Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej rozdane

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Źródło: Profil Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na Facebooku
W środę, 3 grudnia, odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, uważanych za najważniejsze wyróżnienia naukowe w kraju. - Rolą środowiska naukowego i badaczy jest odkrywanie, jak działa świat. Tylko wtedy ten świat będzie światem bezpiecznym i przyjaznym - mówiła jedna z laureatek, profesor Ewelina Knapska z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk.

Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Krzysztof Pyrć podkreślał podczas otwarcia gali znaczenie nauki w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie.

- Spotykamy się dzisiaj na uroczystości, która dla wielu z nas jest jednym z najważniejszych momentów w kalendarzu naukowym. Po raz trzydziesty czwarty wręczamy nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - mówił. Zwrócił uwagę, że żyjemy w czasach niezwykłego postępu technologicznego, ale również wielkich kryzysów, które podważają fundamenty współczesnych społeczeństw.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uhonorowała w środę czwórkę badaczy. Wyróżnienia otrzymali: prof. Ewelina Knapska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, prof. Dorota Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN, prof. Wojciech Knap z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN i Laboratorium CENTERA w CEZAMAT PW oraz prof. Anna Matysiak z Uniwersytetu Warszawskiego.

"Rolą badaczy jest odkrywanie, jak działa świat"

Prof. Ewelina Knapska w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie badań podstawowych. Zaznaczyła, że choć napędza ją naukowa ciekawość, celem jej pracy jest przede wszystkim poznanie mechanizmów rządzących światem.

- Rolą środowiska naukowego i badaczy jest odkrywanie, jak działa świat. Tylko wtedy ten świat będzie światem bezpiecznym i przyjaznym - dodała.

Z kolei prof. Dorota Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN, laureatka w dziedzinie nauk chemicznych i o materiałach, zwróciła uwagę na kluczową rolę ludzi w rozwoju nauki. - Należy zrozumieć, że nauka rozwija się dzięki ludziom, dzięki ich wysiłkowi, zaangażowaniu, ale jednocześnie swobodzie działania i odpowiedniemu finansowaniu - mówiła.

Dodała, że badania podstawowe często są niedoceniane, mimo że to właśnie one stanowią fundament postępu. - To nie są badania, które trwają miesiąc, rok albo kończą się z chwilą ukończenia projektu. To proces bardzo długotrwały, ale tylko one zapewniają prawdziwy postęp technologiczny - podkreśliła.

"W Polsce można robić wspaniałe rzeczy"

W dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich nagrodzony został prof. Wojciech Knap z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN w CEZAMAT Politechniki Warszawskiej. W swoim przemówieniu wyraził przekonanie, że Polska ma ogromny potencjał naukowy. - W Polsce można robić wspaniałe rzeczy, to wspaniały kraj, który ma niezwykły potencjał naukowy i również nauczył się inwestować - mówił.

Zwrócił uwagę, że kluczem do dalszego rozwoju jest nie tylko finansowanie, ale też restrukturyzacja systemu nauki. - Namawiam bardzo polską naukę, żeby zamiast strzelać sobie w kostki z akademią nauk i uniwersytetami, zjednoczyła się, i żeby powstały struktury administracyjne, które łączą te dwa wielkie potencjały w laboratoria celowe - apelował.

W obszarze nauk humanistycznych i społecznych nagrodę otrzymała prof. Anna Matysiak z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej wypowiedzi zaznaczyła, że badania demograficzne odgrywają znacznie większą rolę, niż mogłoby się wydawać. - Pozornie mogłoby się wydawać, że badania demograficzne to takie liczenie urodzeń i zgonów. Dziś jednak widzimy, że procesy te są dużo bardziej skomplikowane - mówiła.

Podkreśliła, że zrozumienie tych procesów jest kluczowe dla kształtowania polityk publicznych i przyszłości społeczeństw. - Mam nadzieję, że to wyróżnienie wzmocni głos badaczek i badaczy zajmujących się tymi badaniami, a także pomoże w budowaniu przekonania, jak ważne jest inwestowanie w rzetelne i długofalowe badania naukowe - podsumowała.

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe, które przesuwają granice poznania i mają istotne znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego kraju. Wysokość każdej z nagród wynosi 250 tysięcy złotych.

Laureaci wybierani są w drodze wieloetapowego konkursu, w oparciu o oceny niezależnych ekspertów - głównie z zagranicy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Profil Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na Facebooku

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
Zobacz także:
Fakty po Faktach
"Nasz system opieki zdrowotnej to jest sito"
Z kraju
shutterstock_583004056_1
Referendum strajkowe w wielkiej sieci handlowej
Z kraju
Moskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Pierwsza taka sytuacja w Rosji. Pieniądze na wojnę z Ukrainą
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Nowy pomysł urzędu w sprawie taryf na prąd
Pieniądze
Protesty Indie
Pomysł jak z Rosji. Opozycja podniosła alarm, rząd zmienił zdanie
Donald Trump
Nieoczekiwany efekt działań Trumpa. Cios w giganta
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Seria cięć. "Bardzo dobra wiadomość" dla kredytobiorców
Pieniądze
Władimir Putin
Propozycje "absolutnie nie do przyjęcia". Ceny w górę po fiasku rozmów w Moskwie
Rynki
Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Odwołana wycieczka, bankructwo biura. Szykują się nowe przepisy
Turystyka
shutterstock_356049428
Fuzja na rynku mody. Dwie słynne marki pod jednym dachem
Najnowsze
Wizualizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego
Parking na ponad pięć tysięcy miejsc. Wybrano projektanta
Z kraju
Zełesnki w Brukseli
Gigantyczne wsparcie dla Ukrainy. UE chce zabezpieczyć dwie trzecie jej finansów
TVN24
Lofoten Norwegia - Sergey Demo SVDPhoto shutterstock_2497575209
Koniec z promami. Powstaje najgłębszy tunel świata
sklep stacja benzynowa shutterstock_2099580448
Minister nie chce zakazu na stacjach. "Może spowodować wzrost cen"
Z kraju
Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak
YouTube kapituluje, będzie respektował prawo. "To rozczarowująca aktualizacja"
Tech
O kredyt hipoteczny może być trudniej
Historyczny rekord na rynku hipotek
Pieniądze
nvidia czip shutterstock_1060748543
Niepokojące braki układów pamięci. "Zaczynamy się martwić"
Tech
kryptowaluty
Popularna platforma do "miksowania" kryptowalut zamknięta. Koniec z praniem pieniędzy
Rynki
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Potężna kara dla operatora i konieczność zwrotu pieniędzy klientom. "Jesteśmy zaskoczeni"
Z kraju
faberge
Ma tylko osiem centymetrów, tysiące diamentów i kosztowało miliony. To rekord
2910N104V CPK ZABLOTNIA
Horała twierdzi, że wciąż nie wie, jak doszło do sprzedaży działki pod CPK
Z kraju
Airbus A320 Eurowings shutterstock_2485082391
Najpierw uziemienie, potem kontrole. Kolejne usterki w Airbusach
Ursula von der Leyen
"Początek nowej ery pełnej niezależności energetycznej Europy od Rosji". Kreml odpowiada
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto w górę
Pieniądze
shutterstock_2117281391
Wygrana w Eurojackpot. Kumulacja została rozbita
Z kraju
shutterstock_2505840835
Chińska platforma zignorowała wezwanie. Sprawa trafi do prokuratury
shutterstock_2450871139
Wstrzymują transport rosyjskiej ropy. Sytuacja "nie do wytrzymania"
Black Friday USA
Rabaty i AI napędzają zakupy online. Cyber Week w USA z rekordowymi wynikami
kryptowaluty
Krypto w kłopocie, rynek podzielony, Komisja Nadzoru Finansowego oburzona
Łukasz Figielski

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica