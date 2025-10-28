Logo TVN24
Z kraju

Osłona dla górników przyjęta przez rząd. Ma kosztować ponad 11 miliardów złotych

100 tysięcy złotych pożyczki dla górnika "na start" po ślubie?
Rzecznik rządu o przyjęciu noweli ustawy górniczej
Źródło: TVN24
Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy, który ma zreformować funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego oraz wprowadzić zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, celem projektu jest restrukturyzacja sektora górniczego. Łącznie w latach 2026-35 koszt dla budżetu szacowany jest na ponad 11 miliardów złotych.

Projekt noweli ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma umożliwić spółkom objętym systemem wsparcia przeprowadzenie procesu stopniowej likwidacji zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny oraz wypłatę świadczeń socjalnych pracownikom zakładów górniczych – co w aktualnym stanie prawnym de facto jest niemożliwe.

"Instrumentami osłonowymi zostaną objęci nie tylko pracownicy Polskiej Grupy Górniczej, Południowego Koncernu Węglowego i Węglokoksu Kraj - przewidziano również mechanizmy umożliwiające skorzystanie z osłon pracownikom innych przedsiębiorstw górniczych w rozumieniu ustawy tj. Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz LW Bogdanka, po podjęciu decyzji o włączeniu tych podmiotów do systemu wsparcia" - napisał w komunikacie po posiedzeniu rządu resort energii.

Założenia nowelizacji ustawy o górnictwie

Projekt ustawy przewiduje, że spółki górnicze będą mogły samodzielnie likwidować kopalnie przy wsparciu finansowym państwa oraz wprowadza pakiet świadczeń osłonowych, takich jak urlopy górnicze i przeróbkarskie oraz jednorazowe odprawy, jak również ma na celu ograniczenie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych.

"Nowelizacja ustawy umożliwi również przekazywanie mienia przedsiębiorstw górniczych w formie darowizny. Przejęte tereny będą mogły zostać wykorzystane np. na inwestycje, budowę infrastruktury czy projekty rewitalizacyjne, co pomoże w rozwoju gospodarczym regionów pogórniczych. Darowizna będzie mogła być przekazana jednostkom samorządu terytorialnego - w celu wykonywania zadań publicznych, zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także pobudzania aktywności gospodarczej oraz państwowym osobom prawnym - w celu budowy, rozbudowy lub utrzymywania systemów odwadniania zlikwidowanych zakładów górniczych" - wskazano.

ME podkreślił, że samorządy będą mogły przekazać przedmiot darowizny innym podmiotom, o ile zachowany zostanie cel umowy i zgodność z przepisami o pomocy publicznej i gospodarce nieruchomościami.

Realizacja postanowień Umowy Społecznej z 2021 roku

"Głównym celem jest wykorzystanie majątku likwidowanych kopalń do tworzenia nowych miejsc pracy i zagospodarowania terenów poprzemysłowych" - dodał resort.

Podkreślił, że celem nowelizacji jest realizacja postanowień Umowy Społecznej z 2021 roku, wsparcie odchodzących pracowników sektora poprzez kompleksowe świadczenia osłonowe oraz dostosowanie przepisów do rzeczywistego modelu transformacji górnictwa węgla kamiennego.

"Projekt ma zapewnić kontrolowany, stopniowy i społecznie akceptowalny proces wygaszania kopalń węgla energetycznego, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów pracowników i stabilności spółek górniczych" - podkreślono.

Jak wyjaśniał wcześniej resort energii, celem tego działania nie jest jednak doprowadzenie do likwidacji zakładów górniczych należących do tej spółki, lecz restrukturyzacja tego podmiotu, w tym redukcja zatrudnienia. W tym celu pracownicy zakładów górniczych należących do JSW SA zostaną objęci tymi samymi regulacjami dotyczącymi świadczeń osłonowych, co pracownicy przedsiębiorstw górniczych, które obecnie są objęte systemem wsparcia (PGG SA, PKW SA i Węglokoks Kraj SA).

Z OSR nowego projektu z 23 października wynikało, że w 2026 roku łączne wydatki budżetu państwa z tytułu ustawy górniczej miałyby wynieść ok. 2,63 mld zł, a rok później 1,92 mld zł. Łącznie w latach 2026-35 koszt dla budżetu szacowany jest na 11,37 mld zł.

pc

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP

Górnicy
