Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Cztery lata temu miała zmienić Polskę. Gdzie jest Jaśmina?

Szymon Hołownia
"Jeśli Konrad Piasecki zapomniał o istnieniu Jaśminy, to może działaczom Polski 2050 trzeba przypomnieć"
Źródło: TVN24
Polska 2050 jest na rozdrożu. Spory dotyczą między innymi przywództwa w partii. Może dlatego, że Jaśmina nie działa? No właśnie. Co się dzieje z pomysłem partii Szymona Hołowni sprzed czterech lat? Czy ktoś jeszcze pamięta?

Gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 we wtorek była ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Jeszcze przed wizytą polityczki Polski 2050 w studiu TVN24 Radosław Mróz i Konrad Piasecki wymieniali się spostrzeżeniami na temat sytuacji w partii Szymona Hołowni. Zastanawiali się, jak ma funkcjonować Polska 2050, kto ma być na jej czele, czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma już zostać wicepremierką teraz, czy może w styczniu, gdy ewentualnie zostanie liderką ugrupowania.

O Jaśminie Polski 2050 w studiu TVN24

- Tu, i wewnątrz, i na zewnątrz Polski 2050, sporów co niemiara i rozstrzygnięć niewiele - skonstatował Piasecki.

- To, cytując Szymona Hołownię, przy wielu różnych tematach mówi: "trzeba rozmawiać", to może warto zapytać - a przecież Polska 2050 ma Jaśminę - zaproponował Mróz.

Jaśmina to aplikacja Polski 2050, którą uruchomiono cztery lata temu jako platformę do wymiany opinii, konsultacji i budowania struktur partii w całym kraju.

- A tak, zapomniano dawno - powiedział po pauzie Piasecki.

- Jeśli Konrad Piasecki zapomniał o istnieniu Jaśminy, to może Paulinie Henning-Klosce i innym działaczom Polski 2050 trzeba przypomnieć. Od czterech lat działa Jaśmina - mówił Mróz.

- Ale działa czy nie działa? Czy miała działać, a nie działa? - zastanawiał się prowadzący program "Rozmowa Piaseckiego".

- Dopytaj. Miało być supernowoczesne narzędzie, żeby właśnie zbierać opinię. To może teraz właśnie o opinię własnych działaczy, tych struktur, nie bardziej, a raczej mniej rozwiniętych, (zapytać - red.) jak Polska 2050 ma wyglądać? Zapiszmy sobie imię na dziś, po czterech latach, być może powrócimy: Jaśmina - podkreślił Mróz.

OGLĄDAJ: Paulina Hennig-Kloska
pc

Paulina Hennig-Kloska

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Co się dzieje z Jaśminą

Projekt uruchomiono cztery lat temu - było to jeszcze przed wejściem Polski 2050 do Sejmu. Co się dzieje z Jaśminą? Czy działa?

Nie można Jaśminy pobrać w sklepach z aplikacjami App Store i Google Play. Nie działają też linki do pobrania apki zamieszczone na oficjalnym koncie w mediach społecznościowych.

W związku z tym wysłaliśmy zapytanie do biura prasowego Polski 2050 z prośbą o komentarz w tej sprawie i wyjaśnienie, co się stało i dzieje z Jaśminą, czy w ogóle działa. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Relacja Nawrocki-Hołownia. W politycznych kuluarach krąży teoria

Relacja Nawrocki-Hołownia. W politycznych kuluarach krąży teoria

TVN24
To z nimi konkuruje Hołownia. Kluczem może być odpowiedź na pięć pytań

To z nimi konkuruje Hołownia. Kluczem może być odpowiedź na pięć pytań

Marcin Złotkowski

Jaśmina, czyli "supernowoczesne narzędzie"

Aplikacja Jaśmina była autorskim pomysłem ruchu Polska 2050, który od początku stawiał na nowoczesne formy kontaktu z wyborcami i członkami partii. W założeniu miała ułatwiać dialog między liderami, działaczami i sympatykami ugrupowania.

Jeszcze na pierwszym kongresie ruchu Polska 2050 lider formacji Szymon Hołownia zaprezentował Jaśminę i przekonywał, że narzędzie to "odmieni polską politykę" i zwracał uwagę, że jest to pierwsza polska aplikacja polityczna.

Według zapowiedzi Jaśmina miała pełnić funkcję forum wymiany opinii, miejsca do konsultowania programów i pomysłów oraz narzędzia integrującego struktury w całym kraju. W materiałach informacyjnych określano ją jako "supernowoczesne narzędzie partyjnej komunikacji".

Aplikacja była dostępna dla członków i sympatyków Polski 2050. Dostęp zapewniano poprzez logowanie, a jej treści - jak tłumaczono - miały być przeznaczone wyłącznie dla środowiska partii.

"Pierwsza polska aplikacja polityczna". Co wiemy o Jaśminie?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Pierwsza polska aplikacja polityczna". Co wiemy o Jaśminie?

TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Polska 2050Szymon HołowniaKonrad PiaseckiKatarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Zobacz także:
shutterstock_2399165519
Producent dochodzi do siebie po ataku. Jest ważna zapowiedź
Ze świata
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Zmiany na rachunkach za prąd. Będzie nowy projekt
Pieniądze
praca biuro programista progamistka shutterstock_1032637258
Tak pracuje się w Europie. Polacy w czołówce
Ze świata
Panama City
Panama na szczycie, Polska daleko. Zaskakujący ranking
Dla pracownika
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Rada Polityki Pieniężnej w akcji. "Spodziewamy się przerwy"
Pieniądze
Wydatki Warszawy w 2025 roku
Pół roku i korekta. Nowe dane z gospodarki
Z kraju
cpk3
CPK ocenił wnioski. "Rynek dostrzega ogromny potencjał"
Z kraju
shutterstock_2623121045
Potężna inwestycja Muska. Mieszkańcy podzieleni
Tech
Paulina Hennig-Kloska
Ministra o rewolucji w sklepach: chcemy, żeby butelka nabrała wartości 
Z kraju
jedzenie weganskie shutterstock_1958331838
"Burger", "kiełbasa" i "stek". Ważne głosowanie
Ze świata
Kongres USA w Waszyngtonie
Paraliż rządu trwa. Trump rzuca oskarżeniami
Ze świata
Donald Trump
Trump ogłasza nowe cła
Moto
Holandia, Groningen
"Dzięki AI nasze kontrole stały się precyzyjne"
Tech
płacenie kartą (zdj. ilustracyjne)
Rewolucja w sklepach. Płatność kartą, gdy system nie działa
Ze świata
shutterstock_2410134973
Gigant przed trybunałem. "Jeśli wygramy, damy ci twoje pieniądze"
Tech
osaka japonia piwo asahi - Hsin Yen Huang shutterstock_2682441083
Fabryki stanęły, na półkach braki. Ważna zapowiedź koncernu
Ze świata
samochody, warszawa
Szykują się duże podwyżki dla kierowców
Moto
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Bezrobocie. Polska na tle Unii Europejskiej
Dla pracownika
Nowojorska giełda
Zaskakująca inwestycja. Kurs ostro w górę
Tech
Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Niemcy i Włochy apelują do Brukseli "o natychmiastową zmianę kursu"
Ze świata
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Nowa kampania oszustów. "Możliwość otrzymania zwrotu"
Tech
Marcin Kierwiński
Zmiany w przyznawaniu polskiego obywatelstwa? Zapowiedź ministra
Prawo
shutterstock_2553053155
Duże sieci handlowe chcą połączyć siły. Jest wniosek
Z kraju
plonie
Atak na Lwów. Jest komunikat polskiego giganta
Ze świata
Jeff Bezos
Jeff Bezos ostrzega. "Prawdopodobnie to się właśnie dzisiaj dzieje"
Tech
shutterstock_2183395155
"Potężne narzędzie" dla banków. Kontrowersje wokół rządowej ustawy
Prawo
Viktor Orban
Nie chcą euro. "Unia Europejska się rozpada"
Ze świata
Prezydent USA Donald Trump
Możliwe masowe zwolnienia. Trump wskazuje winnych
Ze świata
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Ważny tydzień dla kredytobiorców
Z kraju
Skutki stresu pracowników odbijają się na działaniu całej firmy
Szykują kontrole. Niektóre firmy mogą nie przetrwać
Dla firm

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica