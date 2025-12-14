Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Zmiany w rozkładach kolejowych. Dużo nowych połączeń

pociag pkp intercity - Fotokon shutterstock_2574259707
Prezes PKP o Dworcu Centralnym i jego historii
Źródło: TVN24
Liczba połączeń w nowym rocznym kolejowym rozkładzie jazdy, liczba połączeń wzrosła do 555 dziennie. W ramach zmian zwiększono też liczbę tras międzynarodowych. Harmonogram obowiązuje od niedzieli 14 grudnia.

W nowym rocznym kolejowym rozkładzie jazdy, liczba połączeń PKP Intercity wzrosła średnio o 50 w stosunku do poprzedniego rozkładu i wynosi 555 dziennie. Z tego 527 to kursy całoroczne, a 28 sezonowe. Przewoźnik wprowadził ponadto 17 nowych tras międzynarodowych.

W nowym rozkładzie zmiany objęły także połączenia regionalne, w tym największego przewoźnika kolejowego - spółkę Polregio, które wprowadza m.in. relacje Warszawa–Chełm i Toruń–Ciechocinek.

Kursy co godzinę na głównych trasach

PKP Intercity podkreśliło, że dąży do jak najbardziej przewidywalnego, cyklicznego rozkładu. Dlatego na popularnych trasach, m.in. Warszawa–Trójmiasto czy Wrocław–Kraków, pociągi będą kursować co godzinę. Co dwie godziny pojedzie m.in. relacja Zielona Góra–Przemyśl przez Wrocław i Kraków, a także składy Warszawa–Berlin i Gdynia–Wrocław.

W rozkładzie wprowadzono 15 nowych pociągów kategorii EIC i EIP, w tym Pendolino z Trójmiasta do Zakopanego oraz sezonowy EIP z Bielska-Białej do Ustki. Rozszerzona zostanie oferta tras ekspresowych, m.in. EIC Viadrina (Wrocław–Warszawa) oraz sezonowego Lajkonika (Kraków–Hel). Zwiększy się liczba kursów z Krakowa do Gdyni i Warszawy.

Nowe połączenia obejmą także mniejsze miasta. Gorzów Wielkopolski zyska pięć szybkich kursów do Poznania i połączenie z Trójmiastem. Do Chełma wrócą dodatkowe składy, a na Suwalszczyźnie pojawi się m.in. pociąg IC Wigry. Czas przejazdu z Suwałk do Warszawy skróci się do 3 godzin i 34 minut.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Korekta rozkładu jazdy pociągów KM i SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Od niedzieli nowy rozkład pociągów
WARSZAWA
shutterstock_2690171729_1
"Nagłe i masowe wycofanie się przewoźnika". Chaos na kolei
PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Zmiana w radzie nadzorczej PKP Cargo

Znacznie więcej tras zagranicznych

W nowym rozkładzie znalazło się 57 połączeń międzynarodowych – o 17 więcej niż dotąd. Co dwie godziny z Warszawy odjadą pociągi do Berlina, a co cztery z Krakowa do Wiednia i Pragi oraz z Trójmiasta. Nowością będzie m.in. IC Carpatia łączący Polskę z Niemcami, Austrią, Czechami, Słowacją i Węgrami oraz pociąg Przemyśl–Lipsk. Rozszerzona zostanie także oferta kursów do Wilna i do miast na Ukrainie – liczba połączeń wzrośnie z 10 do 13 par.

Zmiany obejmą również regionalnego przewoźnika Polregio, który od 14 grudnia wprowadzi nowe połączenia i wydłuży część tras. W województwie mazowieckim uruchomiona zostanie relacja Warszawa Zachodnia/Gdańska–Chełm. W Ciechocinku po kilkunastu latach przerwy ponownie pojawią się pociągi, a w województwie dolnośląskim ruszy m.in. relacja Wrocław–Rybnik. Nowe lub wydłużone trasy obejmą także m.in. Bydgoszcz, Hrubieszów, Terespol, Częstochowę, Trzebinię, Siemiatycze i Kuźnicę Białostocką.

Polregio uruchamia nowe relacje.
Polregio uruchamia nowe relacje.
Źródło: Longfin Media / Shutterstock

Remont linii w stronę Podkarpacia

Urząd Transportu Kolejowego zaznaczył, że szczególną uwagę na rozkład jazdy od 14 grudnia muszą zwrócić pasażerowie, którzy wybierają się na południowo-wschodnie Podkarpacie. Rozpoczyna się remont linii kolejowej i jedynymi połączeniami wybiegającymi za Krosno będą pociągi IC z Krakowa w kierunku Zagórza. Za stacją Krosno nie będą jeździć żadne pociągi regionalne i nie będzie za nie wprowadzona komunikacja zastępcza.

W okresie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2025/2026 zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe przewidział jeszcze cztery korekty związane m.in. z pracami remontowymi na liniach kolejowych. Następna zmiana zaplanowana jest na 8 marca 2026 r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2496519227
Mikole, zbiorkom i kolejowy boom. Czy nad Wisłę wkracza moda na pociągi?
Cezary Paprzycki
Koleje Mazowieckie, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
PLK wdraża bezpieczny system dla kolei. "Eliminuje ryzyko nieuprawnionych ingerencji"
TVN24
Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Trzeci stopień alarmowy. PKP zawieszają usługę

Najwięksi przewoźnicy w Polsce

PKP Intercity w ubiegłym roku przewiozło 78,5 mln pasażerów i liczy, że w tym roku osiągnie 84 mln. Do 2030 r. spółka chce zwiększyć tę liczbę do 110 mln. Polregio, którego pociągi wyjeżdżają na tory ponad 2 tys. razy dziennie, przewiozło w 2024 r. blisko 101 mln osób.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce; jego udział w rynku wynosi ok. 25 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi udziałowcami - samorządy wojewódzkie. W 2024 r. z usług przewoźnika skorzystało blisko 101 mln pasażerów.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

OGLĄDAJ: Lewica wybrała przewodniczącego
Czarzasty Kongres Lewicy

Lewica wybrała przewodniczącego
NA ŻYWO

Czarzasty Kongres Lewicy
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Fotokon / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Polskie Koleje PaństwowePKP IntercityTransport
Zobacz także:
costa coffee kawiarnia hiszpania - Brookgardener shutterstock_2422711029
Znana marka kawiarni na skraju upadłości. Rozmowy w toku
Ze świata
shutterstock_1263329617
Miliardowa kumulacja. Druga największa suma w roku
Ze świata
bialorus nawoz potas shutterstock_1799345113
Takie korzyści będzie miała Białoruś z umowy
Ze świata
Z powodu wiatru nie odbyło się ponad 30 połączeń, w tym te do Polski
Loty na popularną wyspę wznowione. Będzie tłok
Turystyka
Warszawa, 07.12.2025. Galeria handlowa Złote Tarasy w Warszawie
Przedostatnia taka niedziela w roku
Handel
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
To już siódme losowanie bez głównej wygranej. Kumulacja w górę
Pieniądze
Viktor Orban
Orban o decyzji UE: to deklaracja wojny
Ze świata
shutterstock_2558150987
Bohaterowie Disneya w produkcjach sztucznej inteligencji. Kontrowersyjna umowa
Tech
GettyImages-2100335404
Głośny wyrok w świecie kryptowalut. "Pokoleniowe oszustwo"
Tech
Donald Trump
"Obaj są wspaniali". Trump ocenia kandydatów na szefów Fed
Ze świata
shutterstock_507108301
Nowy sposób podróżowania. "Nie tylko mama, tata i dzieci"
Turystyka
shutterstock_2117281391
90 milionów do wygrania w Eurojackpot
Pieniądze
Prezydent USA Donald Trump w Białym Domu
Trump podpisał dekret. "Zwycięstwo firm technologicznych"
Tech
Kreml
Przełom w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów
Ze świata
Siedziba firmy Nvidia w Santa Clara
Chińscy giganci w kolejce. Zainteresowanie przewyższa moce producenta
Tech
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Jest decyzja w sprawie zmian w polskim KPO
shutterstock_2260105509
Ogromna kara dla wielkiej sieci handlowej. Jest decyzja sądu
Handel
shutterstock_2599014531
Oszukują system, robiąc miny. Duże kłopoty z zakazem
Ze świata
shutterstock_2690171729_1
"Nagłe i masowe wycofanie się przewoźnika". Chaos na kolei
shutterstock_203417077
Upadłość znanej spółki. Zgłosiły się tysiące klientów
paczka paczki pakowanie shutterstock_1849950634
Dodatkowa opłata za paczki z Chin. Jest decyzja
Ze świata
smartphone, smartfon, telefon
Skorzystała ogromna liczba Polaków. "Wystarczy jedno kliknięcie"
Przemysław Kral
Kryptowaluty, weto i kontakty z prawicą. Prezes Zondacrypto komentuje
Tech
amsterdam holandia shutterstock_2580959153_1
Prawie 1,5 mln Polaków za granicą. Widać zmiany kierunku migracji
Ze świata
samochód, auto, eksploatacja auta, płyn do spryskiwaczy, płyn do wycieraczek
Aż 80 procent takich płynów nie spełnia norm. Na to warto uważać
Moto
Donald Tusk
Premier: nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi poprzednicy zhańbili
Lotnisko Warszawa-Radom
Lotnisko powstało "w oparciu o nierealne założenia". Prokuratura wszczęła śledztwo
Kadr z gry "Clair Obscur: Expedition 33", prod. Sandfall Interactive
Wybrano najlepszą grę 2025 roku
Ze świata
smartfon dziecko nastolatek shutterstock_2153294761
Serwis społecznościowy pozywa rząd Australii. "Zakaz utrudnia debatę polityczną"
Tech
2910N104V CPK ZABLOTNIA 04
Afera CPK. Podpisano akt notarialny

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica