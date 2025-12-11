"Każde weto kosztuje". Zaskakująca propozycja

Borowski o wecie Nawrockiego do ustawy łańcuchowej: to jest kompromitacja Źródło: TVN24

"Komisja Klimatu i Środowiska Senatu RP zaopiniowała wniosek o zmniejszenie budżetu Kancelarii Prezydenta RP o kwotę 217 696 959 złotych" - napisał na portalu X Stanisław Gawłowski.

"Kwota jest związana z wetem Prezydenta Nawrockiego dotyczącym ustawy o jakości wody. Nawrocki musi ponieść odpowiedzialność za swoje czyny" - dodał.

"Każde weto kosztuje"

Podczas posiedzenia komisji senator argumentował, że przez weto prezydenta Polska naraża się na wysokie kary finansowe, a więc to głowa państwa "uszczupliła środki publiczne".

Jak wyjaśnił, wspomniana kwota wynika z tego, że Polsce grozi 141 tysięcy euro kary dziennie razy 4,23 zł za jedno euro, razy 365 dni. To daje łącznie 217 696 950 zł (w tweecie jest kwota o 9 zł wyższa).

- Jeżeli prezydent chce być taki wetujący, to niech ma świadomość, że każde weto kosztuje. Wolałbym wydać te pieniądze na działania związane z gospodarką i faktyczne wsparcie Polaków, a nie na kary - ocenił.

Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie bez poprawek ustawy budżetowej na rok 2026 w częściach właściwych zakresowi działania komisji. Propozycja obcięcia budżetu kancelarii premiera znalazła się w dodatkowej opinii dla komisji budżetu i finansów publicznych.

Tego samego dnia budżet m.in. Kancelarii Prezydenta RP pozytywnie zaopiniowała senacka komisja regulaminowa.

Weto prezydenta

7 listopada prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Projekt miał wdrożyć unijną dyrektywę z 2020 roku, która zaostrza wymagania dotyczące monitoringu jakości wody pitnej m.in. poprzez obowiązek regularnych ocen ryzyka w sieciach, informowanie mieszkańców o składzie wody oraz działania ograniczające straty w sieciach przesyłowych.

Prezydent przyznał, że ustawa realizuje unijne założenia, ale - jak ocenił - stanowi "nadregulację", ponieważ nakłada na wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i samorządy dodatkowe obowiązki, których dyrektywa nie wymaga. W efekcie mogłoby to - zdaniem prezydenta - prowadzić do wzrostu kosztów po stronie samorządów i mieszkańców.

Budżet Kancelarii Prezydenta RP

W październiku 2025 roku Kancelaria Prezydenta informowała, że jej planowany budżet na kolejny rok ma wynieść 325,5 mln zł, czyli o 26,6 mln zł więcej niż obecnie. Jednak podczas prac w Sejmie przyjęto poprawkę obniżającą wydatki do poziomu 312,7 mln zł.

Cięcia objęły wówczas również inne instytucje – m.in. Kancelarię Sejmu, Kancelarię Senatu, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Urząd Ochrony Danych Osobowych i Krajowe Biuro Wyborcze.

Łącznie zaoszczędzone 569,6 mln zł miały zostać przeznaczone na szkolnictwo wyższe i naukę (m.in. dodatkowe środki dla instytutów badawczych), a także na wzmocnienie służb - Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz na rezerwę dla Narodowego Instytutu Wolności.

Uchwaloną przez Sejm w ubiegłym tygodniu ustawą budżetową na 2026 r. Senat ma zająć się na posiedzeniu zaplanowanym w dniach 17-19 grudnia.

