Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Poszkodowani beneficjenci programu "Czyste Powietrze" mają uzyskać pomoc

Wygląd kominów podpowie urzędnikom, czy w budynku może być kopciuch
Ministra klimatu o programie Czyste Powietrze
Źródło: TVN24
Beneficjenci programu "Czyste Powietrze", poszkodowani przy wykonawców, mają szansę uzyskać ochronę prawną. Opracowywana jest specjalna ustawa, dzięki której nie musieliby zwracać przyznanych dotacji - poinformował Robert Gajda, wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Wiceszef Funduszu wyjaśnił, że nad rozwiązaniami prawnymi pracują resorty: klimatu i środowiska, funduszy i polityki regionalnej, finansów oraz sprawiedliwości, a także NFOŚiGW. Specjalna ustawa chroniłaby osoby, które w ramach programu "Czyste Powietrze" zostały np. wykorzystane przez nieuczciwych wykonawców.

Konsekwencje finansowe dla właścicieli

Gajda przypomniał, że w razie wykrycia nieprawidłowości wojewódzkie fundusze mogą żądać zwrotu przyznanych dotacji. Najczęściej nieprawidłowości miały dotyczyć osób, które skorzystały z prefinansowania inwestycji termomodernizacyjnych i którym przysługiwało najwyższe dofinansowanie. NFOŚiGW zwraca uwagę, że to właściciele domów, którzy często podpisywali pełnomocnictwa, ponoszą odpowiedzialność finansową, podczas gdy dokumentacje prowadzili wykonawcy, oni także składali wnioski o dotacje.

– Takich osób nie możemy pozostawić samych sobie, dlatego zdecydowaliśmy się na ścieżkę legislacyjną, nad którą teraz pracujemy. Będziemy chcieli zrobić to razem z MKiŚ jedną oddzielną ustawą, specjalną, "pod poszkodowanych beneficjentów" – powiedział wiceprezes Funduszu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2530236231
Sukces rządowego programu. Ponad połowa środków już wykorzystana
BIZNES
shutterstock_2432713163
Państwo nie dopłaci do roweru. "Ostateczna decyzja"
panele fotowoltaiczne dom shutterstock_1614190123
Nawet 16 tysięcy złotych od państwa. Budżet niemal na wyczerpaniu

Skarb Państwa będzie dochodził o zwrot

Dopytywany o szczegóły przekazał, że propozycja NFOŚiGW zakłada zabezpieczenie środków w budżecie państwa na potencjalne roszczenia wojewódzkich funduszy wobec beneficjentów programu.

– W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z oszustwem i beneficjent złoży zawiadomienie do prokuratury czy na policję, miałby on szansę być objęty tym mechanizmem, czyli de facto wstrzymaniem egzekucji. Jeśli potwierdziłoby się, że doszło do oszustwa, to wówczas odpowiedzialność finansową brać będzie na siebie Skarb Państwa, który potem będzie dochodzić zwrotu pieniędzy od firmy, która nie wywiązała się ze swoich zobowiązań. To propozycja NFOŚiGW, która będzie przedmiotem prac legislacyjnych – dodał Gajda.

Wiceprezes podkreślił, że obecnie wojewódzkie fundusze szacują, ilu beneficjentów "Czystego Powietrza" zagrożonych jest żądaniem zwrotu dotacji. Pytany, kiedy projekt będzie gotowy, odpowiedział, że ma nadzieję, iż jak najszybciej.

– Pracujemy z MKiŚ nad szczegółowymi zapisami, myślę, że jeszcze kilka tygodni przed nami – dodał.

Program Czyste Powietrze wystartował we wrześniu 2018 roku
Program Czyste Powietrze wystartował we wrześniu 2018 roku
Źródło: Shutterstock

Opóźnienia w wypłacie środków

Przedstawiciel Funduszu odniósł się również do podnoszonego przez wykonawców problemu zaległości, jakie wobec nich mają wojewódzkie fundusze ochrony środowiska za zrealizowane inwestycje w "Czystym Powietrzu". Firmy zwracają m.in. uwagę, że są bardzo duże opóźnienia w wypłacie dla nich środków, co zagraża ich funkcjonowaniu. Chodzi o wnioski o płatność składane przez beneficjentów do wojewódzkich funduszy po zakończonej inwestycji. Po ich akceptacji dotacje w programie są przelewane na konta firm.

Zgodnie z programem udzielane dotacje są wypłacane po przeprowadzeniu inwestycji.

Gajda przyznał, że w zależności od wojewódzkiego funduszu opóźnienia w rozliczaniu takich wniosków sięgają od 3 do 9 miesięcy. - Przede wszystkim to zależy od tego, ile wniosków wpłynęło do danego funduszu, ale również od jakości tych wniosków. Część funduszy bardzo skrupulatnie się im przygląda, wysyłane są również kontrole. Pod lupę brane są przede wszystkim wnioski o maksymalną kwotę dofinansowania, a było ich bardzo dużo. Po reformie programu liczba wniosków z najwyższym dofinansowaniem spadła do poziomu 25-30 proc. wszystkich składanych wniosków; wcześniej było to nawet 50-60 proc. – wskazał wiceprezes.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Uwaga na smog
Miał być eko, może być "kopciuchem". Wstrzymują dofinansowania
Dolina Dolnej Odry
Weto prezydenta dla Parku Dolnej Odry. Szef kancelarii: utrudniłby ważne inwestycje
TVN24
Kampania "Zobacz czym oddychasz" Polskiego Alarmu Smogowego
Mobilne płuca trafią do 30 miejscowości. Pokażą poziom smogu
WARSZAWA

Reforma "Czystego Powietrza"

Z końcem marca br., po czterech miesiącach przerwy, ruszyła nowa odsłona programu "Czyste Powietrze". Przedstawiciele NFOŚiGW oraz resortu klimatu przekonywali, że to nieprawidłowości miały być głównym powodem czasowego wstrzymania przyjmowania wniosków. Dlatego program przeszedł reformę; m.in. teraz dotację na termomodernizację można otrzymać na jeden dom, trzeba też udowodnić, że jest się właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości przez minimum trzy lata (z wyjątkiem spadków). Przy niektórych inwestycjach – zawsze w przypadku prefinansowania – muszą być obecni operatorzy prowadzący termomodernizację od początku do końca wraz z właścicielami domów, określono też maksymalne koszty na poszczególne elementy inwestycji. Nowością w programie jest konieczność przeprowadzenia audytu energetycznego budynku jeszcze przed jego termomodernizacją, a po niej trzeba przedstawić świadectwo charakterystyki energetycznej, które wykaże oszczędności zużycia energii.

Wymiana setek tysięcy kopciuchów

NFOŚiGW zapowiadał, że do końca września tego roku wojewódzkie fundusze rozliczą wnioski o płatności za rok poprzedni. Gajda pytany o tę kwestię poinformował, że "wszystkie prawidłowo złożone wnioski z małymi wyjątkami zostały rozliczone przez nas do końca września". Dodał, że pozostały 4634 wnioski, które zostały zwrócone beneficjentom do uzupełnienia. Chodzi np. o dodatkowe wyjaśnienia ws. poniesionych kosztów. Wartość wniosków to 147,9 mln zł. – To jest ok. 2 proc. wszystkich złożonych wniosków w 2024 r., a było ich wówczas ponad 197 tys., na kwotę 4,77 mld zł – podkreślił.

Od początku programu "Czyste Powietrze", który ruszył we wrześniu 2018 r., podpisano 940 tys. umów o dofinansowanie, a wypłaty przekroczyły 18,6 mld zł. Beneficjenci programu zrealizowali ponad 551 tys. inwestycji, w tym wymienili 450 tys. kopciuchów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
NFOŚiGWCzyste Powietrze
Zobacz także:
shutterstock_1263329617
Kumulacja Lotto rośnie
BIZNES
shutterstock_2117281391
Kumulacja w górę. Do wygrania 140 milionów złotych
BIZNES
Open'er Festival - pogoda na koncertowe dni
Zakaz odsprzedaży biletów powyżej ich wartości. Plany rządu
BIZNES
Friedrich Merz
"Europa nie może pozostawić im tej dziedziny". Kanclerz Niemiec alarmuje
BIZNES
shutterstock_2470895313
Inwestorzy patrzą na wyniki giganta. "Ma możliwość kreowania rynku"
BIZNES
zloty zlotowka pln shutterstock_1246227253
Złoty pod presją. Możliwe dalsze osłabienie
BIZNES
shutterstock_2123822069
Drony nad Moskwą. Dwa lotniska wstrzymały ruch
BIZNES
shutterstock_2346147679
Mniejsza od Warszawy. Google chce zbudować tam centrum
BIZNES
Zdaniem ekspertów cała sytuacja wynikła z tego, kim jest sam Elon Musk
Grokipedia, czyli encyklopedia AI według Elona Muska
BIZNES
shutterstock_2378112881
Kilka dni i koniec. Tajlandia wycofuje zakaz
BIZNES
serwer serwery praca pracownik inzynier serwerownia S shutterstock_574000213
Bruksela bierze pod lupę Amazon i Microsoft
BIZNES
pap_20241008_0QS
Ważny termin dla przedsiębiorców. Tylko kilka dni na złożenie wniosku
BIZNES
6. Kioto, Japonia
Turyści rezygnują z Japonii, linie odwołują loty
BIZNES
shutterstock_2548113419
"Bezprecedensowe wyzwanie" dla polskich producentów
BIZNES
laptop, telefon, komputer
Awaria internetu. Spore utrudnienia również w Polsce
BIZNES
shutterstock_2523482173
Gwałtowny wzrost mimo ostrzeżeń. "Są miejsca, do których wyjazd byłby ogromną głupotą"
BIZNES
shutterstock_699411556
"Gotówka jest zła". Inwestorzy przestrzegają
BIZNES
Apple Shanghai
Gigant zaskoczył w Chinach. Ostatni raz tak było kilka lat temu
BIZNES
Ryanair
Spóźniali się regularnie. Jest kara dla Ryanaira
BIZNES
shutterstock_2326465191
Skokowy wzrost opłat. Jest projekt
BIZNES
shutterstock_2683518095
Szef Google'a alarmuje: żadna firma nie wyjdzie bez szwanku
BIZNES
shutterstock_2600250243
Chińska sieć oplata świat. Skala może być kilka razy większa niż dotąd przypuszczano
BIZNES
Kreml
Cios w Kreml. Sankcje "głodzą machinę wojenną Putina"
BIZNES
koszyk zakupy sklep market shutterstock_2411760319_1
Ceny dwóch produktów ostro w górę
BIZNES
Bitcoin
Gwałtowny spadek. Setki miliardów w miesiąc
BIZNES
kuchnia gotowanie emeryt emerytka shutterstock_2272031101
Przyrząd kuchenny wycofany. Ostrzeżenie
BIZNES
tokio japonia - Hiroshi-Mori-Stock shutterstock_1713307342
Biura podróży wstrzymują sprzedaż. Te wypowiedzi "drastycznie pogorszyły atmosferę"
BIZNES
Firma Deloitte zestawiła wyniki finansowe firm oferujących luksusowe marki w zakończonym 30 czerwca 2018 roku obrotowym
Zwrot na kluczowym rynku dla marek luksusowych
BIZNES
rosyjska ropa - AJSTUDIO PHOTOGRAPHY shutterstock_1150277432
Mocny efekt działań Trumpa. Rosyjski surowiec dawno nie był tak tani
BIZNES
Friedrich Merz
Merz: to potężny eksperyment
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica