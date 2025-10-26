Szóste takie losowanie z rzędu. Wyniki Lotto

Logo TVN24
Z kraju

W sobotnim losowaniu Lotto żaden z graczy nie wytypował poprawnie sześciu liczb. Oznacza to, że we wtorek do wygrania będzie 12 milionów złotych. Oto wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 25 października 2025 roku.

W sobotę, 25 października, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 11, 20, 21, 27, 39 i 46. Nikomu nie udało się wytypować poprawnie wszystkich liczb.

Było to szóste losowanie bez głównej wygranej z rzędu. Ostatni raz szóstka w Lotto padła dwa tygodnie temu - 11 października.

Wyniki losowania Lotto

Podczas sobotniego losowania Lotto odnotowano natomiast 62 piątki — każda o wartości 6666,50  zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W kolejnym losowaniu Lotto we wtorek do zgarnięcia będzie 12 mln zł.

Lotto Plus. Wyniki losowania

W Lotto Plus padły następujące liczby: 4, 8, 19, 23, 28 oraz 33. Padła jedna wygrana o wartości 1 mln zł.

Wylosowano 82 piątki, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 28 października, o godzinie 22:00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22:00.

Autorka/Autor: jjs/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Wyniki Lotto, Wyniki losowania, lotto
Ze świata

