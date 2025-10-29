Logo TVN24
Nagła czystka w radzie nadzorczej Orlenu. Kim jest nowy przewodniczący?

orlen logo shutterstock_2382786901
Były wiceprezes Orlenu Michał R. usłyszał zarzuty niedopełnienia obowiązków i doprowadzenia do zawarcia niekorzystnych kontraktów
Źródło: TVN24
Nowy przewodniczący rady nadzorczej Orlenu Przemysław Ciszak był ekspertem w resorcie aktywów państwowych, kierowanym przez Jacka Sasina. Jego pracę dla rządu PiS przemilczano w biogramie na stronie spółki - pisze Wyborcza.biz. Ciszak to także bliski współpracownik obecnego ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna.

W trakcie wtorkowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Skarbu Państwa ustalono, że rada nadzorcza spółki będzie liczyła 11 osób. Następnie z rady odwołano jej dotychczasowego przewodniczącego Wojciecha Popiołka oraz wiceprzewodniczącego Michała Gajdusa i członka rady Kazimierza Mordaszewskiego. W dalszej kolejności na nowego przewodniczącego rady nadzorczej powołano Przemysława Ciszaka, który zasiadał już w niej ostatnio - do poniedziałku - jako wskazany bezpośrednio przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra aktywów państwowych.

Odwołanie Wojciecha Popiołka, Michała Gajdusa i Kazimierza Mordaszewskiego oraz powołanie Przemysława Ciszaka odbyło się na wniosek Skarbu Państwa.

Kim jest nowy przewodniczący rady nadzorczej Orlenu?

Rada nadzorcza Orlenu ma nowego przewodniczącego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rada nadzorcza Orlenu ma nowego przewodniczącego

Rynki

Przemysław Ciszak to bliski współpracownik obecnego ministra aktywów państwowych - pisze Wyborcza.biz.

"Gdy w 2008 r. Wojciech Balczun został prezesem PKP Cargo, stanowisko dyrektora ds. prawnych objął właśnie on. Po pięciu latach Balczun zrezygnował z kierowania PKP Cargo, a Ciszak został dyrektorem prawnym w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, utworzonej pod koniec rządów PO-PSL. W 2015 r. przeszedł na trzy lata do PKP i zajmował w tej firmie stanowisko dyrektora ds. prawnych, a następnie dyrektora-pełnomocnika ds. nieruchomości" - czytamy w artykule.

Wiosną tego roku, kiedy Wojciech Balczun został prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu, Przemysław Ciszak otrzymał w tej spółce stanowisko dyrektora zarządzającego ds. korporacyjnych. A gdy w lipcu premier Donald Tusk powołał Balczuna na ministra, Ciszak został dyrektorem generalnym w tym resorcie.

Przemysław Ciszak
Przemysław Ciszak
Źródło: gov.pl

W artykule zwrócono uwagę, że biogramie Ciszaka na stronie Orlenu przemilczano jego pracę dla rządu PiS.

"Został określony jako ekspert Ministerstwa Aktywów Państwowych, którym kierował wtedy Jacek Sasin, w pracach nad reformą nadzoru właścicielskiego, prowadzonych pod egidą ówczesnego wiceministra aktywów Janusza Kowalskiego - w tym okresie polityka Solidarnej/Suwerennej Polski, a od zeszłego roku polityka PiS. W pracach nad reformą szykowaną przez Sasina i Kowalskiego, Przemysław Ciszak działał w zespole eksperckim ds. reformy prawa gospodarczego. W zespole tym pracował także Janusz Szurski, który był dyrektorem biura prawnego Orlenu za prezesury Daniela Obajtka" - czytamy.

Autorka/Autor: Pkarp/ToL

Źródło: Wyborcza.biz

Źródło zdjęcia głównego: MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock.com

TAGI:
OrlenSpółki Skarbu Państwa
