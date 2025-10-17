Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą. "Morze Bałtyckie jest wielkim potencjałem"

Prezydent Karol Nawrocki o wsparciu polskich portów Źródło: TVN24

- Morze Bałtyckie jest wielkim potencjałem państwa polskiego. Gospodarczym, militarnym, wojskowym. Ale jest też wielkim wyzwaniem państwa polskiego - oświadczył Nawrocki.

Tak jak w czasie kampanii wyborczej mówiłem: „Tak! Dla CPK” – ten projekt ustawy jest już w pracach legislacyjnych polskiego Sejmu – tak samo głośno dzisiaj z Gdyni mówię: „Tak! Dla polskich portów”, więc jest to kolejny punkt, który będę realizował jako Prezydent RP –… pic.twitter.com/Qu0LsF8Cc1 — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) October 17, 2025 Rozwiń

Nowa inicjatywa z podpisem

Jak mówił, inicjatywa ustawodawcza "Tak! Dla Polskich Portów", to próba strategicznego, szerokiego spojrzenia na polską gospodarkę morską i na zadania jakie stają przed państwem polskim.

Prezydent: to próba zobligowania polskiego rządu Źródło: PAP/Marcin Gadomski

Nawrocki podkreślił, że jest to próba "zdyscyplinowania i zobligowania rządu polskiego, aby dokończył inwestycje, które zostały rozpoczęte za czasów Zjednoczonej Prawicy".

Jak dodał, jego inicjatywa to także próba "dania możliwości polskiemu rządowi rozwiązywania pewnych problemów, które pojawiają się wokół wielu inwestycji".

Autorka/Autor: BC/kris Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Gadomski