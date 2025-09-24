Zbliża się zmiana czasu. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu z letniego na zimowy wypada w ostatnią niedzielę października. W 2025 roku wskazówki przestawimy w nocy z soboty 25 października na niedzielę 26 października. Oznacza to, że w ten weekend pośpimy o godzinę dłużej.

Na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca, a do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października - takie zasady obowiązują w całej Unii Europejskiej (UE).

W Polsce zmiana czasu regulowana jest rozporządzeniem premiera, choć wydawany co pięć lat komunikat Komisji Europejskiej wprowadza wspólną we wszystkich krajach UE datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia czasu letniego.

Zmiana czasu 2025. Kiedy czas zimowy?

W 2025 roku będziemy przechodzić na czas zimowy w nocy z 25 na 26 października. W niedzielę 26 października o godz. 3.00 zegarki cofniemy na godz. 2.00.

Zmiana czasu to efekt unijnej dyrektywy ze stycznia 2001 roku. W Polsce regulowana jest rozporządzeniem, a to dotyczące lat 2022-2026 opublikowano w 2022 roku.

Zmiana czasu na zimowy i letni na świecie

Rozróżnienie na czas zimowy i letni stosuje się w blisko 70 krajach na całym świecie. W 2014 roku na stałe na czas zimowy przeszła Rosja.

Po raz pierwszy zmianę czasu w Polsce wprowadzono w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-1949 i 1957-1964. Od 1977 roku obowiązuje nieprzerwanie. Do 1995 roku przejście z czasu letniego na zimowy miało miejsce miesiąc wcześniej - w ostatnią niedzielę września. Z zimowego na letni przechodzono podobnie - w ostatnią niedzielę marca.

Przestawianie zegarków na świecie PAP/Małgorzata Latos, Maciej Zieliński

