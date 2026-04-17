120 milionów do wygrania w Eurojackpot

Mieszkaniec Paryża wygrał na loterii charytatywnej dzieło Picassa
Źródło: Reuters
W piątkowym losowaniu Eurojackpot po raz kolejny nie padła główna wygrana, a kumulacja rośnie do 120 milionów złotych. W Polsce najwyższe okazały się dwie wygrane czwartego stopnia, każda w wysokości ponad 381 tysięcy złotych. Oto wyniki losowania z 17 kwietnia 2026 roku.

W piątek, 17 kwietnia, w Eurojackpot padły następujące liczby: 16, 31, 35, 43, 44 oraz 2 i 9.

Do wygrania było 90 mln zł, jednak żaden z graczy nie wytypował poprawnie takiego zestawu liczb. W efekcie kumulacja rośnie do 120 mln zł. Tyle można będzie wygrać w losowaniu, które odbędzie się w najbliższy wtorek.

Eurojackpot - wyniki losowania

W piątkowym losowaniu Eurojackpot odnotowano trzy wygrane trzeciego stopnia (5+0): dwie w Niemczech oraz jedna w Hiszpanii. Wartość każdej z nich to 342 237,00 euro.

W Polsce padły dwie wygrane czwartego stopnia (4+2) w wysokości 381 647,20 zł. Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

W losowaniu uczestniczyło łącznie 21 169 304 kuponów ze wszystkich krajów biorących w nim udział.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

