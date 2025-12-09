Kubek wycofany ze sprzedaży. "Istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka"

"W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono migrację ołowiu i kadmu z obszaru obrzeża kubka szklanego" - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny w komunikacie prasowym.
Jak wyjaśnił, "migracja z przedmiotowych kubków zarówno ołowiu i kadmu stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka".
"Nie należy używać kubków szklanych wskazanych w komunikacie do spożywania żywności" - dodał GIS.
Kubek wycofany ze sprzedaży
Szczegóły dotyczące produktu:
- nazwa produktu: Kubek szklany,
- numer partii: 578ES-MLC-ONE,
- kod kreskowy: 5907225048525,
- importer i dystrybutor w Polsce: LPP S.A. Gdańsk Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk,
- kraj pochodzenia: Chiny
Produkt dostępny był w sieci sklepów Sinsay.
Importer i dystrybutor wycofuje partie produktu
GIS poinformował, że firma LPP po otrzymaniu informacji o zidentyfikowaniu zagrożenia podjął decyzję o wycofaniu produktu ze sprzedaży.
"Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z importerem prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie" - zaznaczono w komunikacie.
