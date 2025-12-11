"Każde weto kosztuje". Zaskakująca propozycja

Logo TVN24
Biznes
W czwartek senacka komisja klimatu i środowiska pozytywnie zaopiniowała wniosek o zmniejszenie budżetu Kancelarii Prezydenta RP o niemal 218 milionów złotych - napisał na portalu X jej przewodniczący Stanisław Gawłowski. Jak wyjaśniał senator podczas posiedzenia komisji, kwota odpowiada karom, jakie mogą grozić Polsce za niewdrożenie unijnej dyrektywy dotyczącej jakości wody pitnej.

"Komisja Klimatu i Środowiska Senatu RP zaopiniowała wniosek o zmniejszenie budżetu Kancelarii Prezydenta RP o kwotę 217 696 959 złotych" - napisał na portalu X Stanisław Gawłowski.

"Kwota jest związana z wetem Prezydenta Nawrockiego dotyczącym ustawy o jakości wody. Nawrocki musi ponieść odpowiedzialność za swoje czyny" - dodał.

"Każde weto kosztuje"

Podczas posiedzenia komisji senator argumentował, że przez weto prezydenta Polska naraża się na wysokie kary finansowe, a więc to głowa państwa "uszczupliła środki publiczne".

Jak wyjaśnił, wspomniana kwota wynika z tego, że Polsce grozi 141 tysięcy euro kary dziennie razy 4,23 zł za jedno euro, razy 365 dni. To daje łącznie 217 696 950 zł (w tweecie jest kwota o 9 zł wyższa).

- Jeżeli prezydent chce być taki wetujący, to niech ma świadomość, że każde weto kosztuje. Wolałbym wydać te pieniądze na działania związane z gospodarką i faktyczne wsparcie Polaków, a nie na kary - ocenił.

Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie bez poprawek ustawy budżetowej na rok 2026 w częściach właściwych zakresowi działania komisji. Propozycja obcięcia budżetu kancelarii premiera znalazła się w dodatkowej opinii dla komisji budżetu i finansów publicznych.

Tego samego dnia budżet m.in. Kancelarii Prezydenta RP pozytywnie zaopiniowała senacka komisja regulaminowa.

Weto prezydenta

7 listopada prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Projekt miał wdrożyć unijną dyrektywę z 2020 roku, która zaostrza wymagania dotyczące monitoringu jakości wody pitnej m.in. poprzez obowiązek regularnych ocen ryzyka w sieciach, informowanie mieszkańców o składzie wody oraz działania ograniczające straty w sieciach przesyłowych.

Prezydent przyznał, że ustawa realizuje unijne założenia, ale - jak ocenił - stanowi "nadregulację", ponieważ nakłada na wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i samorządy dodatkowe obowiązki, których dyrektywa nie wymaga. W efekcie mogłoby to - zdaniem prezydenta - prowadzić do wzrostu kosztów po stronie samorządów i mieszkańców.

Pieniądze

Budżet Kancelarii Prezydenta RP

W październiku 2025 roku Kancelaria Prezydenta informowała, że jej planowany budżet na kolejny rok ma wynieść 325,5 mln zł, czyli o 26,6 mln zł więcej niż obecnie. Jednak podczas prac w Sejmie przyjęto poprawkę obniżającą wydatki do poziomu 312,7 mln zł.

Cięcia objęły wówczas również inne instytucje – m.in. Kancelarię Sejmu, Kancelarię Senatu, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Urząd Ochrony Danych Osobowych i Krajowe Biuro Wyborcze.

Łącznie zaoszczędzone 569,6 mln zł miały zostać przeznaczone na szkolnictwo wyższe i naukę (m.in. dodatkowe środki dla instytutów badawczych), a także na wzmocnienie służb - Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz na rezerwę dla Narodowego Instytutu Wolności.

Uchwaloną przez Sejm w ubiegłym tygodniu ustawą budżetową na 2026 r. Senat ma zająć się na posiedzeniu zaplanowanym w dniach 17-19 grudnia.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/TOMS KALNINS

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica