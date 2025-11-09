Padły dwie szóstki w Lotto. Ogromna kumulacja rozbita

11 szóstek w Lotto. Prof. Andrzej Sokołowski komentuje Źródło: TVN24

W sobotę, 8 listopada, w Lotto wylosowano następujące liczby: 7, 10, 20, 30, 35 i 39. Znalazły się one na kuponach dwóch graczy, do których trafi po 12 312 338,00 zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

Podczas ostatniego losowania odnotowano aż 106 piątek. Wysokość każdej wygranej to 5686,40 zł.

Warto jednak pamiętać, że kwoty, które zostaną przekazane zwycięzcom, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W najbliższym losowaniu pula w Lotto wyniesie 2 miliony złotych.

Z kolei w Lotto Plus padły następujące liczby: 20, 23, 28, 33, 45 i 48. W przypadku tej gry szóstka nie padła. Wylosowano natomiast 73 piątki, za które Totalizator Sportowy wypłaci graczom po 3500 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.00.

