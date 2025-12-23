Logo TVN24
"Może być znacznie taniej lub sporo drożej". Nowe dane przed świętami

koszyk zakupy sklep shutterstock_2431783879
Najdroższe święta od 1989 roku? Polityczny spór o ceny i inflację
Źródło: TVN24
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia część produktów spożywczych potaniała - mniej zapłacimy między innymi za karpia, ziemniaki czy marchew, ale więcej za czekoladę - wynika z wtorkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Tegoroczny wzrost cen żywności jest umiarkowany, choć różnice pomiędzy poszczególnymi produktami mogą być znaczące.

GUS podkreślił, że w okresie przedświątecznym wzrost cen żywności pozostaje umiarkowany, ale "może być znacznie taniej lub sporo drożej" niż przed rokiem w zależności od tego, co się kupuje.

Urząd przypomniał, że w listopadzie 2025 r. ceny konsumpcyjne były średnio o 2,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. "To wynik, który kontrastuje z doświadczeniami z poprzednich lat, gdy przedświąteczne wzrosty potrafiły sięgać 17,5 proc. (licząc rok do roku, dane za listopad 2022 r.)" - zauważył.

Czytaj też: Najdroższe święta od 1989 roku? Polityczny spór o ceny i inflację

Czekolada dużo droższa

W informacji zwrócono uwagę, że w listopadzie 2025 r. ceny żywności rosły wolniej niż ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i były wyższe niż w listopadzie 2024 r. o 2,3 proc. GUS podkreślił, że niektóre produkty zdrożały - np. za artykuły w grupie czekolada zapłacić trzeba było przeciętnie o blisko 32 proc. więcej niż przed rokiem.

AdobeStock_1071630852
Najdroższe święta od 1989 roku? PiS alarmuje o drożyźnie, rząd przypomina rekordową inflację
Lublin, 15.12.2025. Konkurs na najpiękniejszą chatkę z piernika w siedzibie Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
Zanim w święta powiesz bliskiej kobiecie "sama to sobie robisz" lub "nikt ci nie kazał"
Justyna Suchecka, Natalia Szostak
To "okrucieństwo wobec karpi" - piszą aktywiści
Wigilijny przemysł cierpienia. Nagrania ze śledztwa w hodowlach karpi
Bartłomiej Plewnia

Odnotowano jednak też spadki cen - przykładowo tańsze niż przed rokiem będą niektóre składniki sałatki warzywnej (ziemniaków o 21,7 proc., czy marchwi – o 13,8 proc.). W 2025 r. nieznacznie tańszy niż przed rokiem był karp. Ceny owoców suszonych i orzechów w porównaniu z listopadem 2024 r. były wyższe o ok. 4 proc.

Z kolei w kategorii prezentów największy wzrost cen dotyczył książek beletrystycznych. Zabawki i artykuły okolicznościowe podrożały w okresie ostatniego roku przeciętnie o ok. 1 proc.

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

