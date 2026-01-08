InPost może zmienić właściciela. Nowe informacje

Polska gospodarka w 2026 roku - prognoza KE Źródło: TVN24

Agencja przekazała, że prowadzone są rozmowy w sprawie potencjalnej umowy, by InPost stał się prywatną firmą trwają i nadal mogą zakończyć się fiaskiem.

W czwartek Bloomberg informował, że banki są gotowe udzielić do 4,5 mld euro finansowania na przejęcie InPostu przez fundusz Advent.

Propozycja przejęcia InPostu

6 stycznia notowany na giełdzie w Amsterdamie InPost poinformował, że otrzymał wstępną propozycję przejęcia wszystkich akcji spółki. Spółka nie podała informacji, kto złożył propozycję kupna akcji. Zapowiedziała, że dalsze informacje będą publikowane "jeśli i kiedy będzie to stosowne".

Głównymi akcjonariuszami InPostu są PPF Group (28,75 proc.), A&R Investments, wehikuł inwestycyjny Rafała Brzoski (12,49 proc.), Advent International Corporation (6,50 proc.) oraz Norges Bank (5,01 proc.).

Poniżej progu 5 proc. pakiety akcji InPostu ma m.in. szereg polskich funduszy inwestycyjnych.

InPost, założony przez Rafała Brzoskę, oferuje rozwiązania logistyczne dla branży e-commerce w Europie.

