Duży bank w Polsce ukarany. Liczne naruszenia

Z komunikatu wynika, że naruszenia dotyczyły m.in. nieprawidłowej identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów, w tym braku ustalenia numeru PESEL oraz państwa urodzenia.

Kara dla mBanku

KNF wskazała również na brak prawidłowego zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego w postaci identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowania uzasadnionych czynności w celu ustalenia struktury własności i kontroli klienta będącego osobą prawną, czy brak zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, które zapewniałyby aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej.

"Przyjęliśmy decyzję Komisji Nadzoru Finansowego i nie odwoływaliśmy się niej. Kara dotyczyła kontroli, która miała miejsce w roku 2021, a obejmowała okres od lipca 2018 do maja 2021. Działania naprawcze wynikające z wyników tej kontroli zostały już wprowadzone" - poinformował mBank w komentarzu przesłanym redakcji biznesowej tvn24.pl.

Autorka/Autor: BC/ToL Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock