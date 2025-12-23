Nowy kanon świątecznego stołu. Mniej karpia i więcej dań gotowych

Wielka wigilia na krakowskim Rynku Głównym Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak zauważa "Rz", w 2025 r. za składniki tradycyjnych dań na wigilię dla czterech osób trzeba zapłacić 168 zł, o 3,7 proc. więcej niż rok temu. W wigilijnym koszyku "Rz" brane są pod uwagę podstawowe produkty do samodzielnego przygotowania posiłku (m.in. kiszona kapusta, grzyby prawdziwki, śledzie, karp, chleb), bez półproduktów i dań gotowych.

Ile kosztuje przygotowanie świąt?

Przed rokiem ceny wigilijnych produktów wzrosły o 5,2 proc. r./r., a rok wcześniej – o ponad 6 proc. r./r. "Inflacja hamuje: z szybkiego szacunku z indeksu cen autorstwa UCE Research i WSB Merito wynika, że po dwóch tygodniach grudnia ceny w sklepach są o 4 proc., a w przypadku żywności o 3,2 proc. wyższe niż rok temu" – dodaje.

Jak wyjaśnia, wolniejsze tempo wzrostu cen żywności zawdzięczamy głównie warzywom, które w listopadzie były średnio tańsze o 5,5 proc. r./r. Jednak ryby jednak zdrożały ponad 4 proc. r./r., w tym łosoś o niemal 12 proc., a śledzie o blisko 5 proc.

"Rz" ocenia, że zmiany na wigilijnym stole widać m.in. po sprzedaży karpia - przed laty hodowano go 21 tys. ton rocznie, teraz 17 tys. ton. Karpia zastępują inne ryby jak łosoś czy mintaj.

"Z badania CEO SmartLunch wynika, że aż 55 proc. ankietowanych planuje zamówić gotowe potrawy na wigilijny stół, podczas gdy w poprzednich latach robiło to niespełna 23 proc. Decydują się na catering głównie ze względu na oszczędność czasu i wygodę (76 proc.) oraz stres związany z gotowaniem" – pisze.

OGLĄDAJ: TVN24 HD