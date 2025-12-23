"Może być znacznie taniej lub sporo drożej". Nowe dane przed świętami

Najdroższe święta od 1989 roku? Polityczny spór o ceny i inflację Źródło: TVN24

GUS podkreślił, że w okresie przedświątecznym wzrost cen żywności pozostaje umiarkowany, ale "może być znacznie taniej lub sporo drożej" niż przed rokiem w zależności od tego, co się kupuje.

Urząd przypomniał, że w listopadzie 2025 r. ceny konsumpcyjne były średnio o 2,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. "To wynik, który kontrastuje z doświadczeniami z poprzednich lat, gdy przedświąteczne wzrosty potrafiły sięgać 17,5 proc. (licząc rok do roku, dane za listopad 2022 r.)" - zauważył.

Czekolada dużo droższa

W informacji zwrócono uwagę, że w listopadzie 2025 r. ceny żywności rosły wolniej niż ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i były wyższe niż w listopadzie 2024 r. o 2,3 proc. GUS podkreślił, że niektóre produkty zdrożały - np. za artykuły w grupie czekolada zapłacić trzeba było przeciętnie o blisko 32 proc. więcej niż przed rokiem.

Odnotowano jednak też spadki cen - przykładowo tańsze niż przed rokiem będą niektóre składniki sałatki warzywnej (ziemniaków o 21,7 proc., czy marchwi – o 13,8 proc.). W 2025 r. nieznacznie tańszy niż przed rokiem był karp. Ceny owoców suszonych i orzechów w porównaniu z listopadem 2024 r. były wyższe o ok. 4 proc.

Z kolei w kategorii prezentów największy wzrost cen dotyczył książek beletrystycznych. Zabawki i artykuły okolicznościowe podrożały w okresie ostatniego roku przeciętnie o ok. 1 proc.

