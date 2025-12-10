Kolejne weto? "Trudno się spodziewać innej decyzji"

Donald Tusk do prezydenta: proszę już nie przeszkadzać i umożliwić przyjęcie ustawy kryptowalutowej

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Projekt ustawy został złożony w takim samym brzmieniu ponownie, po zawetowaniu go przez prezydenta - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

– Chcę, żeby to było jasne i jeszcze raz zwracam się do wszystkich zainteresowanych, w tym prezydenta Nawrockiego (…): proszę nie przeszkadzać i proszę umożliwić przyjęcie tej ustawy, dzięki której uczestnicy rynku kryptowalut w Polsce będą bezpieczni, a przynajmniej bezpieczniejsi - mówił premier Donald Tusk.

"Trudno się spodziewać innej decyzji niż wcześniej"

W środę w RMF24 Marcin Przydacz został zapytany, czy prezydent zmienił zdanie w kwestii tej ustawy. - Widać ewidentnie, że premierowi Donaldowi Tuskowi zależy na robieniu awantury, a nie na rozwiązaniu tej sytuacji - ocenił prezydencki minister.

Jak dodał, gdyby premier chciał uregulować sytuację związaną z kryptowalutami, to zacząłby od rozmowy z kancelarią prezydenta, "tak, aby ten projekt odpowiadał na wątpliwości prezydenta".

Przydacz dopytywany, co zrobi prezydent w sytuacji, kiedy ta ustawa przejdzie przez Sejm, stwierdził, że "trudno się spodziewać innej decyzji niż wcześniej". - Prezydent Nawrocki nie będzie tutaj zmieniał swojego zdania, w sytuacji, w której wszystkie przepisy będą zupełnie identyczne - przekazał.

Zdaniem Przydacza "ustawa ma na celu jedynie wywoływać emocje, żeby nie rozmawiać o sytuacji w służbie zdrowia, która jest dramatyczna".

Weto prezydenta

Na początku grudnia kancelaria prezydenta poinformowała, że prezydent Karol Nawrocki zawetował uchwaloną 7 listopada tego roku ustawę o rynku kryptoaktywów. W ubiegły piątek w Sejmie odbyła się debata dotycząca weta prezydenta. W jej trakcie premier Tusk przekonywał, że przepisy ustawy o kryptoaktywach dadzą państwu narzędzia do skontrolowania tej części rynku kryptoaktywów, która jest infiltrowana przez podmioty rosyjskie i białoruskie.

Z kolei szef KPRP Zbigniew Bogucki bronił decyzji Nawrockiego o wecie, twierdząc, że wynikała ona m.in. z tego, iż ustawa wprowadzała rozwiązania nadmierne, niejednoznaczne i nieproporcjonalne. Proponował też wspólne prace nad nowymi przepisami dotyczącymi tego obszaru.

Sejm w piątkowym głosowaniu nie odrzucił weta prezydenckiego. Po głosowaniu premier zapowiedział szybkie złożenie nowego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów.

We wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Projekt – jak przekazano w piśmie wiceministra finansów Juranda Dropa – jest tożsamy z przepisami ustawy uchwalonej przez Sejm i zawetowanej przez prezydenta.

Przyjęty przez rząd projekt wprowadza odpowiedzialność karną za przestępstwa popełniane m.in. w związku z dokonywaniem emisji tokenów powiązanych z aktywami lub tokenów będących e-pieniądzem czy świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów.

