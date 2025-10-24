Groźna bakteria w mięsie. "Wiąże się z ryzykiem zatrucia"

"Spożycie produktu zanieczyszczonego Escherichia coli (STEC) wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego" - ostrzegł GIS w komunikacie.
Szczegóły dotyczące produktu:
- Nazwa produktu: tatar wołowy, 200 g,
- Numer partii: 8525281202,
- Termin przydatności do spożycia: 24 października 2025 r.,
- Producent: SOKOŁÓW Spółka Akcyjna Oddział w Tarnowie.
Tatar wycofany ze sklepów
GIS poinformował, że Sokołów S.A. rozpoczął procedurę wycofania kwestionowanej partii produktu, a organy urzędowej kontroli żywności nadzorują proces wycofywania z obrotu i prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.
"Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu należy skontaktować się z lekarzem" - zaapelował urząd.
Autorka/Autor: BC/ToL
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock