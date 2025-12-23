Logo TVN24
Nowy kanon świątecznego stołu. Mniej karpia i więcej dań gotowych

Kraków, 21.12.2025. 29. wigilia dla osób bezdomnych i potrzebujących na Rynku Głównym w Krakowie
Wielka wigilia na krakowskim Rynku Głównym
Źródło: TVN24
Stół świąteczny zmienia się. Coraz więcej Polaków nie trzyma się jednak wigilijnego kanonu z zestawem 12 potraw – pisze wtorkowa "Rzeczpospolita". Ofiarą tych zmian jest między innymi karp, którego sprzedaż na przestrzeni lat spada.

Jak zauważa "Rz", w 2025 r. za składniki tradycyjnych dań na wigilię dla czterech osób trzeba zapłacić 168 zł, o 3,7 proc. więcej niż rok temu. W wigilijnym koszyku "Rz" brane są pod uwagę podstawowe produkty do samodzielnego przygotowania posiłku (m.in. kiszona kapusta, grzyby prawdziwki, śledzie, karp, chleb), bez półproduktów i dań gotowych.

Ostatni dzień na zrobienie zakupów przed świętami
Dowiedz się więcej:

Ostatni dzień na zrobienie zakupów przed świętami

Handel

Ile kosztuje przygotowanie świąt?

Przed rokiem ceny wigilijnych produktów wzrosły o 5,2 proc. r./r., a rok wcześniej – o ponad 6 proc. r./r. "Inflacja hamuje: z szybkiego szacunku z indeksu cen autorstwa UCE Research i WSB Merito wynika, że po dwóch tygodniach grudnia ceny w sklepach są o 4 proc., a w przypadku żywności o 3,2 proc. wyższe niż rok temu" – dodaje.

Król i królowa podwyżek
Dowiedz się więcej:

Król i królowa podwyżek

Handel

Jak wyjaśnia, wolniejsze tempo wzrostu cen żywności zawdzięczamy głównie warzywom, które w listopadzie były średnio tańsze o 5,5 proc. r./r. Jednak ryby jednak zdrożały ponad 4 proc. r./r., w tym łosoś o niemal 12 proc., a śledzie o blisko 5 proc.

"Rz" ocenia, że zmiany na wigilijnym stole widać m.in. po sprzedaży karpia - przed laty hodowano go 21 tys. ton rocznie, teraz 17 tys. ton. Karpia zastępują inne ryby jak łosoś czy mintaj.

Ceny dwóch produktów ostro w górę
Dowiedz się więcej:

Ceny dwóch produktów ostro w górę

Handel

"Z badania CEO SmartLunch wynika, że aż 55 proc. ankietowanych planuje zamówić gotowe potrawy na wigilijny stół, podczas gdy w poprzednich latach robiło to niespełna 23 proc. Decydują się na catering głównie ze względu na oszczędność czasu i wygodę (76 proc.) oraz stres związany z gotowaniem" – pisze.

pc

Autorka/Autor: /ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Łukasz Gągulski/PAP

Święta Bożego Narodzeniazakupy
