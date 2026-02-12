Oszustwo na zwrot podatku. Ostrzeżenie

Było już na wnuczka i na policjanta. Są także oszustwa na lekarza i na księcia ze Stambułu Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN

"Zaobserwowaliśmy masową kampanię SMS-ową" dotycząca rzekomego zwrotu podatku - przekazał zespół CERT Polska w serwisie X. "Temat jest chwytliwy i najwyraźniej opłaca się przestępcom" - podkreślili eksperci.

Oszustwo na zwrot podatku

Zaapelowali, by po otrzymaniu tego typu wiadomości nie działać pochopnie. Przed podaniem jakichkolwiek danych należy zweryfikować adres strony internetowej i zastanowić się nad intencjami nadawcy korespondencji - zaznaczyli. Podejrzane SMS-y można zgłaszać na darmowy numer 8080, a podejrzane maile - przez incydent.cert.pl. CERT Polska to działający w instytucie badawczym NASK zespół reagowania na incydenty w sieci i przyjmujący zgłoszenia o podejrzanych i nietypowych zdarzeniach.

Nowe kampanie oszustów

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa alarmują, że liczba prób wyłudzeń danych w ostatnich miesiącach znacząco wzrosła. Przestępcy coraz częściej podszywają się pod znane marki i instytucje finansowe, wykorzystując zaufanie klientów.

Zespół CSIRT KNF informował niedawno o fałszywych stronach serwisów streamingowych, takich jak resub-neflix.com czy disney-plus-ponald.com, które imitowały oryginalne witryny w celu kradzieży loginów, haseł i danych kart płatniczych.

CERT Polska zwracał z kolei uwagę na oszustwa dotyczące rezerwacji noclegów - fałszywe linki przesyłane przez rzekomych hotelarzy prowadziły do stron wyłudzających dane.

Banki, w tym PKO BP, również odnotowują wzrost liczby fałszywych telefonów i wiadomości SMS, w których przestępcy zachęcają do instalacji złośliwego oprogramowania.

Opracował Jan Sowa