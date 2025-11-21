Logo TVN24
Nowe ciało doradcze ministra finansów. "Obywatele mają prawo rozumieć budżet"

Zatrzymano trzech podejrzanych o wyłudzenia telefonów (zdjęcie ilustracyjne)
Minister finansów o projekcie budżetu na 2026 rok
Źródło: TVN24
Sejm wybrał w piątek skład Rady Fiskalnej. Nowe ciało będzie się składało z siedmiu ekspertów, zgłoszonych między innymi przez prezydenta, prezesa NIK, czy stronę samorządową. Przewodniczącym rady został wskazany przez ministra finansów Sławomir Dudek. Rada Fiskalna rozpocznie swoją działalność w 2026 roku.

W piątek w trakcie głosowań Sejm wybrał spośród 16 kandydatów członków Rady Fiskalnej. Na powołanie składu nowej instytucji w tym kształcie musi jeszcze wyrazić zgodę Senat.

O Radzie Fiskalnej

Rada ma rozpocząć swoją działalność 1 stycznia 2026 r., a jej głównym zadaniem będzie ocena prognoz makroekonomicznych wykorzystywanych na potrzeby ustawy budżetowej oraz średniookresowych planów budżetowo-strukturalnych, opiniowanie zgodności ustawy budżetowej z krajowymi i unijnymi regułami fiskalnymi, a także ocena spójności i efektywności krajowych ram budżetowych.

"Rada Fiskalna będzie niezależną instytucją o charakterze doradczym, opiniotwórczym i eksperckim" - wyjaśniło na początku stycznia Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Jak dodano, "pierwszy raz Rada Fiskalna będzie opiniowała projekt budżetu państwa na 2027 rok". Co do zasady, Rada będzie miała 14 dni na wydanie opinii. Minister finansów będzie zobowiązany zastosować się do opinii Rady lub w ciągu 2 miesięcy wyjaśnić przyczyny niezastosowania się do niej.

Skład Rady Fiskalnej

Instytucja ta będzie liczyć siedem osób. Na jej czele ma stać przewodniczący, mający jednego zastępcę. Po jednym członku Rady będą wyznaczać: Prezydent RP, kolegium NIK, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, minister finansów, przedstawiciele organizacji związkowych, przedstawiciele organizacji pracodawców oraz przedstawiciele organizacji jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodniczącym został Sławomir Dudek. Jest on adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Analiz Ekonomicznych. Jest także założycielem, prezesem i głównym ekonomistą Instytutu Finansów Publicznych. Wcześniej był m.in. ekspertem Najwyższej Izby Kontroli, głównym ekonomistą i wiceprezesem w FOR, członkiem Rady Gospodarczej przy Marszałku Senatu RP oraz głównym ekonomistą Pracodawców RP. Wcześniej, w latach 1996-2020 pracował w Ministerstwie Finansów, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora, a wcześniej wicedyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej.

"To ważny krok w kierunku bardziej przejrzystej i zrozumiałej polityki fiskalnej. W IFP od lat mówimy, że obywatele mają prawo rozumieć budżet – i wierzymy, że Rada może realnie wzmocnić zaufanie do finansów państwa" - skomentował w serwisie X Instytut Finansów Publicznych.

Poza tym w skład Rady weszli:

  • Barbara Brodowska-Mączka (wskazana przez prezydenta),
  • Wojciech Niemyski (wskazany przez prezesa NIK),
  • Andrzej Torój (wskazany przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich),
  • Marcin Wroński (kandydat strony pracowniczej w Radzie Dialogu Społecznego),
  • Jacek Tomkiewicz (kandydat strony pracodawców w RDS),
  • Michał Bitner (kandydat strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego).

O członkach Rady Fiskalnej

Barbara Brodowska-Mączka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2020-2025 pracowała w Kancelarii Prezydenta RP jako dyrektor generalny, wcześniej była zatrudniona w Ministerstwie Finansów jako m.in. jako radca generalny, dyrektor generalny czy zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej. Była związana z MF w latach 2000-2020.

Wojciech Niemyski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktoryzował się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2008 r. pracuje w Najwyższej Izbie Kontroli, wcześniej pracował w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Lublinie i w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej.

Andrzej Torój jest profesorem w Szkole Głównej Handlowej, pełni tam funkcję wicedyrektora Instytutu Ekonometrii. Wcześniej pracował w EY Polska na stanowiskach konsultanta i menadżera, był także zatrudniony w Ministerstwie Finansów w Departamencie Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, a także w Narodowym Banku Polskim w Biurze ds. Integracji ze Strefą Euro.

Marcin Wroński jest adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Katedrze Gospodarki Światowej, a także członkiem Komisji Nadzoru Finansowego, reprezentującym w niej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest także głównym ekonomistą Centrum Łukasiewicza. Wcześniej pracował m.in. w Banku Światowym i w Urzędzie KNF.

Jacek Tomkiewicz jest profesorem w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie jest dziekanem Kolegium Finansów i Ekonomii oraz dyrektorem ds. naukowych w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji. Tomkiewicz pracował m.in. w Ministerstwie Finansów, gdzie w latach 2002-2003 był doradcą ministra finansów, pracował także w ministerialnym Departamencie ds. Restrukturyzacji Finansów Publicznych w latach 2004-2006.

Michał Bitner jest adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Prawa Finansowego. Pracuje również w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie finansów publicznych i pomoc publicznej, a także prowadzi działalność na własny rachunek w zakresie doradztwa prawnego i finansowego dla samorządów. Wcześniej pracował w Związku Miast Polskich oraz w United Nations Development Programme.

pc

pc
Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Ministerstwo FinansówBudżet państwa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica