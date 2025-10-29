Nowe działki, udział Obajtka i ostatni moment rządów PiS 

Agata Adamek o działkach Daniela Obajtka Źródło: TVN24

Jak ustalił dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski, w listopadzie 2023 roku Daniel Obajtek darował osiem działek swojemu synowi. Cztery z nich leżą w gminie Choczewo, gdzie ma powstać pierwsza w kraju elektrownia atomowa. Kolejne cztery znajdują się w gminie Giżycko na Mazurach. Działki mają w sumie ponad 36 hektarów.

Syn Daniela Obajtka 7 grudnia 2023 roku, czyli na niecały tydzień przed powstaniem rządu Donalda Tuska, miał wystąpić do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o zgodę na przekazanie ośmiu działek na rzecz Fundacji Rodzinnej. Ponieważ do transakcji miało dojść przed upływem pięciu lat od ich zakupu, KOWR według przepisów miał prawo pierwokupu tych działek. Nie skorzystał z tego - wynika z informacji dziennikarza.

22 grudnia 2023 roku urzędnicy wyrazili zgodę na przekazanie działek do Fundacji Rodzinnej Obajtka. KOWR-em kierował wtedy jeszcze polityk PiS Waldemar Humięcki, który jednak zapewnia w rozmowie z Radiem Zet, że nie pamięta tej transakcji.

Według jednej z notatek KOWR, do której dotarło Radio Zet, zgoda na transakcję została wydana w trybie pilnym, bez zachowania obowiązującej procedury wyjaśniającej.

Działka pod CPK

To kolejna odsłona afery z KOWR. Wirtualna Polska napisała w poniedziałek, że w 2023 r. - niedługo przed oddaniem władzy przez PiS - resort rolnictwa wydał zgodę na sprzedaż należącej do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) działki o powierzchni 160 ha w miejscowości Zabłotnia, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Kupującym był wiceprezes prywatnej firmy Dawtona. Według WP w 2023 r., ale jeszcze przed transakcją, firmę Dawtona odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus.

Wirtualna Polska opisała w środę, że od grudnia 2023 r. KOWR unikał odpowiedzi na zapytania spółki CPK o działkę. Według odpowiedzi z resortu infrastruktury, Maciej Lasek został oficjalnie poinformowany o sprzedaży ziemi w Zabłotni dopiero 5 kwietnia 2024 r.

30 lipca tego roku - pisze wp.pl - do prokuratury trafiło zawiadomienie złożone przez zarząd CPK dotyczące niedopełnienia obowiązków przez urzędników KOWR. Portal podkreśla, że prokuratura wszczęła postępowanie 27 października, czyli w dniu publikacji artykułu.

