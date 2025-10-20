Nowe prace byłych prezydentów. Nie tylko Andrzej Duda szedł do biznesu

Petru: prezydent Andrzej Duda stawał zawsze po jednej stronie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W polskim prawie była osoba pełniąca urząd prezydenta ma zagwarantowane pewne uprawnienia: m.in. dożywotnią emeryturę (75 proc. wynagrodzenia zasadniczego urzędującego prezydenta), ochronę i prawo do biura.

Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wynosi obecnie 18 413,12 zł brutto. Prezydencka emerytura wynosi więc 13 809,75 zł brutto, czyli 11 260,24 zł "na rękę".

Wojciech Jaruzelski (prezydent w latach 1989-1990)

Po 1990 roku Wojciech Jaruzelski wycofał się z aktywnej polityki, choć nadal zabierał głos w sprawach publicznych - między innymi komentował kwestie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Generał zawodową służbę wojskową zakończył w 1991 roku.

Wojciech Jaruzelski zmarł 25 maja 2014 roku.

Lech Wałęsa (1990–1995)

W grudniu 1995 roku Lech Wałęsa założył fundację - Instytut Lecha Wałęsy. Organizacja zajmuje się promocją idei demokracji, dialogu społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Przez kolejne lata były prezydent wielokrotnie komentował polską rzeczywistość polityczną w mediach, nie stroniąc od ostrych ocen i wyrazistych opinii.

W 2015 roku internetowy kantor wymiany walut Cinkciarz.pl, promując swoją markę Conotoxia w USA, podpisał umowę sponsorską z drużyną Chicago Bulls. W kampanii promocyjnej wykorzystano wizerunek byłych prezydentów RP - Lecha Wałęsy i Bronisława Komorowskiego.

Wałęsa nadal prowadzi liczne wykłady i prelekcje w kraju i za granicą. W 2025 roku (sierpień - październik) odbywa podróż po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, której celem jest promocja idei "Solidarności" oraz upamiętnienie 45. rocznicy jej powstania.

Aleksander Kwaśniewski (1995-2005)

Aleksander Kwaśniewski po zakończeniu prezydentury aktywnie zaangażował się w działalność międzynarodową.

Związał się ze stowarzyszeniem Jałtańska Strategia Europejska. W 2008 roku objął funkcję przewodniczącego Europejskiej Rady ds. Tolerancji i Pojednania (ECTR) - powołanej przez Europejski Kongres Żydów w celu przeciwdziałania rasizmowi i antysemityzmowi w Europie.

Miał być też członkiem międzynarodowego ciała doradczego przy prezydencie Kazachstanu Nursułtanie Nazarbajewie.

"Prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew zabiegał, częściowo z powodzeniem, o pozyskanie europejskich polityków i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości jako lobbystów mających poprawić wizerunek kraju uważanego za dyktaturę" - informował w 2015 roku "Der Spiegel". Miał być wśród nich Aleksander Kwaśniewski.

Pełnił również funkcję przewodniczącego rady Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego.

W 2014 roku Kwaśniewski wszedł do rady dyrektorów ukraińskiego koncernu gazowego Burisma Holdings, kontrolowanego przez cypryjską spółkę należącą do Mykoły Złoczewskiego, byłego ministra energetyki związanego z Partią Regionów.

Były prezydent regularnie komentuje wydarzenia polityczne w mediach.

Bronisław Komorowski (2010-2015)

14 sierpnia 2015 roku została zarejestrowana Fundacja "Instytut Bronisława Komorowskiego".

Były prezydent od czasu zakończenia kadencji uczestniczy w licznych wydarzeniach publicznych, konferencjach i debatach, zachowując aktywność w życiu publicznym.

Razem z Wałęsą w 2015 roku brał udział w kampanii promocyjnej internetowego kantoru wymiany walut Cinkciarz.pl.

Bronisław Komorowski regularnie komentuje wydarzenia polityczne w mediach.

Bronisław Komorowski i Lech Wałęsa w towarzystwie "Luvabulls" - cheerleaderek zespołu Chicago Bulls Źródło: Laski Diffusion/EastNews

Andrzej Duda (2015-2025)

Andrzej Duda od października jest członkiem rady nadzorczej Zen.com, firmy z branży finansowej.

"Wierzę, że razem możemy jeszcze więcej i jeszcze lepiej" - napisał w mediach społecznościowych były prezydent. Biuro prasowe Zen.com w odpowiedzi na pytania tvn24.pl przekazało, że rola "pana prezydenta ma charakter instytucjonalny i apolityczny". Wynagrodzenia nie zostało ujawnione.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Andrzej Duda zabrał głos w sprawie nowej pracy

Prezydent prowadzi też program w "Kanale Zero".

Autorka/Autor: mp/kris Źródło: tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: Laski Diffusion/EastNews Temat: Bronisław Komorowski