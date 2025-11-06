Logo TVN24
Z kraju

Kolejowa spółka wstrzymuje łączenie zakładów

Stacja PKP Międzylesie
Tusk: jesteśmy w miejscu, gdzie opóźnienie pociągu wynosi rekordowe 30 lat
Źródło: TVN24
Polskie Linie Kolejowe wstrzymały łączenie zakładów linii kolejowych na terenie kraju, między innymi we Wrocławiu i w Wałbrzychu. Plany konsolidacji jednostek budziły obawy pracowników.

Informacje na temat odstąpienia od pomysłu konsolidacji zakładów linii kolejowych potwierdziła Marta Pabiańska z zespołu prasowego PLK. W zamierzeniu od stycznia 2026 r. na terenie kraju miało funkcjonować 17 takich jednostek zamiast obecnie 23.

- Zarząd PLK SA podjął decyzję o wstrzymaniu integracji Zakładów Linii Kolejowych w trybie przedstawionym do konsultacji społecznych - potwierdziła Pabiańska. Przyznała, że w trakcie konsultacji społecznych spółka otrzymała wiele uwag i komentarzy dotyczących integracji zakładów linii kolejowych ze strony związków zawodowych, samorządów lokalnych i parlamentarzystów.

Ze świata

Sprzeciw pracowników zakładów

Projekt do oceny społecznej trafił we wrześniu. Spółka uznała, że takie rozwiązanie pozwoli poprawić efektywność zarządzania i umiejscowić siedziby zakładów w miastach wojewódzkich. Zapewniano również, że wszyscy pracownicy zachowają pracę i będą ją mogli kontynuować na tych samych stanowiskach w dotychczasowych lokalizacjach. Jednak te plany budziły obawy pracowników wałbrzyskich zakładów i samorządowców. Marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz przypomniał w czwartek, że temat przyszłości zakładu był omawiany na posiedzeniu grupy Sudety 2035, a plany PLK spotkały się ze sprzeciwem m.in. prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja. - Wspólnie z samorządowcami podpisaliśmy apel do prezesa PKP PLK, wspierając starania o zachowanie wałbrzyskiego zakładu - przypomniał Gancarz.

Po apelach samorządowców minister infrastruktury Dariusz Klimczak poprosił spółkę o przeanalizowanie planów reorganizacji zakładów. Plany dotyczące ich łączenia budziły obawy nie tylko na Dolnym Śląsku, ale również w Częstochowie czy Skarżysku-Kamiennej. Zastrzeżenia co do nich mieli również parlamentarzyści i związkowcy, którzy przeciwko nim protestowali w Warszawie.

Dwa tysiące zainteresowanych

Zakłady Linii Kolejowych to jednostki odpowiedzialne za utrzymanie, eksploatację i zarządzanie państwową siecią linii kolejowych. W ich strukturze 90 proc. zatrudnionych pracuje w sekcji eksploatacji, których planowane zmiany miały nie dotyczyć. Integracja biur zakładów dotyczyła 2 tys. osób. PKP PLK to w 100 proc. spółka Skarbu Państwa, zarządca krajowej infrastruktury kolejowej. Przedsiębiorstwo odpowiada za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych oraz za zarządzanie i synchronizację ruchu. Spółka odpowiada również za opracowywanie i aktualizowanie rozkładu jazdy pociągów w skali całego kraju. Spółka zarządza ok. 18,8 tys. km linii kolejowych.

Autorka/Autor: skib/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PKP PLK

TAGI:
PKP PLKTransportPolskie Koleje PaństwoweSpółki Skarbu Państwa
