcej:

Pięć rodzajów przestępstw kryptowalutowych. Prokuratura ostrzega

Pieniądze

We wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Projekt - jak przekazano w piśmie wiceministra finansów Juranda Dropa – jest tożsamy z przepisami ustawy uchwalonej przez Sejm i zawetowanej przez prezydenta.

OGLĄDAJ: Złota zasada, by nie dać się oszukać na rynku kryptowalut
pc

Złota zasada, by nie dać się oszukać na rynku kryptowalut

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jarek Praszkiewicz

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
Zobacz także:
Osoby inwestujące w kryptowaluty powinny pamiętać o wykazaniu dochodów z tego tytułu w zeznaniu rocznym i odprowadzeniu podatku w odpowiedniej wysokości
Co wiedzą politycy o kryptowalutach? "Nie byliśmy uprzedzeni, że będziemy zdawali test"
Pieniądze
Adam Glapiński
Trzęsienie ziemi w NBP? Członkowie zarządu odsunięci od nadzoru
Najnowsze
Premier Donald Tusk
Gigantyczna inwestycja w Polsce. Tusk o ważnej decyzji
Z kraju
Policjanci zatrzymali 50-latka
Największa afera mieszkaniowa w Polsce. Straty mogą być ogromne
Nieruchomości
shutterstock_2541212473
Pierwszy taki kraj na świecie. Zakaz od środy
Ze świata
Donald Trump
"Arbitralna i kapryśna" decyzja Trumpa. Wyrok sądu
Ze świata
GLAPINSKI PAP
Chcą ograniczyć władzę Glapińskiego. Jest apel RPP
Najnowsze
Google
Bruksela wszczyna postępowanie. Google grozi olbrzymia kara
Tech
shutterstock_2478230273
W tych branżach firmy szykują rekrutacje. Nowy raport
Dla pracownika
nvidia czip shutterstock_1060748543
Trump pozwolił Nvidii na eksport chipów do Chin
Tech
Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami Meta Platforms
Nawrocki spotkał się z przedstawicielami giganta. Wśród tematów sztuczna inteligencja
Z kraju
Poczta Polska
Co ze zwolnieniami w Poczcie Polskiej? Prezes odpowiada
Z kraju
Panorama współczesnego Pekinu
Pierwszy taki wynik w historii. "Właśnie nas zalewają towarami"
Ze świata
Paryż
Rosyjskie miliardy zamrożone we francuskich bankach. Presja na Paryż
Ze świata
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Rewolucja w sprawie abonamentu rtv. Jest projekt
Pieniądze
Elon Musk
Bruksela zabiera głos. "To nie ma sensu"
Ze świata
Iran wprowadza oficjalny zakaz obrotu kryptowalutami
"Zanim się wejdzie na rynek, dobrze jest mieć podstawową wiedzę"
Tech
pap_20250807_1TM
Paramount Skydance ogłasza swoją ofertę w sprawie przejęcia Warner Bros. Discovery
Ze świata
shutterstock_2522950881
Prezes polskiego giganta odwołany
Z kraju
Donald Tusk
Były minister ma nową pracę. Jest decyzja premiera
Z kraju
IBM
Jedno z największych przejęć w historii firmy
Tech
shutterstock_2704069025
Na ostatniej prostej wyprzedzili LOT
Ze świata
kalkulator laptop biznesmen shutterstock_618253610_S
Tyle jest firm w Polsce. Nowe dane
Dla firm
bitcoin shutterstock_1101721358
Pięć rodzajów przestępstw kryptowalutowych. Prokuratura ostrzega
Łukasz Figielski
Kolektura Lotto
Milionowe wygrane w Lotto. Ogromne pieniądze, które przepadły w Polsce
Joanna Rubin-Sobolewska
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
Trudniej o podwyżkę. Firmy ostrożniej planują budżety
Dla pracownika
mieszkanie, nieruchomości, blok, budowa, osiedle
Apetyt kredytobiorców rośnie. "Wraz z kolejnymi obniżkami stóp"
Nieruchomości
Elon Musk
Odwet Elona Muska? Konto KE zablokowane
Tech
shutterstock_1967218609 (1)
Co się dzieje z Apple? "Nie można patrzeć na imprezę przez szybę"
Tech
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
System kaucyjny. Tyle opakowań zwrócono
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica