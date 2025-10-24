Groźna bakteria w mięsie. "Wiąże się z ryzykiem zatrucia"

GIS ostrzega przed obecnością glutenu w partii chrupek kukurydzianych Źródło: GIS

"Spożycie produktu zanieczyszczonego Escherichia coli (STEC) wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego" - ostrzegł GIS w komunikacie.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: tatar wołowy, 200 g,

Numer partii: 8525281202,

Termin przydatności do spożycia: 24 października 2025 r.,

Producent: SOKOŁÓW Spółka Akcyjna Oddział w Tarnowie.

Tatar wycofany ze sklepów

GIS poinformował, że Sokołów S.A. rozpoczął procedurę wycofania kwestionowanej partii produktu, a organy urzędowej kontroli żywności nadzorują proces wycofywania z obrotu i prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

"Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu należy skontaktować się z lekarzem" - zaapelował urząd.

