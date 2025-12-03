Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej rozdane

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Źródło: Profil Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na Facebooku

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Krzysztof Pyrć podkreślał podczas otwarcia gali znaczenie nauki w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie.

- Spotykamy się dzisiaj na uroczystości, która dla wielu z nas jest jednym z najważniejszych momentów w kalendarzu naukowym. Po raz trzydziesty czwarty wręczamy nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - mówił. Zwrócił uwagę, że żyjemy w czasach niezwykłego postępu technologicznego, ale również wielkich kryzysów, które podważają fundamenty współczesnych społeczeństw.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uhonorowała w środę czwórkę badaczy. Wyróżnienia otrzymali: prof. Ewelina Knapska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, prof. Dorota Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN, prof. Wojciech Knap z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN i Laboratorium CENTERA w CEZAMAT PW oraz prof. Anna Matysiak z Uniwersytetu Warszawskiego.

"Rolą badaczy jest odkrywanie, jak działa świat"

Prof. Ewelina Knapska w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie badań podstawowych. Zaznaczyła, że choć napędza ją naukowa ciekawość, celem jej pracy jest przede wszystkim poznanie mechanizmów rządzących światem.

- Rolą środowiska naukowego i badaczy jest odkrywanie, jak działa świat. Tylko wtedy ten świat będzie światem bezpiecznym i przyjaznym - dodała.

Z kolei prof. Dorota Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN, laureatka w dziedzinie nauk chemicznych i o materiałach, zwróciła uwagę na kluczową rolę ludzi w rozwoju nauki. - Należy zrozumieć, że nauka rozwija się dzięki ludziom, dzięki ich wysiłkowi, zaangażowaniu, ale jednocześnie swobodzie działania i odpowiedniemu finansowaniu - mówiła.

Dodała, że badania podstawowe często są niedoceniane, mimo że to właśnie one stanowią fundament postępu. - To nie są badania, które trwają miesiąc, rok albo kończą się z chwilą ukończenia projektu. To proces bardzo długotrwały, ale tylko one zapewniają prawdziwy postęp technologiczny - podkreśliła.

"W Polsce można robić wspaniałe rzeczy"

W dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich nagrodzony został prof. Wojciech Knap z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w CEZAMAT Politechniki Warszawskiej. W swoim przemówieniu wyraził przekonanie, że Polska ma ogromny potencjał naukowy. - W Polsce można robić wspaniałe rzeczy, to wspaniały kraj, który ma niezwykły potencjał naukowy i również nauczył się inwestować - mówił.

Zwrócił uwagę, że kluczem do dalszego rozwoju jest nie tylko finansowanie, ale też restrukturyzacja systemu nauki. - Namawiam bardzo polską naukę, żeby zamiast strzelać sobie w kostki z akademią nauk i uniwersytetami, zjednoczyła się, i żeby powstały struktury administracyjne, które łączą te dwa wielkie potencjały w laboratoria celowe - apelował.

W obszarze nauk humanistycznych i społecznych nagrodę otrzymała prof. Anna Matysiak z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej wypowiedzi zaznaczyła, że badania demograficzne odgrywają znacznie większą rolę, niż mogłoby się wydawać. - Pozornie mogłoby się wydawać, że badania demograficzne to takie liczenie urodzeń i zgonów. Dziś jednak widzimy, że procesy te są dużo bardziej skomplikowane - mówiła.

Podkreśliła, że zrozumienie tych procesów jest kluczowe dla kształtowania polityk publicznych i przyszłości społeczeństw. - Mam nadzieję, że to wyróżnienie wzmocni głos badaczek i badaczy zajmujących się tymi badaniami, a także pomoże w budowaniu przekonania, jak ważne jest inwestowanie w rzetelne i długofalowe badania naukowe - podsumowała.

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe, które przesuwają granice poznania i mają istotne znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego kraju. Wysokość każdej z nagród wynosi 250 tysięcy złotych.

Laureaci wybierani są w drodze wieloetapowego konkursu, w oparciu o oceny niezależnych ekspertów - głównie z zagranicy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: BC/dap Źródło: tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: Profil Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na Facebooku