Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą. "Morze Bałtyckie jest wielkim potencjałem"

- Morze Bałtyckie jest wielkim potencjałem państwa polskiego. Gospodarczym, militarnym, wojskowym. Ale jest też wielkim wyzwaniem państwa polskiego - oświadczył Nawrocki.
Nowa inicjatywa z podpisem
Jak mówił, inicjatywa ustawodawcza "Tak! Dla Polskich Portów", to próba strategicznego, szerokiego spojrzenia na polską gospodarkę morską i na zadania jakie stają przed państwem polskim.
Nawrocki podkreślił, że jest to próba "zdyscyplinowania i zobligowania rządu polskiego, aby dokończył inwestycje, które zostały rozpoczęte za czasów Zjednoczonej Prawicy".
Jak dodał, jego inicjatywa to także próba "dania możliwości polskiemu rządowi rozwiązywania pewnych problemów, które pojawiają się wokół wielu inwestycji".
